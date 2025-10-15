《人間國寶》傳承不停歇！排灣族地織工藝的發揚者：許春美

人間國寶-系列報導前言 「人間國寶」是無形文化資產的實踐者也是傳承者，透過他們的故事得知歷史的變化以及脈絡，他們窮其一生用身、心、靈、以血淚交織出動人的藝術篇章，在傳統與創新之間尋求平衡與突破，不斷挑戰自我的極限只為在舞台上呈現最美好的霎那，他們傳習自己卓越的技藝只為守護台灣這片土地的傳統文化，透過不同的視角一起來看看他們的故事。 本文出自文化部文化資產局出版《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》一書，未來將不定期以系列報導的方式向讀者介紹他們的人生故事。

文｜改寫自《人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事》，原文：利格拉樂·阿𡠄

圖｜文化部文化資產局

從高山到平地；從丟棄舊物到學習織布

許春美出生於屏東縣來義鄉大武山上的舊古樓部落，八歲時因當時政府實施「台灣省山地人民生活改進運動」，族人被迫從山上分別遷到現今的古樓部落或其他聚落。回憶童年，春美老師感慨：「日子真的很辛苦，不分男女老少，大家都得下田種地，為求溫飽。」

因「生活改進運動」春美老師曾想放棄，從小看著母親與祖母在家用地織法織布的傳統文化，因為當時強調拋棄舊習，傳統織布一度被視為落伍，但因為父親的堅持，認為這項傳統的技藝沒有人傳下去太可惜了，於是她只好在家門深鎖的情況下，偷偷跟隨母親與祖母學習織布。這段「半逼半就」學習的日子，不僅讓她掌握了排灣族地織的工藝技巧，更讓她在織線間編織出與文化的深厚連結。

書名：人間國寶：29位傳統工藝藝師的故事 作者：心岱, 方梓, 利格拉樂．阿𡠄, 李昂, 林文義, 姜泰宇, 馬翊航, 崔舜華, 陳雪, 陳銘磻, 楊富閔, 楊翠, 葉淳之, 廖振富, 廖輝英, 潘家欣, 蔣亞妮, 賴鈺婷, 鍾文音

出版社：蔚藍文化

出版日期：2023/10/20

地織工藝：不僅技法繁複，更是文化的符號

排灣族的地織工藝，從原料苧麻的種植、刮麻取纖、製線（去膠、漂白）、染色、整經、織布的過程，到熟稔傳統織布技術工法中的平織、斜紋織、浮織法、綁織(俗稱挑織)等工序與技法，春美老師逐漸體悟：每一條紋路與圖樣，皆蘊含著生活環境的描繪與排灣族社會階序的象徵意義與縮影。

現代設計與傳統工藝的交會

年輕時，春美老師曾投入現代服裝設計工作長達二十餘年。然而，在時光流轉之間，她驀然意識到，自幼耳濡目染的傳統織布圖紋，是極為珍貴的文化資產。在父親的鼓勵下，她重返部落，向擅長織布的耆老拜師學藝。

傳統地織需全身協調配合，一旦出現失誤，必須拆解重來。雖過程繁瑣，卻因此學習到更豐富的圖紋與技法。她深刻體會到，織布並非單純的工藝，而是一種文化、一種智慧，甚至是一部族群的紀錄。

排灣族的織紋多取材於自然萬物，如魚、蟲、鳥、花、植物、山川與人形。不同的圖樣對應不同的階級、身分與場合，展現了穿戴者的風采與禮節，並凝聚了族群的智慧與美學。

只要會唱就不會忘記

Kinizala a tjai vavau到Kinizala時，選上線 gemusulj ta tjai teku到ginusulj準備綁線時，選下線 valiqicen i kanavalj到kanavalj時，要八字迴轉 cemikel sema kaviri迴轉到kaviri

在過去，織布的學習並非依靠書本，而是「口傳心授」。排灣族人以族語編成歌謠，把織布的步驟與技巧融入其中。「只要會唱，就不會忘記。」這樣的智慧，讓織布不僅是工藝，更是一場與族語、生活和大自然的對話。

人間國寶-許春美傳授排灣族獨特的地織工藝

傳承的腳步，永不停歇

近十多年來，春美老師走遍台灣各地教授、推廣地織工藝，無論學員是否為原住民，只要有心，她都樂於傳授。她深信，織布的傳承不只是技術，更是文化的延續。

秉持「活到老，學到老」的信念，她在工藝這條道路上持續深耕，並屢獲肯定：

▲行政院文化建設委員會民族工藝獎（民國84年）

▲台中縣立文化中心編織工藝獎（民國85年）

▲臺灣原住民文化管理處服裝設計獎（民國86年）

▲第六屆十大技術楷模（民國89年）

▲第一屆國家工藝獎（民國90年）

▲屏東縣排灣族傳統織布技術保存者（民國109年）

▲文化部無形文化資產重要傳統工藝保存者——「人間國寶」（民國109年）

對春美老師來說，織布是一生的使命。它是文化的承載、歷史的見證，也是將族群智慧延續至未來的重要力量。

參考資料 迴念-接續排灣族織布記憶與技藝

