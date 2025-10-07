日本四國北部第一大城怎麼玩！高松城跡、栗林公園等四大必去景點一次看

文_黃彥綾/旅讀

Must Do! 代辦事項 ▢古戰場 ▢烏龍麵 ▢夜景遺產 香川縣首府，目前可從台北直飛前往；或飛抵岡山機場後，另外轉乘機場巴士與鐵路。境內觀光名勝如入列米其林指南的栗林公園，及被日本民眾譽為一生必去一次的金刀比羅宮。

火車平穩地從岡山車站出發，短暫停靠兒島站後，便離開本州向四國駛去。車過鷲羽山，整個車廂不出5分鐘像是浸泡在水裡，地面、天花板及男男女女的面頰都搖曳著波光。時值春末夏初，傍晚6點，正是臨近日落的逢魔時（注），映照在瀨戶內海上的斜陽，為飛快行駛在瀨戶大橋上的一張張面孔，擦去了稜角，套上曖昧柔和的濾鏡。

兩側窗景盡是大海，火車恍若懸浮於海面上空。哐哐──哐哐──，每略過一根鋼架，就為每張側顏蓋上一道灰影。哐哐──哐哐──，車輪與鐵軌富有節奏感的摩擦聲，適時為這魔幻的片刻帶來些實感。耳機捎來日本搖滾樂團ヨルシカ的溫柔輕快〈老人と海〉：「まだ遠くへ／まだ遠くへ／海の方へ」，為瀨戶內海奏響詩意的序曲。

向著遠方前行，向著更遠的遠方前行，向著大海的那一方前行……

注_日文おうまがとき（o–magatoki），即晝夜交錯的黃昏時刻，是日本神道認為妖魔活躍的時間。

從四國門戶開啟海之旅

但是，煞風景地提一句，從台灣前往四國北部第一大城高松，大可省略瀨戶大橋上寫意的開場。位於四國香川縣的高松市，是四國距離本州最近的城市之一，也是香川縣的首府，境內便有四國最大的高松機場，從台北直飛約莫2個半小時可抵，且距市區僅約半小時車程，十分適合作為台灣旅客玩轉瀨戶內海的首站。

坐擁國際機場與連接本州公路鐵路兩用的瀨戶大橋，加上四國電力和JR四國的總部皆設在高松，這座城市「四國門戶」的地位自是不言而喻。更別說它因濱臨瀨戶內海，早在江戶時代便已是繁榮的港口城市。有趣的是，同為海港城市，高松與《旅讀》上期封面主角──基隆於2017年締結為友好都市。

一箭劃開鐮倉時代序幕

考古學研究指出，高松早在2萬年前已有人類活動，相傳古時因此處有很高大的松樹而得名。然而，四國本就因遠離本州、遠離政治中心的特性，長久偏安於海的那一方，要說高松真正躍上日本史舞臺的那刻，該是平安時代末期的源平合戰吧。

從高松市區向東北方遠眺，只見沒有起伏的地勢上，狀似一張巨大方桌的高地格外惹眼。有著獨特地形的屋島，在時間的長河中，曾如其名是一座漂浮在海上的島嶼。1180年，後白河天皇的皇子以仁王，因不滿平清盛為首的平家政權掌握朝廷大權，與源氏合謀舉兵，爆發長達六年的源平合戰。

以仁王雖在戰事初期就不幸中箭身亡，但以源賴朝為中心構成的武家政權，仍力抗平家。期間隨著平清盛病逝，兩廂局勢調轉，平家於一之谷之戰吃下敗戰後，帶著年幼的安德天皇退守屋島。1185年3月22日，日本傳奇武將「牛若丸」源義經率領艦隊乘風破浪，清晨於今德島縣靠岸，隨後快馬加鞭至高松。戰事陷入膠著間，平家為打擊源軍士氣，故意派出一名女官乘坐小船在海中揮舞扇子，意圖挑釁源氏。沒曾想，源氏武將那須與一卻一箭射中扇子，反倒使源軍士氣大振。

屋島之戰結束後，平家面臨窮途末路的局面，為後續的鐮倉幕府時代揭開序幕。如今，走在高松市的街道上，地面上的人孔蓋圖樣除了香川縣推廣代表寶可夢「呆呆獸」，還有拉弓射扇的那須與一。

