從日本古書《美と愛：室谷早先生の生涯》認識美術教育家：室谷早子──＃名單之後173

撰文｜黃子恩（臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

室谷早子 入選 臺展第6～8回，府展第1～4回

總督賞 府展第3回《大海海岸》

特選 府展第3回《大海海岸》

一張在《臺灣日日新報》的全身黑白照片（註1），作品也僅見於臺府展圖錄中的幾幅黑白照片，這是先前臺灣研究者對室谷早子的印象。撰寫本文之際，筆者苦惱多時，某日在日本古書拍賣網站，不經意發現一本《美と愛：室谷早先生の生涯》，腎上腺素傳達至顫動的手指，趕緊下標購買，書籍飄洋過海，抵達臺灣土地那刻，也揭開從畫壇上初試啼聲的室谷早子，到美術教育家室谷早先生之謎。

嶄露頭角的室谷早子

1913年出生在南投街的室谷早子，畢業於南投尋常高等小學校，後移居臺北，就讀第一高等女學校，在校期間為一名網球好手。

畢業後任職於鐵道部運輸課，也進入鹽月桃甫的民間繪畫團體「京町畫塾」。畫塾習畫一年，便以〈植木棚〉入選第六回臺展，被視為有天分的畫家（註2），繼〈植木棚〉之後，室谷早子在1933、1934兩年分別以〈靜物〉為題材，連續入選第七、八回臺展。

圖2. 室谷早子，〈植木棚〉，1932年，入選第六回臺灣美術展覽會 （圖片來源：《第六回臺灣美術展覽會圖錄》）

〈植木棚〉以父親做的棚架為繪畫題材，在15號F（65×53cm）的畫布上，以一棵超出畫面的樹置於畫面右側、兩個棚架一高一低、一前一後，建構畫面空間感。兩層棚架，前為五盆、後放置六盆植栽，每株植物、盆的大小、形狀皆不盡相同，使畫面平穩又顯得生氣盎然。室谷早子接受《臺灣日日新報》的訪問提到，這幅作畫時間起步很晚，一直畫到16號交件日早上才完成，入選第六回臺展，鹽月先生一定會很高興！（註3）

題材之轉變——原來是為「愛」赴日

在鹽月桃甫的京町畫塾裡，約三十名學生中，室谷早子常與畫塾中的福井敬一、沖清次、野村田鶴子相處，相約星期日於大稻埕、北投、草山、板橋等處寫生，一同討論、練習，相互交流、激勵，也去電影館、喫茶館遊玩。四人更共同入選第八回臺展。隨著福井敬一赴日的激勵，讓室谷早子追求心之所向——對繪畫的熱情。無視家庭對婚姻的期待與無經濟支援，於1937年隻身前往日本，就讀東京女子美術專門學校。

圖3. 板橋林家寫生之日。左起：野村田鶴子、室谷早子、沖清次、福井敬一。 （圖片來源：翻攝自《美と愛：室谷早先生の生涯》，頁13）

到了日本，僅管生活艱辛，只要能夠畫出好的作品，都能忍受，1938年〈靜物〉入選第一回府展、1939年〈貝がら〉入選日本第十四回国画会展。（註4）尤其1940年〈大海海岸〉獲第三回府展特選、總督賞，此畫令立石鐵臣感動許久，吳天賞與楊三郎讚賞此畫的力道，從畫作中能見到室谷早子的努力與用心，雖然岩石部分有浮動感，但只要繼續努力，能有好的表現。（註5）

〈大海海岸〉的「大海」，究竟是哪裡呢？

海、海岸、岩石、海浪、赤腳、太陽、天空、船、漁船、海、波浪， 我無法不描繪它，太海的岩石結構很好。（註6）

——室谷早日記，昭和19年（1944年）5月15

崎嶙怪狀的岩石結構，彷彿海獅般的奇岩伏於畫面左前方，室谷早子筆下的〈大海海岸〉，根據其日記，「大海」描繪的應是「太海」，太海為日本千葉縣房州名勝，為什麼在東京讀書的室谷早子特地到千葉縣描繪海呢？或許從現存多幅以海為主題的圖像可看出對太海的愛。

圖4. 室谷早子，〈大海海岸〉，1940年，入選第三回府展特選、總督賞 （圖片來源：《第三回府展圖錄》）

室谷早子的畫作因戰爭流失或燒毀而僅存黑白圖像，目前唯一一幅關於海的畫作彩圖，雖未知創作年代，但可從此畫一同與室谷早子，感受豔陽下太海的海浪拍打岩石激起的水花和海聲。

圖5. 室谷早，〈海岸風景〉，年代未知。 （圖片來源：翻攝自《美と愛：室谷早先生の生涯》）

室谷早先生

1941年女子美術專門學校師範科洋畫部畢業後，任職常磐松高等女學校美術科教諭，1945年戰火使學校付之一炬，室谷早子積極籌建學園，從室谷早子蛻變為備受尊敬的室谷早先生，為學園奉獻一輩子，教育英才，被譽為中興之母，並鑄胸像於校內。

「植木棚的諸位應該變成一棵棵大樹了吧！」

「鹽月先生想必一定會很高興的！」

圖6. 1962年的室谷早。 （圖片來源：翻攝自《美と愛：室谷早先生の生涯》）

圖7. 室谷早胸像 （圖片來源：翻攝自《美と愛：室谷早先生の生涯》，頁145）

