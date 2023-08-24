我庄，土地種出來的歌！衛武營戲劇院體會生祥樂隊客家文學力量

撰文｜劉崇鳳

挽著先生，我帶著爸爸、媽媽和阿姨，自停車處走往衛武營國家藝術文化中心。晚風微涼，我卻微微緊張且興奮著，若非爸媽和阿姨自小於美濃長大，我絕不會動念領他們走進戲劇院聽生祥樂隊的「我庄三部曲」。我家長輩不懂古典交響樂，更不懂鄉音結合搖滾的新民謠實驗音樂，他們只是努力工作到都會打拚，養孩子長大成人，他們出身美濃，卻不曾細聽生祥的音樂。與其說女兒體貼請家人到場體會客庄文化新驕傲，不如說女兒私心想藉這個機會，用生祥樂隊的新音樂陪伴家人，回到屬於他們記憶中的美濃。

這是衛武營戲劇院，卻有鄉音流轉，人均著正式服裝，人腳均是皮鞋包鞋高跟鞋，沒有花布衫或汗衫，沒有雨鞋和泥巴。我想知道，這之間有何共榮共存的可能性？

我庄三部曲登場，《我庄》、《圍庄》、《野蓮出庄》，土地的生長之聲，人民的行動之歌。

交響樂飽富新意的序曲讓全場瞬間恭敬又優雅，而我始終難以想像，生祥樂隊如何交疊於其上？

東有果樹滿山園 西至屻崗眠祖先 北接山高送涼風 南連長圳蔭良田 春有大戲唱上天 熱天番檨拚牛眼 秋風仙仙河壩茫 割禾種菸又一年……

父親母親距文學遙遠，更不解民謠甚或史詩，戲劇院的絨椅上端坐，驀地聽聞家鄉話自一個同鄉晚輩唱出，短短數句，美濃田地的氣韻與溫度，瞬間滲入涼冷的空調。每一句，都帶出一個熟悉的畫面，部分我未曾參與，但我的父母親也許記得，春有大戲唱上天，夏天芒果拚龍眼，裡頭可收藏了他們的童年？

思想起──我庄圓滿 起手硬事，收工放懶 滾滾沓沓，像一塊新丁粄

幾句詩化的歌，牽勾童年如粢粑（客家麻糬）黏嘴，彷彿看見阿媽（祖母）在大院中忙進忙出的身影。而今在高雄大都會，「新丁粄」像一個遙遠的通關密語，敲響原鄉記憶：那是家中有人添丁時方製作分送的紅龜粿，其圓滾紮實帶有喜氣與祈福的寓意，如我庄勞動生產的圓滿。這冷門的語詞，聽得懂的，會微笑；聽不懂的，就此認識客家傳統。歌不是書，但我們能藉由生祥的歌聲，讀取到一個農村的質樸和豐盛。若非認識生祥樂隊，我不知能如此解析美濃、創新美濃，以音樂為名，呵護顯化其族群，又融化族群與族群。

林生祥。（圖／李廣Ricor攝影，聯合文學雜誌提供）

若不是清楚生祥樂隊的鄉音之美，我不會約母親前來，聽一曲永豐思念母親的〈化胎〉。記憶溫暖，如家屋後、祖墳後、伯公壇後方隆起的土丘，溫潤可親、厚實可靠。

願阿姆煲介交工粥（想母親煲的換工粥） 佢講介笑科 年下燜介封肉（她講的笑話 除夕燜的燉肉） 頭擺事像雜草交春（從前的事像雜草春至） 一日靚一寸（一日長一寸） ……

那是所有客庄孩子應許的熟悉感，挾帶著濃濃食物的氣味，如一種集體默契，出門討生活再辛苦狼狽，你知道，家中有人等你。這我在異地飄遊最常放的曲目，如定錨一般撫慰浪子。席間我忍不住往媽媽和阿姨座位的方向望去，她們是否，也在生祥歌中想念著她們已逝的母親，我的阿婆？

阿婆的手藝好，無巧不巧，「我庄三部曲」之中的《野蓮出庄》正是以食物為主角的一張專輯，一首歌代表一種食物，比如阿婆很會做的〈芋仔粄〉、比如阿媽經常做的〈對面烏〉（破布子）和〈菜乾〉，每當生祥唱起家鄉的食物，不管在車內房內或音樂廳內，那味道就會撲鼻。若飲食文學是讀字遙想，那麼飲食歌曲就是聽歌聞香，加以時調皮時滑順的各種樂聲，真能從一首歌中，品出客家飲食細瑣的生活畫面，而後流出手作的時光長河。

演唱會上半場如搖籃般溫暖，下半場則飽富壯闊的行動意識。我庄將孩子養大成為知識分子，不只為反水庫的美濃，也為其他農村遭逢的疼痛，書寫和歌唱。石化工業為中南部帶來哀歌，〈慢〉、〈南風〉唱給彰化大城的台西村。無巧不巧，先生正是彰化大城人，他老家三豐村距台西村，不過短短十分鐘車程。寡言木訥的他曾獨自趕赴國光石化大遊行，聽著〈圍庄〉，他眼神複雜，不懂客語，但懂那些憤怒和堅持。我想起他帶我去看老家那邊的海，一片死寂。明明在劇院中端坐，卻嗅到那一端隱隱的惡臭。

於是「我庄三部曲」，每一曲都命中我與家人、以及伴侶。作一個美濃在地後生，那歌中的運動精神與原鄉氣韻時刻影響著我，過去將耕耘機送上演唱會舞台發動，而今把嗩吶置入兩廳院和衛武營與交響樂團合奏。音樂不只是欣賞，它能撫慰、能召喚、能顛覆、能戰鬥，它像火一樣燃燒年輕世代，也如風一般在樂廳上叫人蕩氣迴腸。當音樂以歌、以詩入耳，聽者在想像中建構農村印象、應聲感受、從而尋找意義，那麼歌便擁有了文學的力量，那樂聲譜出的，正是一個又一個的文本，似章回小說，層層疊疊，漸次而上，古典樂守護故事的底蘊，樂隊闢出鄉野的草根性，詩人永豐若是編劇，歌者生祥就是說書人。

「媽，妳覺得好聽嗎？」散場後，我找到家人們，忙不迭問。媽媽喃喃：「好聽啊……如果他繼續唱，我還可以再聽。」我看著錶，就快晚間十點……母親欲言又止，意猶未盡；阿姨在一旁微笑，眼中有話；父親背著手，緩緩踱步。

這樣就夠了。

且讓我繼續聽他們說書吧！這同步見證的家人、友人、陌生人會愈來愈多、愈散愈廣，這深邃的野韻，就從這小小的客庄美濃，緩緩，唱出去──

​ 《聯合文學》雜誌2023年8月號（NO.466期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2023年8月1日

出刊頻率：月刊