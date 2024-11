當博物館遇上劇場！以故宮戲劇實踐為例看見多樣的文物想像

文|劉君祺(作者任職於國立故宮博物院行銷業務處)

博物館與劇場的交會

博物館透過戲劇演出推動詮釋溝通,最早可追溯至1960年代。美國老史德橋村博物館於1961年推出劇場,為目前文獻可見最早之博物館劇場案例。1970年代,美國多間博物館透過戲劇演出傳達展覽內涵,例如明尼蘇達科學博物館藉由偶劇秀及獨白戲,探討科學家的發現並想像其心情故事;芝加哥的科學工業博物館以一系列戲劇介紹科學家的生平。法國博物館界的戲劇實驗,則可見於自然史博物館1979年與專業劇團合作推出「考古懸疑」劇作,運用戲劇詮釋與觀眾交流(註1)。

博物館亦運用戲劇技巧,融入解說導覽內容,以更具開放性及想像力的溝通方式,提升觀眾的觀展理解。美國知名藝術教育實驗者Susan Sollins於1970年間在史密森國家藝術收藏推出展廳戲劇遊戲,培訓導覽員即興戲劇技巧,引導兒童展現對於顏色、形狀、物件、空間的感受,探索藝術品之間的關係。美國大都會藝術博物館在1972至1973年間針對中學生推出強調「觀看、回應及表達」的「藝術意識」專案,鼓勵學子透過肢體律動、展廳戲劇、舞蹈或音樂演出來展現對於文物的想像。1972年史密森國家肖像博物館推出戲劇式導覽,採用「觀眾入戲」的方式,邀請觀眾即興參與戲劇演出。博物館運用「戲劇詮釋」進行學習溝通蔚為風潮,有研究指出,1990年代以後有超過九成的英國博物館運用戲劇式導覽解說與觀眾互動(註2)。

故宮的戲劇實踐

故宮的戲劇實踐,最早應係以劇情影片形式展開,2005年發行上映的電影「經過」,以院藏北宋蘇東坡〈寒食帖〉串起三位主角的生命故事,至今還是許多人心中的經典。劇場形式則發軔於2009年至2013年間所推出之「故宮新韻」表演,透過傳統戲曲形式定目演出,傳遞典藏名畫內涵,以及2011年配合「康熙大帝與太陽王路易十四」大展,與當代傳奇劇場於本院廣場推出大型演出,重現十七、十八世紀中西文化交流。近年本院陸續推出各項戲劇作品,包括2015年與九歌兒童劇團合作推出「那些年,我在皇帝身邊畫畫的日子」、2018年與偶偶偶劇團合作推出「莊子的戰國寓言」、2019及2020年與無獨有偶劇團合作推出「故宮動物園」、「飛船與海怪」等,兒童學藝中心則不定期推出「海怪小學堂之小丑歷險記」戲劇導覽、「宋貨郎說故事」特展說故事活動等。

展廳導覽內容亦結合戲劇內涵,展開多元的溝通形式。2011年所推出的兒童語音導覽,以阿弟仔與乾隆爺的對話串聯,帶領小朋友進入富有想像力的戲劇情境。小志工、青少年文化大使培訓也透過展廳內的創意導覽,向觀眾溝通他們對於文物的詮釋與想法。2021年「故宮遊藝思」專案與不想睡遊戲社合作,帶領偏鄉參訪兒童認識展覽文物。2022年5月與明日和合製作合作策劃,推出「唐夫人的沙龍—東方與西方相遇」親子戲劇導覽,引導家庭觀眾以活潑生動的方式探索常設展內容。2022故宮童樂節則以「藝時空旅行」為主軸,與萬花筒劇團、林座以及果陀劇場等專業劇團合作,結合展覽文物內涵量身打造,推出「魔法師的時空之旅」展廳劇場、「如果我認識莫札特」與「阿瑪迪斯小姐」親子音樂會與「望遠鏡之謎」大型展演等三類演出,帶領觀眾進入富想像力的劇場時空。以上各類戲劇實驗,係由院內跨部門、多位同仁參與,接續演奏出一部部多元奔放的進行曲。

正如博物館學者劉婉珍所言:「博物館就是劇場,是讓人們可以遊、可以藝、可以興、可以學、可以居,讓人們找回為人的尊嚴與認同的人間劇場」(註3)。在博物館所上演的各式劇碼,不僅為展覽內容譜寫出多樣的藝術風景,也在編劇的巧思中,傳遞了多元文化的價值,讓觀展不只是純粹的美學經驗,也能促進轉化為探索世界、回看自身的鑰匙。戲劇詮釋即是一種與觀眾有機共生的溝通方式,透過其獨特的傳遞效果,吸引觀眾的主動參與;它也是一個共創的過程,不只醞釀於博物館與表演團體兩方的協作,更因觀眾自發的反應有所增色與進展。展望未來,如何精進多方合作,創造出一齣齣又好看又有學的博物館劇場,是我們所努力的方向。

