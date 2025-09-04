進入家庭也從未放棄畫筆的女畫家：田部蕉圃──＃名單之後171

撰文｜詹佩瑜（國立臺灣師範大學藝術史研究所碩士）

田部蕉圃 入選 臺展5至10回、府展1回

結婚、生子、步入家庭或許是身為女性人生的重要階段，但作為畫家卻可能是畫生的終結點。然有些女性畫家即使步入家庭也從來沒放棄過畫筆—田部蕉圃在她終於第一次獲選臺展的採訪中，感嘆地說出她以為自己早就被繪畫拋棄了。

田部蕉圃像。圖片來源：〈第八囘臺展に入選せる閨秀畫家の橫顏〉，《臺灣日日新報》，1934年10月24日（日刊6版）。

東京女子美術學校出身的田部蕉圃於1925年跟著家庭來到臺灣，根據1931年的報導，她抱著自己的孩子接受採訪，感嘆自己早就忘了是學美術的，只不過因為喜歡畫畫而放不下畫筆，（註2）由此可見田部蕉圃沒有想過自己會入選臺展。

原以為後半生只能為家庭付出的人生，卻因臺展的入選給了田部蕉圃新的希望，1931年入選〈朝靄〉之後為她繪畫生涯開創了新局面，同年的11月她在臺北市兒玉町軍司令官的官邸前開辦了畫塾，主要教授年輕婦人繪畫日本畫。（註3）

田部蕉圃，〈朝靄〉，1931。 圖片來源：《第五回臺灣美術展覽會圖錄》。

繪畫之神像是聽見她的感嘆似的，從1931年起田部蕉圃成為入選官展的常客，到1934年她的繪畫生涯幾乎達到高峰。前一年她才跟市來栞一起開個人畫展，（註4）而這一年田部蕉圃不僅擔任《臺灣警察時報》的封面繪者，為此雜誌繪畫了12個月封面；同年《臺灣婦人界》五月創刊號的封面也是由她所執筆，接著10月的臺展中她一口氣入選兩幅作品《話從前》、《花叢》，可謂名氣大開。（註5）

田部蕉圃，〈むかしを語る（話從前）〉，1934。 圖片來源：《第八回臺灣美術展覽會圖錄》。

田部蕉圃，〈花あつめ（花叢）〉，1934。 圖片來源：《第八回臺灣美術展覽會圖錄》。

一直以花鳥畫為創作主題的田部蕉圃，在婦女雜誌的創刊號封面難得地繪製人物畫，封面中的女性帶著混色頭巾，捲髮的髮尾從右側的肩膀往前放置，左耳前散佈少許捲曲髮絲，身後點綴著幾根紅色的枝葉，這是目前保留下來田部蕉圃相當珍貴的彩色人物畫作品。當時的婦女雜誌多以女性做為封面的慣例，如日本的婦女雜誌《婦人公論》、《主婦之友》從大正年間開始以美麗的女性、優美的主婦形象做為封面，或以瑰麗的花紋作為背景，使用引人注意的封面來吸引讀者購買。（註6）

田部蕉圃《臺灣婦人界》創刊五月號。 圖片來源：日治時期期刊影像系統《臺灣婦人界》。

從田部蕉圃入選官展的8件作品中，我們確實看不到她的人物作品，也因為如此當時的評論認為相較於人物畫，田部蕉圃更擅長於花鳥繪畫。她為《臺灣警察時報》所繪製的封面也全都是花卉植物，甚至還有封面植物的詳細說明，如在四月號中，她特別提到封面繪製的桃色喇叭草是從北美來的，但現在臺灣到處可見，不管在稻田或沼澤都會相當茂盛，（註7）由此可知田部蕉圃的花鳥繪畫並非只是單純的寫生，她還會去了解植物的特性以及相關知識，這可能與她在臺北職業女子學校擔任美術老師有關，（註8）她必須對植物有基礎了解才可以指導學生作畫，她的學生山崎文子也皆以花卉作品入選6到8屆的臺展。

田部蕉圃《臺灣警察時報》四月號。 圖片來源：日治時期期刊影像系統《臺灣警察時報》。

1920年代起，拜逐漸完備的女子教育系統所賜，當時許多女性可以在學生時代參與官展或是畫會，（註9）閨秀畫家在社會上興起一股討論的浪潮，這些女性畫家承先啟後活躍於1920至1940年代，然這些女畫家僅有少數人得以持續縱橫於畫壇，多數的女畫家因為結婚、生子而中斷了繪畫的事業，為家庭而活。（註10）也因此1931年當田部蕉圃得知自己入選臺展的時候，才會如此感嘆地回答：「曾經以為自己已經跟繪畫無緣分了。」從東京女子美術學校畢業後，家庭生活的忙碌讓她忘了自己在做為人妻、人母之前也曾經是個畫家，卻也沒想到此次的入選，重啟她的第二畫生。