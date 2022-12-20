【漢服HanFun】楚楚／2022臺灣漢服節 為西門町注入新活水

文／楚楚

臺灣漢服節活動源流

每年的11月22日為「國際漢服出行日」，2020年在「大明閨秀芷萌」的號召下，屬於臺灣的漢服日在臺北市的西門商圈熱鬧登場。直到今年，臺灣漢服節企劃委員會的成立，使整體活動更為完備，也由於臺灣本土品牌與西門在地商家的加入，使活動的能見度更為提升。

今年11月19日及20日，第三屆國際漢服出行日在西門町的街頭舉行，武術、舞蹈、演唱、樂曲等古典技藝於舞台上搬演，首飾、篆刻、茶酒、烘焙等古風市集於舞台下開張，更有漢服走秀演繹唐、宋、明的服飾風尚，而重頭戲則是行軍團、唐、宋、明、漢元素及五湖四海等五大方陣的漢服踩街。

漢服走秀由唐、宋、明各四位模特兒演繹當時的服裝風尚。（圖／主辦單位提供）

呼應「國際」二字，本年度以「五湖四海」為主題，不僅採用明代的「五葫四海」紋樣為主視覺設計，於活動前也甄選漢服外交形象大使，將活動推向國際，廣邀世界各國友人共同參與漢服慶典、體驗傳統文化。

由於漢服的推廣日趨普及，「國際漢服出行日」獲得廣大迴響，今年也吸引全臺各地漢服同袍們自發舉辦活動，相關的漢服慶典活動在臺灣的北中南地區盛大展開，使得整個十一月份恍如漢服活動的大月份，形成如同時裝週一般的「臺灣漢服週」。

臺南首屆漢服出行「再現東寧王朝」於11月19日於臺南孔廟同步進行，期盼再現府城古都的傳統文化，結合文化創新與文化復古，展現新古文化的多元融合。而鹿港第三屆「漢服復興出行日」也於11月27日於鹿港文開書院揭開序幕，錯開南北部的出行時間，廣邀全臺同袍共襄盛舉，希望鹿港百年興衰的文化底蘊，透過傳統文化再現風華。

去年我走在遊行的人群裡，感受到大家直接而強烈的熱情，今年則從旁觀者的角度觀望，卻又是另一種體悟。我試著尋找特別的角度記錄這場盛事，融合西門町的現代視野，也能有傳統的古典風華。於是我拍下了高樓底端的遊行人潮。在現代化的高樓底下，我們只是一個又一個古典而渺小的人，匯聚成一道屬於傳統文化的細流，為西門町注入不同的生命力。

（左圖）紅樓廣場前的古風市集；（右圖）現代化高樓底端的傳統服飾遊行人潮。（組圖／楚楚 提供）

年度朝代漢服光譜

我今年有幸參與臺北與鹿港兩地的漢服出行活動，蒐羅了大唐、兩宋、大明等三個朝代的漢服形制，組成「年度朝代漢服光譜」，希望可以透過人們精心選配的漢服穿搭，為今年度的臺灣漢服復興活動做一個簡單的側寫，紀錄那些穿著漢服，氣韻出眾的人們。

唐制漢服

玖悅舞團的容抖開「圓領衫」的袖子，舞者的功底讓她身韻出眾，儀態翩翩；花滿樓的掌櫃小貓「刷」一聲展開她的腰扇，颯爽熟練的姿態大概就是她平常生活的樣貌；凱西捋順她的長馬尾，莫蘭迪色系的「直領背子」與「八破裙」讓她穿出一種獨特的時尚感；棠梨蹦蹦跳跳地介紹身上「齊胸衫裙」的來處，熱烈的火紅與雅緻的印花，正是明媚的大唐少女；瑤瑤從容地整理她的「圓領袍」領口與編織提袋，對她來說，漢服正好是一種老派的時尚。

（由左至右依序）初唐、盛唐至中晚唐時期的唐制衫裙輪廓。 （左一）初唐袒領；（左二、左三）盛唐直領背子；（左四）中晚唐直領對襟短衫、齊胸交窬裙；（左五）中晚唐流行女服男裝（圓領缺袴袍）。 （組圖／楚楚 提供）

