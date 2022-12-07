瓶說書 EP.46｜每個打結的家長都想遇到的老師！｜黃俊堯《當老師真是太棒了》

書名：《當老師真是太棒了：一位年輕老師在教育現場的無限可能》 作者： 黃俊堯 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年12月01日

一位帶班經驗如白紙的老師，遇上白紙般的孩子們──

原本認定「我們就是爛」的班級，漸漸長出自尊；全班嫌惡一個同學的心態轉變了，開始學習體諒。

年輕的創意加活力，用心實踐「因材施教」，他的夢想是成為讓學生幸福的老師！

●喚醒孩子的「同理心」

觀察到班上有個學生遭全班排擠，他告訴全班：「你們不用當他的朋友，但可以用對同學的方式和他相處，讓他長大後回想起來會說：『我們班對我很好，他們把我當同學。』」

即使無法喜歡一個人，但至少可以包容與體貼。

●為孩子準備「傾聽」的耳朵

僅遇見四次、情緒狀況嚴重的學生，五年後竟仍記得他。只因這孩子失控時，他聽見烈焰下的憂懼與無助，靜靜地陪在身旁，說：「老師是來幫你的。」

被老師溫柔地對待，是每一個孩子的渴望。

●給孩子與眾不同的「陪伴」

他為中年級孩子舉行了為期七天、足足延續兩年的「畢業活動」，讓道別除了難過、不捨，更有一種深刻動人的豐美。

他跟六年級學生比賽期中考，卻慘敗而遭恥笑！但比起老師的面子，他更在乎的是啟動了孩子的「學習動機」。

資歷六年的國小老師黃俊堯坦率地分享教學現場的挑戰，以及身為老師無與倫比的感動。

他用小孩的純摯心靈親近學生，擦淨他們蒙塵的亮點。初為人師的天真爛漫，也正是令人感到希望滿懷、最應珍視的教育初衷。

無力的困惑與挫折、被激怒而險些理智斷線、心慌不安的自我質疑，當然都有。但他仍時時喜悅地高喊：「當老師真是太棒了呀！」

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