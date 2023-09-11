在香港逛書店才是正經事！盤點26間獨立書店一次收藏

文／虛詞編輯部

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香港島

見山書店

位於上環太平山街的見山書店，開業不足五年，已成為藝文界人士經常駐足的地點。書店樓高兩層，地下主要售賣新書，以文藝書籍為主，亦有切合當前時局的選書。上層則是開放式的閱讀空間，放有較冷門的書籍及古書等。書店外大樹成蔭，店外對出的空地經常舉辦讀書會、講座、展覽、音樂會、電影會，又讓本地手作人擺賣作品。「見山不是山，見山還是山」，既是書店，亦是改變社區的文化場所。

書店地址：上環太平山街6號地下C鋪

營業時間：星期一至五 11am - 6pm；星期六及日 12nn - 6:30pm

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樂文書店

歷史悠久的獨立書店，於80年代創立，最早引入台版書的香港書店之一，也是樓上書店的一個代表。主要售文學及賣人文科學類的書籍，也有教育、 心理、生活、旅遊等等不同類別，書籍種類繁多，一些時日較久的文學及人文書，在樂文也有機會找到，價格亦相對便宜。銅鑼灣樂文書店力戰對面誠品銅鑼灣大店，做書實力不容小覻。

書店地址：香港銅鑼灣駱克道506號2樓 / 旺角西洋菜街62號3樓

營業時間：星期日至四 11am - 10pm；星期五、六及公眾假期前夕 11am - 11pm （銅鑼灣店） / 星期一至日 11am - 8:30pm（旺角店）

艺鵠書店

踏進樓高14層的富德樓，總會嗅到一陣熟悉的氣味，而舉目所見盡是不同樓層舉辦的文藝活動、展覽宣傳。從2003年開始，艺鵠主理協助把富德樓其中一些個單位轉為藝文空間，讓文化工作者及團體以低廉的租金進駐富德樓，令這座舊式大廈成為知名的藝術村。艺鵠也在2008年起開辦獨立書店，以售賣藝術、文學、人文書籍為主，同時在書店舉辦藝文相關活動，繼續積極推廣另類藝文生活。藝術類、小眾ZINE尤為艺鵠強項，這裡可以買到不少一般書店沒有的外地罕見品項。

書店地址：灣仔軒尼詩道365-367號富德樓14樓

營業時間：星期二至日 12nn - 7pm

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神州舊書店

歐陽文利先生在1965年創辦神州舊書店，輾轉間已跨越半個世紀，書店從上環搬到中環再搬到柴灣工廈，在工廈之中有這一間古老的舊書店，如書店熟客小思老師所言，也是一種香港特色。即使書店不在商業地帶，但有書自然香，慕名而來的客人、幫顧書店多年的書友還是會前來尋寶。不論新知舊雨，歐陽先生也會記得哪位顧客要哪類書，然後向他們推薦合適的書籍。縱是歷史悠久的舊書店，神州卻最早跟上時代步伐，開設網上書店，在網上亦可購買各種簽名書或者稀有舊書。

書店地址：柴灣利眾街40號富誠工業大廈A座23樓A2室

營業時間：星期一至六 9:30am - 5pm

精神書局

二手書店「精神書局」在1958年創立，名字寓意「精神食糧」。當初只是旺角一個街邊檔口，來到65年後的今天，店已是書店第三代傳人，店鋪也幾經搬遷，來到現時在北角及灣仔各有分店。經歷幾代的二手書店，見證書本來了又去，如今則見證着準備離散的人們，把一袋又一袋的書寄放在二手書店中，在書海中等待有緣人再度寄居。精神是舊式二手書店，很舊的古書都價格廉宜，好書人可以盡情淘古書

書店地址：灣仔活道14號地下 / 北角渣華道24號建業大廈地下7號舖

營業時間：星期一至日 11am - 9pm

森記圖書公司

位於北角的森記圖書公司已經開業40年有多，處於商場地庫之中，沒有文藝風的裝修擺設，卻有數十隻店主收養的流浪貓，成為書店的獨有風景。店長陳琁總強調這不是「貓書店」，只是書店有貓作伴。森記藏書過萬本，以小說類別為主，店長會在讀過的好書上貼上簡短標籤推介，更愛與書友在店中暢所欲言，交流心得。不論對書，還是對貓，也是抱着貫徹始終的滿懷熱情，才讓書店成為北角人的共同記憶。森記有漫長的書業故事，開創過不少新局面，導演趙良駿曾據之寫成《七千零七夜戀戀書廊》一書。

書店地址：炮台山英皇道193號英皇中心地庫19號

營業時間：星期一至六 1pm - 10pm ； 星期日 3pm - 10pm

華洋書莊 Books & Co.