宋制漢服

海倫隨性揹上琵琶包，清雅的水綠色是她從口罩、「長干寺背心」、「百迭裙」到琴袋一致的選擇；煠仔身著「飛機袖短衫」、「兩片裙」，外罩透色「長衫」，黑框眼鏡也擋不住的氣質撲面而來；我今年也選搭梧桐綠「長衫」與菱格紋「百迭裙」，帶有現代紋樣的漢服，能夠輕鬆融入日常；季蓉身穿橘紅色「褙子」，頭盤典雅的側髻與珠花，在來去的人流中獨自美成一幅畫；靖兒為籌辦活動只來得及綁個馬尾，疊穿「長衫」的忙碌身影卻也是活動中最迷人的輪廓。

（由左至右依序）北宋至南宋女裝穿搭輪廓。 （左一）北宋長干寺背心、百迭裙；（左二）北宋飛機袖短衫、兩片裙，外層疊穿南宋款長衫；（左三）南宋長衫、百迭裙；（左四）南宋褙子、百迭裙；（左五）南宋疊穿長衫、百迭裙。 （組圖／楚楚 提供）

明制漢服

三月將雙手合攏在胸前，「琵琶袖短衫」垂下優雅的圓弧形，「織金馬面裙」裙門上的麒麟光彩熠熠；凜夜穿著深淺交錯的藍，「方領比甲」與貝蕾帽的搭配活潑可愛，「織銀馬面裙」沉穩整體的氣息；半醉風月的掌櫃景如穿著「立領短衫」，蕾絲材質呈現「漢洋折衷」的風格，身後的大片纏花深受眾人喜愛；風如身著少見的橄欖綠「立領斜襟長衫」，鵝黃的「長比甲」平衡整體色系，大氣端莊的晚明氣質足以鎮場；盈盈將「廣袖長衫」的領口翻折下來，正與草綠色的「馬面裙」相呼應，一襲繡花「披風」秀雅柔美。

（由左至右依序）明中、晚明至明末女裝輪廓，大致可見衣長漸長、袖寬漸寬，而馬面裙也由單色織金進展為多色妝花。 （左一）明中期琵琶袖短衫、織金馬面裙；（左二）明中期立領對襟短衫、比甲、織銀馬面裙；（左三）明晚期立領對襟短衫、妝花馬面裙；（左四）明晚期立領斜襟長衫、長比甲；（左五）明末立領斜襟長衫、廣袖披風。 （組圖／楚楚 提供）

漢服男裝及五湖四海

在百花齊放的女裝之外，男裝則是另一個豐繁的領域，今年所遇見的男性同袍甚至情侶檔也不在少數，並且因為「五湖四海」的國際主題，來自西方的面孔穿上漢服更有獨特的衝突美感。顯然有越來越多不同的群體認識到漢服的魅力，願意將古典美學穿戴上身，將傳統文化懷抱於心。

修文頭戴「帽盔」，飾有金翎一對，身著「直身鎖子甲」，底邊飾彩色排穗，腰掛「明製單刀」，率領行軍團，氣勢懾人；法國籍的康哆咪首次穿著「貼裏」，略顯拘謹卻不減帥氣，衣上織有金線飛魚，又稱「飛魚服」；庭宇一身簡單的「長衫」，斜肩背包，把狂歡的節慶穿成簡樸的生活；浤儒拉開「直身」的外襬，擺正他的「大帽」，嚴正看待漢服呈現的每一個樣態；小步身著晚明士人流行的「道袍」，踏上輕便的布鞋，穿街走巷，有何不可。

（由左至右依序）明代戎裝、明初、明中及晚明男裝輪廓，可見袖寬漸寬。 （左一）明代戎裝：帽盔、直身鎖子甲、明制單刀；（左二）明代戎裝：織金貼裏；（左三）貫穿整個明代的長衫；（左四）明中期直身；（左五）明晚期道袍。 （組圖／楚楚 提供）

在臺灣漢服節，我們同樣喜歡漢服，卻也各自活出理想的生活態度；我們愛著最老派的時尚，卻也趕上最新潮的節慶。期許未來的某一天，我們不再需要漢服節，我們將不只在慶典式的大型集會穿著漢服，而是在每一個節日、每一個生活的當下，我們都能稀鬆平常地穿著漢服。

●延伸閱讀：課本沒教的服飾歷史：國際漢服出行日

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●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。