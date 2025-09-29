從日本古書《美と愛：室谷早先生の生涯》認識美術教育家：室谷早子──＃名單之後173
撰文｜黃子恩（臺灣師範大學藝術史研究所碩士）
室谷早子 入選 臺展第6～8回，府展第1～4回
總督賞 府展第3回《大海海岸》
特選 府展第3回《大海海岸》
一張在《臺灣日日新報》的全身黑白照片（註1），作品也僅見於臺府展圖錄中的幾幅黑白照片，這是先前臺灣研究者對室谷早子的印象。撰寫本文之際，筆者苦惱多時，某日在日本古書拍賣網站，不經意發現一本《美と愛：室谷早先生の生涯》，腎上腺素傳達至顫動的手指，趕緊下標購買，書籍飄洋過海，抵達臺灣土地那刻，也揭開從畫壇上初試啼聲的室谷早子，到美術教育家室谷早先生之謎。
嶄露頭角的室谷早子
1913年出生在南投街的室谷早子，畢業於南投尋常高等小學校，後移居臺北，就讀第一高等女學校，在校期間為一名網球好手。
畢業後任職於鐵道部運輸課，也進入鹽月桃甫的民間繪畫團體「京町畫塾」。畫塾習畫一年，便以〈植木棚〉入選第六回臺展，被視為有天分的畫家（註2），繼〈植木棚〉之後，室谷早子在1933、1934兩年分別以〈靜物〉為題材，連續入選第七、八回臺展。
〈植木棚〉以父親做的棚架為繪畫題材，在15號F（65×53cm）的畫布上，以一棵超出畫面的樹置於畫面右側、兩個棚架一高一低、一前一後，建構畫面空間感。兩層棚架，前為五盆、後放置六盆植栽，每株植物、盆的大小、形狀皆不盡相同，使畫面平穩又顯得生氣盎然。室谷早子接受《臺灣日日新報》的訪問提到，這幅作畫時間起步很晚，一直畫到16號交件日早上才完成，入選第六回臺展，鹽月先生一定會很高興！（註3）
題材之轉變——原來是為「愛」赴日
在鹽月桃甫的京町畫塾裡，約三十名學生中，室谷早子常與畫塾中的福井敬一、沖清次、野村田鶴子相處，相約星期日於大稻埕、北投、草山、板橋等處寫生，一同討論、練習，相互交流、激勵，也去電影館、喫茶館遊玩。四人更共同入選第八回臺展。隨著福井敬一赴日的激勵，讓室谷早子追求心之所向——對繪畫的熱情。無視家庭對婚姻的期待與無經濟支援，於1937年隻身前往日本，就讀東京女子美術專門學校。
到了日本，僅管生活艱辛，只要能夠畫出好的作品，都能忍受，1938年〈靜物〉入選第一回府展、1939年〈貝がら〉入選日本第十四回国画会展。（註4）尤其1940年〈大海海岸〉獲第三回府展特選、總督賞，此畫令立石鐵臣感動許久，吳天賞與楊三郎讚賞此畫的力道，從畫作中能見到室谷早子的努力與用心，雖然岩石部分有浮動感，但只要繼續努力，能有好的表現。（註5）
〈大海海岸〉的「大海」，究竟是哪裡呢？
海、海岸、岩石、海浪、赤腳、太陽、天空、船、漁船、海、波浪，
我無法不描繪它，太海的岩石結構很好。（註6）
——室谷早日記，昭和19年（1944年）5月15
崎嶙怪狀的岩石結構，彷彿海獅般的奇岩伏於畫面左前方，室谷早子筆下的〈大海海岸〉，根據其日記，「大海」描繪的應是「太海」，太海為日本千葉縣房州名勝，為什麼在東京讀書的室谷早子特地到千葉縣描繪海呢？或許從現存多幅以海為主題的圖像可看出對太海的愛。
室谷早子的畫作因戰爭流失或燒毀而僅存黑白圖像，目前唯一一幅關於海的畫作彩圖，雖未知創作年代，但可從此畫一同與室谷早子，感受豔陽下太海的海浪拍打岩石激起的水花和海聲。
室谷早先生
1941年女子美術專門學校師範科洋畫部畢業後，任職常磐松高等女學校美術科教諭，1945年戰火使學校付之一炬，室谷早子積極籌建學園，從室谷早子蛻變為備受尊敬的室谷早先生，為學園奉獻一輩子，教育英才，被譽為中興之母，並鑄胸像於校內。
「植木棚的諸位應該變成一棵棵大樹了吧！」
「鹽月先生想必一定會很高興的！」
＃名單之後173
註釋：
1.〈西洋畫の初入選者〉，《臺灣日日新報》，1932-10-21（夕刊2版）。
2.鷗亭生，〈第六回台展之印象〉，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀（上）》，臺北：雄獅圖書公司，2001年3月，頁216。
3.〈繪を始めて 丁度一年 室谷早子孃〉，《臺灣日日新報》，1932-10-21（夕刊2版）。編集部，〈初入選のよろこぴ〉，《美と愛：室谷早先生の生涯》，東京：関口研日麿，1991-11，頁13。
4.版画堂，〈近代日本版画家名覧（1900-1945）〉，頁77。
5.立石鐵臣，〈府展小感（上）〉，《臺灣日日新報》，1940-10-30（4版）。〈第三回府展洋畫評論——楊三郎與吳天賞對談〉，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀（上）》，頁277。
6.《美と愛：室谷早先生の生涯》，頁37。原文：「海が描きたくなりたり。海、海岸、岩、波、素足、太陽、空、船、漁船、海、波、たまらなく描きたし、太海の岩で結構なり。」
參考資料：
1.《美と愛：室谷早先生の生涯》，東京：関口研日麿，1991-11。
2.顏娟英譯著，《風景心境——台灣近代美術文獻導讀（上）》，臺北：雄獅圖書公司，2001-03。
3.王淑津，《南國‧虹霓‧ 鹽月桃甫》，臺北：文建會，2009-11。
4.トキワ松学園小学校，栗林明弘〈創立記念日にあたって～学校の歴史の話～〉，網址：http://www.tokiwamatsu.ed.jp/9233（點閱日期：2021年11月4日）。
5.版画堂，近代日本版画家名覧（1900-1945），頁77。（點閱日期：2021年11月4日）。
● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