座落半山的二手書店，以英文書籍為主，店主James本是書店的熟客，接手書店後替書店起了中文名「華洋書莊」，並引入一些中文書，還有歷史、經濟、政治類的書種。書店燈光暗黃，配上紅磚外牆，和綠色的鐵窗子， 有如歐陸的建築風格。客人也可在店中一邊品嚐咖啡食物，一邊在茫茫書海中尋找愛書仔細閱讀，仿如置身在異國時空中。

書店地址：半山柏道10號

營業時間：星期一至日 11am -7pm

九龍

序言書室

位於旺角西洋菜南街的樓上書店，由三名中大哲學系畢業生在2007年開辦，轉眼間已經開業十六年，序言書室已成獨立書店界的標誌。除了主打文史哲書籍外，也有關於香港、性別、社運理論等等專櫃，當然還有貓店長未未。書店空間雖然不大，也經常舉辦不同類型的講座、討論會，十多年來匯聚一眾知識分子、文藝青年，陪伴香港走過風雨中的十六年。

書店地址：旺角西洋菜南街68號7字樓

營業時間：星期一至日 12nn - 10pm

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田園書屋

田園書屋在1976年開辦，至今已近47年，是香港最老牌的獨立書店，也是首間在西洋菜南街樓上開設的獨立書店。在熙來攘往的旺角街頭樓上，樹立起專營文史哲書籍的招牌，逐漸演變成樓上書店的本地文化，在商業社會中開創出一片人文空間。田園書屋亦有出版及發行政治與歷史相關書籍，在出版業愈趨萎縮的當下艱難地支撐。

書店地址：旺角西洋菜南街56號2樓

營業時間：星期一至日 11:30am - 7:30pm

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留下書舍

由昔日傳媒人開辦的書店，為留下來的人提供一個相聚的地方。書店以新聞學和報導文學為主打，亦有攝影、哲學、小說等不同類型的書籍，以及二手書專區。更珍貴的是書店牆上展出的舊報刊，和作為非賣品的舊書，見證香港社會環境的變化。留下書舍亦會定期舉辦講座，主要邀請傳媒中人分享經驗，讓我們學習如何在謊言之中仍然活得真實。

書店地址：太子西洋菜南街 228 號唐4樓

營業時間：星期二至四 1pm - 9pm；星期五 1pm - 2am； 星期六至日12nn - 8pm

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新亞書店

香港老牌舊書店，在1968年開業，至今已逾半個世紀。大約80平方米的空間中，整齊地放滿一楝楝二手書籍。書店老闆蘇賡哲先生是著名讀書人，在文學歷史系畢業後便開辦了書店，與書本結緣大半生。除了一般二手書籍外，新亞書店還藏有線裝古書、碑帖和字畫等等，偶爾舉行古籍、字畫拍賣會，吸引大批古籍愛好者到訪。縱使世事變幻不定，時空卻仿似定格在旺角商業大廈中這一間舊書店中。

書店地址：旺角西洋菜南街5號好望角大廈16樓06室

營業時間：星期一至日 12nn - 8pm

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九龍舊書店

同樣是舊書店，店主卻是個二十來歲的年輕人。店內收藏由民國時期到90年代的華文舊書、報紙、雜誌。由百多年前的香港地圖，到60年代的「三毫子小說」、武俠小說，以至70年代的舊報紙、80年代討論政制發展的政府文件，都能在書店中找到。林林總總的舊書，保存昔日香港的面貌與文化。店主還曾自資重印1947年戰後著作《復員的香港》，大眾可從書中了解當年香港交通、物價、房屋問題等等，為這個城市的歷史留下印記。

書店地址：旺角煙廠街9號興發商業大廈5樓502室

營業時間：星期三至日 2:30pm -7:30pm

界限書店

2022年開業的新書店，以界限為名，卻並非在界限街之上，而是店長希望透過租借界限街的典故，表達書店以香港為本位，提醒香港人了解自身的身份和歷史。書店亦是有香港開埠紀念日1月26日開張。書店除蘊藏香港歷史相關書籍外，擺設本身也仿如香港歷史小型展，展出香港自開埠初期到九十年代的舊照片，香港舊地圖，也有港式漫畫風格的產品。在鬧市之中，默默細訴着老香港故事。

書店地址：旺角彌敦道580G號彌敦中心10樓04室

營業時間：星期一至日 12nn - 8pm

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貳叄書房

三名女生在2019年創立的獨立書店，「貳叄」是其中兩名女生在大學宿舍的房間編號。在動蕩不安的時代中，提供一個空間予人分享故事，互相慰藉。書店售賣書籍包涵文史哲，以及美術、音樂、雜誌等，二手書水平較高。不同於到處佈滿書本的小書店，她們的書房有高高的樓底、落地大玻璃，地上放在坐墊，提供空間讓客人可以在陽光灑照下倚窗而讀，倍覺文藝氛圍。書店亦會舉辦音樂會、讀書會、發布會等活動，在車水馬龍的彌敦道上，讓書本、音樂、藝術在此碰撞交流。

