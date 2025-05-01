搭建知識橋梁！國資圖以實體與數位並進，延展閱讀觸角

撰文╱張名榕 攝影╱莊震烽

圖片╱國立公共資訊圖書館、南投縣仁愛鄉力行國小、桃園市新屋區蚵間國小、新竹縣五峰鄉桃山國小提供

科技日新月異，當前的閱讀趨勢已是實體、數位並進，同時也強調體驗學習和素養教育。身為全國規模最大的公共數位資源提供者，國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）致力拓展服務的廣度與多樣性，結合網際網路無遠弗屆的傳播特性，將最新的資訊及教學資源帶進城鄉各個角落，豐富地方居民的生活。

「閱讀是知識和機會的起點，但城鄉之間依然存在資源落差，特別是孩童的閱讀陪伴與引導方面。」國資圖館長馬湘萍表示，非都市區域囿於地理、經濟或教育資源的不均，部分學校及圖書館能量有限，難以即時回應居民日漸增長的學習需求。近年來在公私部門的資源挹注下，相關設施及硬體設備已有不少改善，若能進一步強化閱讀內容、延伸學習觸角，並為第一線工作者提供專業支持，將對各地閱讀推動更有助益，而這正是國資圖希望著力的所在。

實體、數位雙管齊下 沉浸體驗引發興趣

國資圖軟硬體設備豐富，持續導入數位科技，打造新型態的閱讀場域，館內設有AI智慧館員、微型圖書館、沉浸式互動廊道等科技設施，並在雲端建置了多樣化的電子書平台與電子資料庫，開放全民共享。讀者無論身處何方、位在山區或離島，只要辦理數位借閱證，就能輕鬆連上國資圖的電子資源，飽覽超過46萬冊、主題內容多元的電子書，也能聆聽音樂、讀繪本、看電影，滿足日常的休閒娛樂需求。

為了將這些優質的公共資源介紹、分享給更多人，尤其是平時較少有機會接觸大型圖書館的學校師生，國資圖2017年起結合教育部「圖書館遊學趣」及技職教育宣傳等計畫，搭配主題活動，優先邀請偏鄉中小學師生來館參觀體驗，截至2024年底，已邀請126所學校、將近5千名學童來訪。

桃園市新屋區蚵間國小師生至國資圖參觀，體驗各項圖書館服務及結合數位科技的主題展覽。

新竹縣五峰鄉桃山國小師生參觀「神出鬼沒：新媒體藝術展」。

馬湘萍觀察到，當非都市區域的小朋友來到國資圖，會對各項設備與科技感到新奇，眼神閃閃發光，「閱讀的氛圍是會感染的，透過在國資圖沉浸式學習，可以激發小朋友對閱讀的興趣，使他們的生命有更多可能性。而提供接觸資源的管道，則是我們公共圖書館要扮演的角色。」馬湘萍說。面對來訪學校，館員與志工不僅負責全館導覽，還會依照學生年齡規劃符合需求的工作坊或課程，帶他們參觀藝文展覽、科普展覽，或進行數位閱讀和技職教育體驗，鼓勵學生多方探索，對未來的生活、職涯選擇有更多想像空間。

除了邀請學童走訪圖書館，國資圖也主動將書籍送進山海鄉鎮，每年從讀者捐贈的書籍中，挑選出書況良好、適合大眾閱讀的書，優先轉贈給當地的圖書館，擴充館藏造福地方居民。2022年起更加強與偏遠地區學校的連結，與臺中市教育文教基金會合作，藉由贈書及實地走訪，了解當地閱讀推動的現況。

國資圖贈書至南投縣仁愛鄉力行國小，並邀請學童參加「2024世界閱讀日」活動，在開幕式表演泰雅樂舞。

數位資源共享 教學現場的堅實後盾

有心培養學生建立閱讀習慣，卻缺乏適合的教學資源，經常讓非都市區的老師深感心有餘而力不足。國資圖行之有年的「數位資源推廣小組」，針對教學需求量身打造數位資源研習課程，由館員親赴學校授課或舉辦線上教學，幫助老師導入數位資源，為教育現場提供強而有力的後援。此外，配合教育部圖書教師輔導培訓，館方也規劃「閱讀推動策略」、「AI科技應用於圖書館」、「資訊素養與媒體識讀」等多元主題課程，將最新的知識帶入在地，讓老師們在回到學校後能夠有效結合所學，設計出具創意的閱讀活動，帶動校園閱讀風氣。

「老師們展現出的教學熱忱令人感動，尤其在資源相對不足的地區，我們希望協助第一線教師善用豐富而便捷的數位資源，在教育現場更有自信地發揮專業。」馬湘萍表示。除了自建的開放式電子資源，國資圖另外也配合教育部專案，建置專屬學校師生利用的「教育雲電子書平台」，提供超過8千種、高達5萬冊適合學齡兒童、青少年閱讀的優良書籍，學校師生利用自己的雲端帳號登入，即可輕鬆便利地借閱書籍，無論是學生個人閱讀，或老師要查詢教材、推動班級共讀，都非常方便實用。平台還導入「書籍適讀年齡指標（SR值）」，可以分析書籍內容難易度，幫助老師挑選適合班級學童程度的書單，精準選書，提升小朋友的閱讀動機與興趣。「教育雲電子書平台」在教學應用上深具潛力，未來國資圖將加強推廣力度，支持師生更有效率地在雲端進行數位學習。

國資圖為學校老師量身打造數位資源研習課程，將圖書館豐富的線上資源推廣至各級學校。

連結地方圖書館 建立多方合作

走出校園，位於各縣市的地方鄉鎮圖書館，也是推動城鄉閱讀平權的重要助力。國資圖於2024年推出「數位樂讀補給站」，與鄉鎮圖書館合作，依據不同對象與群體需求，為讀者量身規劃合適的主題，例如兒童繪本、外語學習、休閒生活、科技應用等，獲得熱烈迴響。有鄉鎮圖書館員指出，上完課後更熟悉數位資源的使用方法，對推廣閱讀有莫大助益，也帶給在地居民更多閱讀與學習的新選擇。此外，更收到參加活動的小朋友開心分享，因為父母工作忙碌經常晚歸，平常也不太有機會請爺爺奶奶帶他來圖書館，但學到了電子書，他就可以教爺爺奶奶下載，在家唸故事書給他聽！

馬湘萍補充，國資圖希望透過活動將更多資源傳遞出去，讓有需要的民眾加以利用，隨時隨地享受閱讀的樂趣。之後的課程內容會以偏遠區域的學校或圖書館需求為優先，將有限資源發揮出最佳效益，另一方面，也會加強培養圖書館員與讀者的資訊素養，獲取資訊的同時要發揮判斷力，明辨善惡真偽，才能在數位時代潮流中真正善用知識的力量。

國資圖前往彰化縣北斗鎮大新國小並入班教學，推廣教育雲電子書，協助師生運用線上資源在雲端學習。

展望未來，國資圖期許延續多方努力，持續提供各地讀者更多閱讀新視野；同時積極與民間合作，像是台灣閱讀文化基金會、玉山文教基金會等，都深耕偏鄉閱讀推廣有成，結合產、官、學資源發揮綜效，將閱讀種子散播至全臺各地，讓書香與知識在每座城鎮自由流動。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌178期：閱讀無所不至，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。