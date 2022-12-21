【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／接案「穩賺2萬」收入保底工作術！

文／野羊（陳暐婷）

接案新手對「soho接案」最大的不放心之一，不外乎就是「收入不穩定」這件事情。那如果現在有一個方法，可以讓你獨立接案後，擁有如「業務底薪」般穩定的「保底接案收入」，讓你能持續賺到「基本生活所需」呢？

是不是頓時就覺得，勇敢了很多呀？

之所以寫下這篇文章，就是想給剛起步的「接案新手朋友們」一點鼓勵和信心。放心，「接案」和「找一般正職工作」的難易度其實相差不大，只要用對方法、肯做，你絕對餓不死，絕對可以不燒老本、打平開銷的「先存活下來」。

當然，你也可以持續使用以下分享的「這套方法」，繼續開發穩定案源，承接更多長期合作的優質案子，大大提升自己的「自由接案收入」。

而全文的重點就在於：用4步驟，先談下一個「2萬台幣／月」左右的「長期案子」，建立你的「保底收入水管」！

一、為何「2萬台幣／月」，是最佳的「保底接案收入金額」？

以我個人的小小經驗來說，這個「保底收入」的金額建議不要太大，因為金額太大的案子不會長期有，太花錢了 ; 但也千萬別太小，不然根本賺不夠活，還要談下無數個小案子才夠溫飽，太辛苦了！大概「2萬台幣／月」左右的案子是最剛好的。

(「一個月2萬」可以「長期」幫案主做的事情有很多，比如：每月固定產出2篇某專業領域的長文、定期做網站維護更新、幫忙操作網路廣告／口碑、長期進行SEO優化與維護、每月剪2支影片……等等。可根據自己的接案專業，自由發想、排列組合。)

我們的目標，是先「穩定」賺到「每月基本生活所需金額」。而所謂的「基本生活所需」指的是排除掉所有不必要的娛樂、享受與炫耀性消費，只滿足最最基本之食、衣、住、行的情況下，「每月的最低花費金額」。

當然，因應不同的生活背景，每個人的「基本生活所需金額」數字都不盡相同。為了提升通用性，這邊會先將「基本生活所需金額」抓在「2萬台幣／月」左右。

「2萬台幣／月」大概是一個現代成年人，要在台灣支應食衣住行「生存（這邊就先不談生活了）」下來，大概會需要的基本金額。而這個金額，也是我認為最可以當作長期、穩定的「每月保底收入」，讓案主願意一直、一直合作下去的金額。

案主不會因為「成本太高」而不願繼續，或因為「支付巨款」而對你產生超高要求，期待你像內部大將一樣，為公司開疆闢土、創造奇蹟。但也不會因為「金額太小」，而不夠重視，認為這項合作可有可無，「重要性太低」、「可取代性太高」，覺得誰來做這個案子都行，甚至直接省下這筆預算也沒差。

身為自由工作者，我們當然都希望有一天，可以接到金額超高的大案子。但以「長期保底收入」來說，卻是「錢多了、少了都不好」！

畢竟，業主也是有成本預算考量的，如果金額過高，業主也會開始思考：要不要乾脆多請一位正職員工？要不要直接發包給大一點、有團隊的專業工作室？要不要乾脆用這筆錢，來請位名人背書，或和最頭部的領域專家合作幾次看看？……

而以「長期保底收入」來說，「2萬台幣／月」剛好「不多不少」，正是大部分業主都能夠「長期、每月支出」的一筆預算。只要案主確實「有該方面專業的長期重點需求」，而你的「專業服務」和「產出水平」又正好符合期待，甚至物超所值，那麼案主不找你長期合作才奇怪呢！

二、篩選適合成為長期、穩定飯票的「優質案主」！

基本上能帶來「保底接案收入」的案主，大多滿足以下3個條件。

1.有「自身接案專業」相關之「長期需求」：可透過「外包徵才文案」、「介紹人」或「直接詢問」來得知。

2.最好是「大公司／大組織」，或任何「發展穩定的誠信事業單位」：比較能約定好「月結」，將長期合作的費用每月匯入戶頭，不會等太久，就像月薪一樣穩定。付款相對準時、不拖欠，就算要追款也比較能找得到人。

3.價值觀、理念相投：如此合作下來，才會賺錢、開心又有意義。否則就算雙方不爭執、不鬧翻，要和不適合的對象「長長久久的合作下去」也會覺得非常痛苦！

三、「高規格提案」拼一個驚艷的第一印象是關鍵！(當然成功接下案子後，也一定要不辜負案主信任的好好做。)

因為是接案起步時，非常重要的長期、穩定飯票。所以「第一次合作面談」，就要抱著就算賠本也要「高規格提案、試做」的必死決心！

千萬別因為懶惰、怕麻煩就半吊子，做了又不做到能力範圍內的最好。否則只會浪費更多的時間在失敗，浪費更多的時間在找新的案子。

前期辛苦一點沒關係，只要談成就值得了！

「提案簡報」最好都要「高規格」、「客製化」，讓案主看到你可以為他帶來的「價值」，以及與你合作能夠期待獲得的「預期成果」。如需試做、試寫、試畫、試剪……，也一定要做好做滿。

拿出你的「簡報提案力」，抱著必勝的決心一次拿下案子吧！（圖／Unsplash）

畢竟談的是「長期合作」，所以案主自然也會帶著更嚴格的眼光，來篩選未來的合作夥伴。而對於新手接案者來說，這等於是開發一條「穩定的收入水管」、「每月都會匯錢進來的長期飯票」，所以收起你的懶惰心和得過且過，把100%的熱情和實力拿出來，吃下來就是你的了！

累積越多這種「長期保底好案子」，就像「遊戲晉級」或「業務底薪提升」一樣，能讓你的「接案自由工作職涯」越做越輕鬆、越做越穩定。

後期累積出好的口碑、人脈和個人品牌之後，你「手上案子的來去」會達到一個「剛剛好的有機平衡」。到了那時，你就幾乎不用再花力氣去主動應徵新的案子了！

當然，所謂的「長期保底案子」也會有結束的一天，但通常合作時間已經長到，中間早有其他新案子找上門了。「舊案子的結束」與「新案子的開始」，剛好處於一個完美的平衡，以一個非常緩慢的節奏在更替，就好像健康狀態下的新陳代謝一樣。

四、「長期合作」都是開口「談出來」的！

有時候真的是，「沒問就沒有，有問就會有」。所以一定要敢開口，反正談失敗了沒損失，而談成功了，可就是穩穩的一筆長期訂單啊！

不用想得太過複雜，只要簡單的多問一句：「請問你們對這方面的服務有長期的需求嗎？」。然後表明自己目前是全職的接案自由工作者，希望有這個機會可以和對方長久的合作下去就可以了。

長期合作邀請，可以在任何與案主接觸的時候提出，但我自己最推薦的提出時機點，是「簽約前」和「第一次合作結案時」。

「簽約前」，經過了你前面的一番「高規格提案、試做」，正好能在案主的驚艷與感動中，成功簽下長期合約。而「第一次合作結案時」，如果你有確實帶來令人滿意的成果和價值，那麼之後「繼續延續合作關係」的機會，自然也會大大提升。

就好像在挖渠道、埋水管一樣，一開始時辛苦些，只要工程建設好了，之後就輕鬆了。未來要做的事情，就只是簡單的「維護」，和不定期「部分維修、換新」而已。這水道蓋得，是不是很划算、值得呀？

一起加油蓋起來！！～

接案新手的「收入保底工作術」，你學會了嗎？（圖／Unsplash）