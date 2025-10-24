走訪萬聖節發源地！體驗愛爾蘭年度妖怪盛會的狂歡

文_張滿

圖_Wikimedia Commons

「不給糖，就搗蛋！」每年10月，西方最隆重的節日非萬聖節莫屬。這個因為美國文化拓展而席捲全球的節日，其實最初與愛爾蘭文化有著密不可分的關係。

19世紀一眾愛爾蘭人移民至美國，也將自身文化習慣一併移植。愛爾蘭凱爾特人信奉異教，在其習俗中，每年的10月31日至11月1日為薩溫節（Samhain）。凱爾特人透過薩溫節歡慶夏季豐收，同時迎接漫長冬季來臨。關於薩溫節的記載早在9世紀便已出現，許多愛爾蘭神話都與該節日息息相關，人們會用熱鬧的慶典歡度該日。這日也代表著與冥界連結的大門開啟，人界與冥界的界線變得模糊，精靈與仙女將重回人間，亡者之魂也在此時回歸，愛爾蘭神話《The Boyhood Deeds of Fionn》認為，薩溫節本質上是死者的節日。

愛爾蘭傳統的南瓜燈

萬聖節夜晚的都柏林各種「鬼怪」齊聚

古時的薩溫節，凱爾特人會在山頂上點燃篝火，有人認為這可以促進生長力量，並抑制冬季的陰暗與腐爛。同時人們也會雕刻根莖類植物，藉此來威嚇鬼怪，是萬聖節南瓜裝飾的最初版本。薩溫節也是向亡魂致敬的日子，有些人家會在餐桌擺上餐具，歡迎親人靈魂歸返。16世紀在蘇格蘭某些地區，人們會在喬裝打扮後，挨家挨戶吟誦詩句以換取食物，後來這項習俗也流傳至愛爾蘭。隨著時間發展，人們將其當作惡作劇，是原始版本的Trick-or-treating，因此薩溫節又被稱為惡作劇之夜。

隨著愛爾蘭與蘇格蘭移民登陸美洲大陸，萬聖節成為美國文化的標誌性象徵之一。結合凱爾特、墨西哥與美國文化而成的萬聖節，展現出文明在人類遷徙過程中逐步融合的面貌。年底造訪愛爾蘭，千萬不能錯過這項一年一度的妖怪盛會。

活動資訊： Samhain Festival 2025

地點_Clonakilty, Cork

時間_2025/11/6-9

