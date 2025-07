看見、想像、再認識：走進故宮北院「身體展演—從歷史圖像看身體之謎」展覽

文∣劉世珣(任職於國立故宮博物院書畫文獻處)

圖∣國立故宮博物院提供

我們擁有身體,但對它卻是既熟悉又陌生。身體不僅難以理解,且隨著時間演進,衍生出許多不同的觀點。其實,除了生物上的構造之外,還有諸多觀看身體的面向。現在,就讓我們透過「身體展演—從歷史圖像看身體之謎」展覽,一起一探究竟吧!

身體透視:穿越醫學、法醫與宗教的知識視角

中國傳統醫學以臟腑經絡為核心,透過《玄門脈訣內照圖》、《針灸資生經》等醫書,描繪氣血循行與穴位配置。降至晚清,受西學影響,〈理科掛圖〉等身體圖像重視肌肉、骨骼與神經的描繪(圖1)。藏醫則透過唐卡,強調人體與自然運行的共生邏輯,呈現臟腑與三因(隆、赤巴、培根)、五源(土、水、火、風、空)學說之間的互動。

圖1 不著繪人 人體結構圖 〈理科掛圖・生理一〉 民國八年二月二版上海商務印書館印行 國立故宮博物院藏 故獻000045

與中國傳統醫學不同,傳統法醫(檢驗學)重視身體外部、嘴巴以及骨頭的描繪。如《律例館校正洗冤錄》中,即包含檢骨圖、屍圖等法醫學人體圖像。宗教經典則賦予身體深厚的象徵意涵,《三才圖會》繪有肝神、心神、脾神、肺神、腎神等道教身中神形像(圖2)。《真禪內印頓證虛凝法界金剛智經》則結合了佛教密教和道教符籙的內含,藉著「眾生原形圖」和「玉兔日月女身圖」等,示意人體作為宇宙的縮影。

圖2 明 王圻撰 腎神圖、肝神圖 《三才圖會》 明萬曆三十七年刊本 國立故宮博物院藏 贈善004977

身體操練:從戰技到修身的身體實作

古人為軍事戰爭、養生延壽、繁衍子嗣等目的操練身體,透過重複實作,將動作內化為身體的一部分,形塑特定的身體感與行動模式。〈阿玉錫持矛盪寇圖〉描繪阿玉錫(Kalmouk Ayusi)平定準噶爾汗達瓦齊(?-1759)叛亂時,左手執韁、右手緊握長矛、雙腿夾馬、全速前進的英姿(圖3)。《紀效新書》與〈步騎兵演練陣圖〉等,則展現從個體操練到集體演練的武術身體圖像。

圖3 18世紀 郎世寧 阿玉錫持矛盪寇圖 卷 局部 國立故宮博物院藏 故畫001099

舞蹈與體育也是身體操練的重要面向,《三才圖會》中的舞蹈圖不僅描繪動作姿態,也細緻繪出服飾與道具;蹴鞠(踢球)與角牴(角力遊戲)圖,則展現身體的靈活與競技精神。房中術結合養生修身與孕育子嗣的觀念,強調呼吸、情緒與動作的調節,明清文獻與圖像對此多有記述,顯示其在身心修養與延年益壽中扮演重要角色。導引術如五禽戲、八段錦及二十四氣坐功,透過模仿動物、順應節氣來調和身體機能(圖4)。這些操練方式呈現古人如何透過身體實作回應生命、自然與國家社會的各種需求,亦反映身體作為知識與文化載體的重要性。

圖4 明 高濂撰 小暑、大暑陳希夷先生二十四氣坐功導引法 《雅尚齋遵生八牋》 明刊本 國立故宮博物院藏 故觀002563

身體變異:介於常態與異象之間的觀察與想像

每個人的身體都有其獨特性,但是當彼此間的差異過於明顯時,往往被視為「變異」。造成「變異」的原因,可能源自疾病,也可能是受到不同地區社會文化的影響而被建構出來。明代本草學家李時珍(1518-1593)在《本草綱目》中,記載了人變成動物、動物生出人等奇特現象。《三才圖會》則在《山海經》的基礎上,繪出獸面人身、人面魚身等奇異形象,與古代女媧、伏羲等人獸合體諸神遙相呼應,惟其背後往往帶有神話色彩(圖5)。

圖5 明 王圻撰 人面魚身、虎首人身 《三才圖會》 明萬曆三十七年刊本 國立故宮博物院藏 贈善004956、005011

疾病所導致的身體變異亦呈現多樣樣貌。古人藉由〈五行盛衰圖〉與〈觀形察色圖〉,探索面部顏色所反映的內臟狀況,以及五臟六腑、時間與疾病之間的深層關係;亦透過圖像描繪人面瘡、乳廱等病體特徵。其中「人面瘡」形如人臉一般,據《酉陽雜俎》記載,人面瘡能言語、能進食,只畏懼貝母;佛教視此瘡為業力所致,相傳悟達國師曾患此疾,後用「三昧法水」洗滌罪業,治癒此疾。這些圖像,展現了古人對身體「正常」與「異常」的認知與構想。

身體規戒:權力、法律與禮教下的身體馴化

所謂「身體規戒」,指的是透過各種方法和儀式,對身體進行規範、馴化以及懲戒,使人遵守、臣服常規,並訓練自我控制。占卜書籍《御製新集斷易精粹》與〈平定伊犁回部圖〉系列中的〈凱宴成功諸將士圖〉,描繪臣子跪拜皇帝的場景,大臣身體呈現跪姿,象徵著受到政治權力和尊卑制度的馴化(圖6)。

圖6 明 明憲宗御撰 應動斷 《御製新集斷易精粹》 明寫繪本 國立故宮博物院藏 故善002839

統治者或司法機構透過刑罰與刑具,使人感到疼痛或受到約束,以達到懲戒目的,進而塑造社會秩序與權力關係。其中的枷鎖,不僅是懲罰工具,也延伸至現代民俗儀式,如在宗教祭典中戴紙枷祈福,象徵消災解厄。除了政治權力和法律之外,傳統禮教也透過各種行禮動作規範身體,如叉手、作揖、跪拜等(圖7)。纏足亦是禮教對身體束縛的另一種呈現,透過強制改變女性的身體形態來符合傳統審美與道德規範。其作法為用布條將女孩的腳趾向內折疊,長期緊綁,導致足部變形,呈現「三寸金蓮」的樣態,象徵女性的端莊與順從,但也帶來終身痛苦。清末以降,反纏足運動興起,至民國初年,政府正式下令禁止纏足。

圖7 宋 陳元靚撰 習义手圖、習祗揖圖 《新編纂圖增類群書類要事林廣記》 元至順間建安椿莊書院刊本 國立故宮博物院藏 故善004370

結語

綜括來說,「身體展演—從歷史圖像看身體之謎」展覽藉由國立故宮博物院典藏之古籍、器物、繪畫等不同類型文物中的各類身體圖像,透過醫療、宗教、文化、法律等不同層面,重新展示與演繹身體。同時,探索醫學、法醫、佛道兩教等不同文化脈絡的身體觀,並展現武術、房中、舞蹈、體育、導引等身體操練手段。本展覽亦關注人面獸身、獸面人身與殘疾的身體,以及政治、刑罰、禮教對身體的束縛,呈現過去對身體的各種描繪與表述方式。

本次展演邀請觀眾探索古人觀看身體的形式,及其對身體的認識和想像,進而促使我們重新檢視自己究竟是如何思考、看待自身身體,以及各種身體的感知作用。藉此理解身體所表達的意義,解開自身的身體之謎,從而找到人在變化不斷之世界的存在意義。

