內部控制不是萬靈丹？企業防弊的盲點與漏洞

（內容／陳清祥，編輯撰稿／一刻鯨選）

依照國外統計，全球最容易發生職場舞弊的產業是什麼呢？第一是金融業，其次是政府及公家機關，再來才是製造業。

在台灣的金融業確實也是弊案頻傳，例如，2016年富邦銀行龍山分行，負責金庫入庫清點業務的出納人員，監守自盜，一年左右時間陸續從金庫竊走了1千6百萬元。

另外，2017年，中華郵政也驚傳金牌業務員，侵占客戶保費4億元。除此之外，銀行詐貸案也層出不窮，以2018年宣騰一時的慶富案為例，銀行團受害總金額高達131億元。而2019年又發生潤寅集團詐騙貸款案，旗下四家貿易公司竟然可以讓銀行產生80億元呆帳。

大家都知道，金融業是特許行業，受到主管機關高度監理，金融業收取大眾的資金，必須嚴守金融市場紀律。照理來說，它的內部控制和內部稽核，應該比一般產業更加嚴謹，才能得到民眾的信賴及託付。但是，聽到前面接二連三爆發的重大弊案，「內部控制及內部稽核」的落實與否，自然會成為社會關注的焦點！

「內部控制」的概念

那麼什麼是內部控制？就定義而言，內部控制是由經理人設計、董事會通過，並由董事會、經理人及其他員工共同執行的管理過程。其目的在於促進公司健全經營跟永續發展，它主要要確保達成下面三個主要的目標：

第一個、營運的效果及效率。

第二個、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。

第三個、遵循相關法令規章。

從上面的定義可以知道，公司為達成以上三個目標，所採取的一切措施都是內部控制。所以，內部控制是為了促進公司的健全經營及永續發展的一個重要方式。但是在實務上，還是有不少公司有一些錯誤的觀念，包括有些公司為了掛牌上市或上櫃，才被迫建立內部控制制度，設置內部稽核人員。

如何建立制度

那麼制度如何建立呢？開始的時候，是由財會主管或內部稽核主導，他們會參考其他公司的內部控制制度，把它修改成公司的內部控制制度。

過程中，常見缺失包括董事長、總經理等高層及各部門主管，都未積極參與制度的建立，結果制度並沒有完全為公司量身訂做，那很容易就變成別家公司的大西裝，穿在中小型企業的身上，以致於制度可能不太合身或是格格不入，進而造成不易推動。甚至順利掛牌後便束之高閣，沒有即時依照營運狀況隨時更新，也沒有真正具體落實。

身為公司董事長、總經理或部門主管，對於內部控制要有正確認知，並以身作則加以高度重視，嚴格要求各部門具體實踐，才能產生上行下效、風行草愝的效果。

另外，制度施行一段時間後，如果沒辦法持續嚴格要求，就很容易變得鬆散，這時候也就容易出問題。

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「內部控制」不是萬靈丹

不過，我們也必須認知到「內部控制」不是萬靈丹，只能「合理確保」三項目標的達成，而非「絕對保證」。而且也是有先天限制的，主要包括：管理階層的逾越行為、串謀共犯、及成本效益考量三大項，分別分析如下：

第一項，管理階層的逾越行為。

有些公司的內部控制，只用來管理中、低階層員工，高層自己不遵守，這樣會讓上面說的三大目標無法達成，甚至上行下效，大家都敷衍了事。

第二項，串謀共犯。

內部控制要靠組織、人員職能分工，互相牽制，層層覆核等方式來達成目標的。但是，如果碰到集體收賄、共謀犯罪等行為，那內部控制將自己破功了。

第三項，成本效益考量。

內部控制嚴謹固然很重要，但是要控制到多嚴謹，也需要靠評估一下成本跟效益。譬如說：珠寶、名錶商店門口要聘請保全站崗，但是，超市、便利商店只需要安裝監視器就可以，這是依照商品貴重程度，來做成本效益的考量。

公司治理，首重內部控制制度，它使公司運作可以井然有序，使管理階層及員工都能遵守政策、程序、法令及規章，來幫助公司降低錯誤及舞弊的可能性。

那麼，公司的審計委員會及董事會，需要確保公司的CEO等高層，都重視內部控制制度，各部門主管都瞭解及認同各流程，並隨時負責因時空環境或業務變動而加以修正，並透過年度自行檢查及自評，來確保制度是不是有效落實、實施。

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陳清祥：《高階經理人必讀，打造A+企業的內控心法10堂課》（圖片來源：一刻鯨選）