從容遠洋，悠然生活

漫步高松街頭，其歷史氣息雖未若京都、奈良等千年古都濃郁，卻多了一份獨屬海港城下町的閒適。16世紀末，時任公卿的豐臣秀吉封生駒親正為讚岐國主（香川縣舊稱），生駒親正在當時名為野原的港町矗立起高松城。

有歌云：「贊州讚岐在那可以望見高松城的海波之上。」高松城除了位列「日本100名城」，更是日本三大水城之一。特別的是，當初北側城壁下就是瀨戶內海，三道護城河直接引入海水，軍艦可出入城內，是日本最早、規模最大的海城。

海城的交通優勢持續至今，2010年首屆瀨戶內國際藝術祭舉辦以來，高松港被許多參與藝術祭的旅客視為前往各會場的玄關，串聯起直島、豐島、男木島及女木島等多座島嶼。尤其離島的住宿選擇較少，不少旅客會以高松為基地，白日跳島觀賞藝術作品，夜晚再返回城市享受美食娛樂。

座落面朝大海的平原，高松擁有向外遠航的底氣，在大河劇中留下濃墨重彩的一筆，卻又保有緩步生活的節奏。──正如其市區那座占地75萬平方公尺的栗林公園，轉過一彎又一彎，見松影，見池水，在帆影交錯的喧囂年代，優雅自適地航向未來。

高松城跡（玉藻公園）

自JR高松站步行約7分鐘，即可抵由高松城遺跡所劃定的公園。由於高松城一帶海域過去被譽為「玉藻之浦」，因此又稱玉藻城。最早是1587年由生駒親正下令修築，然而，現今可見遺址主要為江戶初期時任高松藩藩主的松平賴重所改建。

高松城城郭形式為輪郭式平城，以本丸御殿及天守等為核心向外延伸，共有三道水堀。水堀的水直接引自海水，使其有易守難攻的優點。可惜的是，城內天守在1884年因老化而拆除，根據舊照，其形制採唐造風格。城內依舊留有引自海水的護城河，並推出「城舟體驗」。

地址_玉藻町2-1

時間_7:00-17:00

栗林公園

背倚紫雲山，坐擁6個水池和13座人造築山的栗林公園，是日本政府指定為「特別名勝」的庭院國寶，2009年獲列米其林觀光指南三星評價。這座庭園最初建立於1642年，為松平家繼承自生駒家而來的土地，建設歷經松平家五代藩主時期，超過100年，終於1745年宣告竣工，並命名為栗林莊。

占地廣闊的庭園以「一步一景」的思維，創造出步移景異的遊覽體驗。建園早期，北門附近曾存有一片栗樹林，現今已不復存在。由於高松為日本知名松樹盆栽的盛產地，故園內栽有約1400棵松樹，另有櫻花、梅花、楓葉和蓮花等植物。隨四時流轉，別具韻味。

地址_栗林町1-20-16

時間_5:30-19:00（依季節不同）

四國村博物館

踩過藤蔓所編織的吊橋，坐在石梯上遙想點燃篝火的夏夜，抬頭細看簡單樸素的茅草屋頂⋯⋯位在屋島山坡上的四國村博物館（簡稱四國村），是一座由33棟古民宅與建築所組成的野外博物館。園內建物來自四國四縣，經遷移復原後於此展示，包含江戶至大正年間所建的住宅、居民集會所、燈塔、米倉及醬油窖等。近年來，除了古建物，還特請日本知名建築師安藤忠雄打造四國村藝廊，並改建古厝及神戶異人館為烏龍麵店和咖啡廳。

2019年，四國村同時與瀨戶內國際藝術祭合作，將參展作品設置於園內展出。今年夏季展期中，台灣知名舞團雲門舞集也受邀在此演出《定光》。

地址_屋島中町91

時間_9:30-17:00，週二公休

屋島展望臺

屋島海拔高約300公尺，因周遭地勢平緩、面朝大海，擁有開闊的景緻。山頂建有多個觀景臺，其中的獅子之靈巖展望臺獲選為「日本夕陽百選」和「日本夜景百選」。南峰上，還有與弘法大師相關的「四國八十八箇所」名剎──第84座的屋島寺。

值得注意的是，從琴電屋島站往返於屋島山上停車場雖有公車，然而，僅在週五、週六及假日前一天有晚間班次。造訪當日，為趕晚間餐廳攝影行程，我們是在夕陽落下海平面前，驚險刺激地騎著共享單車「嚕」下山。

地址_屋島東町屋島山上

