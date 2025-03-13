穿梭在現實與虛擬之間：日本角川武藏野博物館

位於日本埼玉縣所澤市的角川武藏野博物館，是一座突破傳統概念的文化藝術空間，將書籍與現代藝術、科技體驗完美融合，創造出一個既能啟發想像、又能激發知識探索的全新場域。

撰文、圖片╱蔡家嫻

角川武藏野博物館位於東京郊區，儘管遠離市區，但因其獨特的建築外觀與創新設計，吸引大量的文化愛好者與各國遊客慕名而來。它不僅是書籍與動漫愛好者的天堂，更是一個結合了視覺、聽覺及觸覺的多感官空間，讓人彷彿置身於一個魔幻般的圖書世界。

超現實又前衛 新型態的文化體驗空間

這座博物館從外觀就讓人充滿無限的想像力，由知名建築師隈研吾設計打造，建築牆面由2萬片花崗岩組成，整體呈現不規則形狀，遠遠看去像是一塊巨大奇異的岩石，既超現實又前衛。館內總樓地板面積約為3,600坪，分為5層樓。根據報導，角川武藏野博物館是由日本知名出版集團角川集團（KADOKAWA）與埼玉縣所澤市共同策劃的地區改造案例，邀集了建築大師隈研吾、編輯家松岡正剛、博物學家荒俣宏與藝術學家神野真吾，結合4位名家的專長，共同合作打造一個新型態的文化空間。館長一職由松岡正剛擔任，他在大廳柱子上為這座博物館下了一句註解：「蒐集、穿越、聯想、展示，這裡是時空之館。」

書冊殿堂 現實與虛擬的交匯

角川武藏野博物館的1樓及4、5樓規劃為圖書館，占比最大，可以說是「書的博物館」。從1樓進入館內，首先映入眼簾的是一個充滿動漫元素的海洋，無數漫畫、輕小說和童書，整齊地擺放在開放式書架上，讓人一踏入便被深深吸引—如果您是動漫迷，必定可以在此待上一整天，彷彿泡在無邊無際的動漫書海中，悠遊自在地享受閱讀。而在入口處則可以飽覽最新的漫畫、輕小說或童書，隨著不定期的新書上架，這裡始終保持著一份新鮮感。此區收藏了約3萬多冊日本輕小說，以及角川出版的7,000多冊漫畫和童書。角川集團的執行製作人角川歷彥在博物館內的漫畫．輕小說圖書館開幕時自豪地說：「這裡是全世界最大的輕小說圖書館。」

漫畫書區則搭配內容角色，穿插許多動漫人物的縮小版模型進行展示；這些模型與書籍相互輝映，為閱讀空間增添了幾分生動與趣味。此外，館內還設有兒童繪本區，這些區域以活潑童趣且充滿動感的設計為特色，讓孩子們能夠在書的世界裡玩樂探索。繪本區域內也設有智慧裝置，例如iPad，提供親子讀者使用數位繪本進行互動閱讀，透過各種設計讓書變得立體、生動。

漫畫及輕小說新書展示櫃，執行製作人角川歷彥表示，這裡是全世界最大的輕小說圖書館

漫畫書區搭配內容角色，穿插許多動漫人物的縮小版模型進行展示

打破傳統圖書館界限 編輯小鎮奇妙之旅

接著來到博物館的4樓和5樓，讀者將進入一個與眾不同的世界—編輯小鎮（Edit Town）。館內說明板上寫著：「編輯小鎮即是『書本堆積的森林，也是書架組成的街道』。」小鎮包括了書街道（Book Street）、書架劇場、珍奇展示區以及文化藝廊。「這裡打破了傳統圖書館的框架，取出1本書可以連結出5本書，而10本書又能連結出100個人的藝術創意。恣意地遐想、串接書本森林中的3萬冊藏書，請隨意取閱1本，並任憑想像力自由馳騁吧！」

編輯小鎮書街區共分為9大主題：步入記憶的森林、世界歷史文化集、高深玄奧的書籍、大腦與心靈、日本的深層、男女之間、創異空間、工作與生活、個性決定成敗。核心設計是將9大主題區域透過策展的方式呈現，每一區域都圍繞1個主題展開；例如，在「男女之間」主題區，擺放了基因學、性別研究的專業書籍，還有大量關於愛情的文學書，這些書的排列方式將不同領域聯繫在一起，讓人不禁想像每本書背後的無限連結，其策展方式讓書不再是獨立的存在，而是像絲線般將不同的知識與創意交織，沉浸其中可以感受到策展人對於書籍展示和閱讀的全新理解，完全打破傳統圖書館的框架。

編輯小鎮是「書本堆積的森林，也是書架組成的街道」，以9大主題分區域策展

此外，書街中還有相關的藝術裝置、視覺元素及互動體驗，每個小角落都充滿創意的火花；例如以微型書本造型作為說明卡的支撐架或展示物，不僅是精緻的文創品，也是這個空間的另一種趣味呈現。書街旁的展示空間廊道，其中一區為博物學家荒俣宏監修的「荒俣奇幻祕寶館」，如同現代版的中世紀歐洲，展示奇珍異寶的「驚奇之屋」也是必看之處。

編輯小鎮的最深處，是一個挑高2層樓、名為「書架劇場」（又稱本棚劇場）的空間。此區的設計極具戲劇性，8米高的書牆將訪客包圍，被人們喻為如哈利波特魔法學院的夢幻場景，其一大亮點便是以光影技術呈現的「與書遊玩、與書交會」光雕秀，書的世界在光影變幻中呈現出一幅幅生動的畫面，書籍的封面、文字及插圖融合於燈光與立體投影效果之中，讓人彷彿置身在一個充滿魔法的幻想國度。書本隨著燈光變化，從牆上跳出翻閱、從書架上飛舞翻落，立體又生動，這種極富視覺衝擊力的演出不僅讓書充滿生命，也讓參觀者的感官得到全方位的震撼。在書架劇場後方的閣樓空間，則是「荒俣宏的私人書庫」展示區。此區展示了博物學家荒俣宏的珍藏書籍，範圍從19世紀的古籍到現代的經典之作，大多是他長年以來收集的珍品。

書架劇場8米高的書牆將訪客包圍，讓人彷彿置身在一個充滿魔法的幻想國度

融合空間與藝術 打造書的美麗家園

來到5樓，進入一個安靜舒適的閱讀區，包括「武藏野迴廊」與「武藏野藝廊」，從設計的巧思即可感受到書與空間完美的融合。此外，還有一個定期舉辦藝術展覽的空間，讓人在閱讀、欣賞書籍的同時，也能感受當代藝術的脈動，若無展覽則為休憩閱讀空間。

結合了博物館、圖書館及美術館三大文化場域，角川武藏野博物館為書打造了一個美麗的家園，館內每個細節都考慮到如何讓書得到最好的展示與保護。透過此種複合實驗及跨域連結，這座博物館不僅是知識文化的殿堂，也成為情感與思維交會的藝術場域。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌177期：樂讀在地學，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。