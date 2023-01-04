瓶說書 EP.47｜孩子越倔強，我越溫柔：獻給力挽親子關係，卻挫折的溫柔父母
推薦書：《孩子越倔強，我越溫柔：30個關鍵指引，陪孩子、也陪青春期的自己再長大一次》
談書人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
＼＼✨本集重點✨／／
瓶說書開始 --- 00:00
父母的30個主要親子困惑 --- 00:14
關於《孩子越倔強，我越溫柔》
關於作者吳孟昌老師
為什麼孩子漸漸地很多話都不和爸媽說？--- 02:15
與青春期孩子溝通，如何避免踩雷？ --- 03:13
練習聆聽／練習核對／練習陪伴
父母退一步 讓孩子主動走近 --- 03:57
陪孩子，也陪自己 --- 04:58
放空，是一種自我保護的方式
青春期的孩子，努力想確定自己的形狀
我們好好陪伴自己，才能好好的陪孩子
青春期的孩子其實很可愛 --- 07:54
家有青春期小孩，你在心裡哭過多少回？
其實孩子刺向你時，也刺痛了自己：「這樣的我會有人愛嗎？」
唯一能給孩子安定的，是身為父母的安定，因為這能讓他們肯定自己，無論是什麼形狀，都是最美好的形狀。
如果說孩子是生來討債，和青春期小孩相愛相殺的煎熬，則讓你覺悟上輩子原來「債台高築」：才剛引爆炸彈，轉身竟能沒事似的聊天；冷漠不理人，讓你心灰意冷地懷疑自己究竟多被孩子憎厭……
●孩子漸漸地很多話都不和你說了嗎？
→因為你總是還沒聽完，就直接進入「解決問題模式」。
●孩子常常放空、恍神或逃避？
→他可能正對你透露一個訊息：「我不重要。」
●孩子一直抱怨「學這個有什麼用」？
→其實他是害怕會讓爸媽對他失望。
吳孟昌老師在親子關係及自我探索講座、大學授課中，聆聽了許多親子的生命故事，自己也有兩名青少年兒女，正親身經歷著「伴君如伴虎」的不知所措，因此他深深地理解：
▎青春期孩子其實以倔強的外表，隱藏敏感、脆弱的心。
▎這種矛盾，卻是孩子為了確定「我是什麼樣的人」，尋找答案的必經過程。
選擇溫柔，不等於討好或溺愛；選擇溫柔，也不代表能解決所有問題。
而是我們耐心等待、不放棄，相信點點滴滴在孩子心中，將以愛綻放。
書中特別規劃「陪孩子」與「陪自己」兩部分，針對與青春期孩子相處的三十個經典提問，提出關鍵思考及實用方法，幫助父母們貼近孩子的個性、特質，從互動中做出彈性調整，進而發展適合自己親子之間的溝通方式。
明明好需要爸媽陪著當「後盾」，可是彆扭得說不出口，白我們一眼撇過頭，卻又斜眼偷瞄我們會不會真的走開──
青春期的孩子，如此磨人，卻也那麼令人心疼。
●本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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