書店地址：油麻地彌敦道558-560號譽發廣場1202室

營業時間：星期一至日 1:30pm - 8:30pm

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一拳書館

名稱取材自日本動漫「一拳超人」，打著「一拳驚醒讀書人」的宗旨，曾發起「一年唔幫襯大地產商」的店主龐一鳴抱著各種破格的想法開辦書店。2021年開業之初，便已全店不打折、買書送農產、特有書籍分類等方法打破書店傳統。在破格之餘，書店亦會舉辦興趣班、分享會、真人圖書館等等，題材包涵本地農業、印度音樂、性小眾抑或無家者，在書店中自會感受到，另一種生活模式是可能的。一拳地方較大，書種也算比較多樣，不時可以發現比較另類的文藝類及自然類書籍。

書店地址：深水埗大南街169至171號大南商業大廈3樓

營業時間：星期三、五、六、日 1pm - 7:30pm；星期一、二、四 1pm - 9pm

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獵人書店

由前區議員開辦的書店，取名獵人，寓意在白色濃霧中主動出擊。書店位於深水埗黃竹街，樓高兩層，地面以社經、政治、文化書籍為主，配有每月不同特定主題的選書，還有本土的手作商品可供購買。樓上閣樓則有各種小說漫畫，還有位置讓讀者在店主心愛的電影海報下細閱書本，整體氛圍甚具動感。

書店地址：深水埗黃竹街1C地舖

營業時間：星期一至日 12nn - 9pm

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Kubrick

電影迷絕對不會感到陌生的書店。位於電影中心旁邊的書店和咖啡店，讓影迷享受電影之餘，同時可以感受到書本的樂趣。店名向電影導演Stanley Kubrick致敬，突顯書店與電影的密不可分的關係。書店除了有不少有關電影、攝影的書籍，也囊括社科、哲學、文學等等，同時也有不少英文選書，外國文化雜誌。書店亦經常舉辦展覽及專題活動，不論是影迷、書迷，都能沉浸在這個文化空間之中。

書店地址：油麻地眾坊街3號駿發花園H2地舖

營業時間：星期一至日 11:30am - 9pm

夕拾x閒社

觀塘近年已成「塞車」的代名詞，在這個人潮湧湧的都市之中，同樣有獨立書店的存在。店主Sharon為實現夢想，毅然辭去工作，目的便是在這個使人窒息的時代中，提供一個可以竭息的空間。既是書店，亦是共享空間，故稱之為「閒社」。書店主打人文類及心理療癒類書籍，去年曾遭業主大幅加租逼遷，但得到眾多書友支持下得以另覓新址重開，在鬧市中保留一個寧靜角落。

書店地址：觀塘巧明街109號榮昌工業大廈12樓C室

營業時間：星期一至五 12:30pm - 7:30pm

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蜂鳥書屋

兩名原本在出版社工作的女生，2018年成立蜂鳥出版社，諧音「瘋了」，指在這個時代毅然創辦出版社的行逕。但在五年間，蜂鳥出版社已出版超過40本書籍，包括哈維爾《無權勢者的權力》港譯本一紙風行，關於香港史及心理類的書籍不少更能登上各書店暢銷榜。蜂鳥的實體書店，當初在中環PMQ試業，如今落戶九龍灣工廈，一如「蜂鳥」的寓意—體積雖小，但飛得快。書店雖小，但具備各種文史哲及心靈療傷書籍，讓忙碌的上班族亦能找到療癒之方。

書店地址：九龍灣常悅道19號福康工業大廈801D室

營業時間：星期一至六 12nn - 6:45pm

博勢力書店

在尖沙咀首都廣場之中，有一間無人看管的小書店，正是由店主阿Man在2018年開辦的博勢力書店。書店標榜自助付款，年中無休。讀電腦出身的店主，先創辦網上書店平台「博勢力」，後來開辦實體書店，讓網上購書的顧客可以到店取書，在書店購書亦可以自助付款，仿如一部書本自助售買機。書店雖無人，但書本自有攝人魅力，讓書友在這方寸之地不期而遇。

書店地址：尖沙咀首都廣場2樓

營業時間：星期一至日 10:30am - 10:30pm

新界

解憂舊書店

大隱隱於市，解憂舊書店已在大埔寶湖道街市開業近7年，多年來專營二手舊書，價格平易近人，讓街坊可以在買菜同時，找到自己的心靈食糧。書店取名「解憂」，固然與東野圭吾的《解憂雜貨店》有關，書店也一如小說中的雜貨店，可予經過的客人寫下煩惱或情緒。縱使不是每個煩惱都可以即時找到解憂之方，但店主相信書本自有療癒之效。去年解憂舊書店更進駐大埔藝術中心開辦分店，主賣藝術與文化書籍，繼續為愛書人提供療癒之地。

書店地址：大埔寶湖道街市F021號舖 / 大埔藝術中心

營業時間：星期一至六 11:30am - 8pm；星期日 1pm - 8pm（寶湖道街市） / 星期一至日 1pm - 8pm（大埔藝術中心）

比比書屋

位處於遙遠的錦田大江埔村，沿着蜿蜒小徑經過一塊塊菜田才能到埗的比比書屋，自稱是「最遙遠菜田上的小書店」，每星期只開放兩天，由一對退休社工夫婦Ringo及Teresa打造而成。在遠離塵囂的鄉郊之中，書友可以帶上自己喜愛的書本前來，換取由店主挑選的菜或瓜，享用店主準備的茶點小食，在書架上尋獲一本心靈讀物，用一個悠閒的下午時光，仔細地聆聽內心的聲音。

書店地址：香港新界錦田大江埔村67號

營業時間：星期五及六 10am - 6pm

書少少

為了夢想，你可以去到幾盡？店長阿信為開辦一間自己的書店，晚上在屠房從事搬運工作，日間到書店打理，微簿的收入僅僅足以支付書店鋪租，甚至需要三餐食麵包，但仍然無阻他的書店夢。因為阿信相信，在這個黑暗的時代中，只有書能為身處迷霧中的人指明方向。原本書店在元朗的某一處村屋，需要預約才能前往，現在已在大馬路開設新店，賣書之外還提供借書服務，成為會員便可借閱書籍，有如一間小小的社區圖書館。

書店地址：元朗青山公路－元朗段1號珍珠樓地下7號鋪

營業時間：星期一至五 2pm - 8pm；星期六至日 5pm -11pm

神話書店

西貢作為「香港後花園」，除有怡人風光和狀麗景色外，也有獨立書店可供遊覽。店主Stephanie本身亦是西貢居民，辭去原本的正職工作後，開始參與多了社區活動。兩年前在西貢舊墟開辦神話書店，其中一個原因也是透過書本和這個空間能夠凝聚社區。書店主推店主愛好的歷史書籍，在入口處闢出「歷史入門小角落」，從不同議題展開探問，以至本土、中國、歐洲歷史等等，讓讀者能夠鑑古知今，在書本到找到思想的出口。

書店地址：西貢大街17號地下

營業時間：星期二至日 2pm - 7:30pm

渡日書店

長洲除了有大魚蛋、糯米糍外，也有一間獨立書店。兩年前由七位店主合資開辦的渡日書店，名稱寓意店主希望能夠借助書本度過難關，也因為書店處於小島之上，所以採用「渡」字。書店也充滿小島特色，店內佈有綠油油的植物，架上也有關於種植的書籍。書店亦會舉辦親子活動讓長洲街坊參與。書店亦有不少與土地、社會、政治相關的書籍，讓小島上的人共同在書本中渡過大海。

書店地址：長洲北社街68號號地下

營業時間：星期一、三至五 12nn - 6pm；星期六至日 12nn - 7pm

島民空間

在坪洲這個寧靜的小島上，有一間屬於島民的小店。店主夫婦阿傑、Myriem因坪洲而結緣，一起創造了這一個既是書店，亦是家居，也是屬於居民的共享空間。來自法國的Myriem，修讀城市研究出身，來到坪洲之後，出版地圖誌《ISLANDERS島民》，從城市規劃的角度，了解坪洲的社區模式。後來他們建立「島民書店」，選書以可持續建築、城市規劃及島嶼遊記等題材為主。他們在這個空間中舉辦工作坊、讀書會、音樂會等等，以島民方式進行社區實驗。

書店地址：坪洲永興街38號C

營業時間：星期六至日1pm - 7pm；星期一至五需要預約

●文章授權轉載自「虛詞」，原標題與連結：〈在香港逛書店才是正經事 獨立書店清單〉，未經同意，請勿轉載。

簡介：

虛詞(P-articles) 以文學為中心，旁及電影、劇場、視藝、音樂等等文藝範疇，從而觸及社會時事。提供大量文藝創作、評論、專欄、訪問、報導、對話，緊貼文藝脈博，連結華語創作界，探索更多跨越定型和既有分類的獨特作品，讓不同意見與作品互動交流，讓更多人看見那些我們日常觸及，但尚未被完全理解或包納的事物。