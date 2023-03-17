原來我們的歷史都是漫畫教的──漫博籌備小隊特別企劃

文｜李翊寧

圖｜臺南市立圖書館、漫博籌備小隊、時報文化、蓋亞文化、原動力文化

在你記憶中，曾有哪本漫畫帶你穿越時空，認識各國的文化與歷史嗎？不論是以三國時代為主題的《火鳳燎原》、法國大革命時期的《凡爾賽玫瑰》、描述德國納粹迫害猶太人家族記憶的《鼠族》，或是將各國擬人化的幽默漫畫《義呆利》，近年來還有轉譯臺灣本土文化和歷史的《CCC創作集》，以現代觀點將歷史素材轉化為生動的圖像及文字，讓歷史不再是教科書上冷冰冰的文字，而是能吸引讀者目光、與之共感的漫畫作品。

今年藉著推廣臺史博的「記憶中的畫格世界──漫畫在臺灣」特展，國家漫畫博物館籌備與臺北、臺中、臺南共6間公共圖書館合作，舉辦與「漫畫閱讀記憶」相關的書展及5場講座，其中在2022年5月至7月間辦的3場講座「原來我們的歷史都是漫畫教的」是以歷史漫畫為主題，邀請漫畫家蠢羊（羊寧欣）與經紀人花栗鼠、艾姆兔、HOM（鴻）、清水及協力編輯Haku，分享歷史漫畫創作的幕後祕辛。

用臺文說故事：蠢羊《臺灣名人傳記漫畫》系列

曾出版《火人FEUERWEHR》、《棒球人生賽》等漫畫的蠢羊，近期又分別以二二八受難人權律師湯德章和宣教師巴克禮為主角，出版了《臺灣名人傳記漫畫：湯德章》和《臺灣名人傳記漫畫：巴克禮》兩部漫畫。特別的是這些漫畫是以「全臺文」（臺語文）的方式出版，也請臺文專家們協助漫畫的翻譯及審定，但因許多讀者並不熟悉直接閱讀臺文，蠢羊和編輯在多次討論後，想到以隨書附贈華文譯本的方式，方便讓讀者在閱讀漫畫時隨時參照。

蠢羊也提到自己對這兩位歷史人物的仰慕，「我以前有夢想過要當傳教士唷！」他打趣地說。為了描繪湯德章、巴克禮這兩位曾在臺南生活的人物故事，他大量搜查、研究史料，走訪相關地點及人物，讓漫畫還原歷史現場，幫助讀者貼近這些為臺灣帶來深遠影響的歷史人物。他和花栗鼠坦言，之前創作以警察和消防隊員為主題的漫畫時，取材時曾遇到不少壓力，現在以歷史人物進行創作，較可以不受其它因素影響，以自己的方式呈現他們的生命故事。

艾姆兔 《雨帥》（原動力文化提供）

史料轉譯甘苦談：艾姆兔《雨帥》

漫畫家艾姆兔近年以軍閥首領張作霖為藍本，從不同於歷史課本的視角，將其傳奇人生改編為長篇漫畫《雨帥》。為了描寫角色的生命故事，漫畫家甚至前往中國東北取材，並梳理複雜的民初軍閥歷史，將歷史資料逐步轉譯成文字腳本、分鏡和漫畫原稿。艾姆兔自問，「歷史漫畫究竟是虛構？還是真實？」她自己的創作是將歷史作為元素，就像廚師在處理料理的「食材」，先將作品定位清楚，再慎選故事中所需的歷史材料、安排真實與虛構的比例，摸索出適合的創作方向。

作品除了傳達作者的想法外，也需要與讀者產生共鳴。艾姆兔分享，她在創作前期曾為了「忠於史實」而戰戰兢兢地創作；然而在查閱更多史料後，她逐漸理解不同人物的立場，也對當時歷史人物追求民族自決與民主的決心產生共鳴，才重新定調《雨帥》這部作品為「劇情長片」，增加角色內在層面的描寫與人物之間的情感連結。當她對張作霖有更深一層的理解後，也更確定自己想藉由漫畫傳達給讀者的是什麼。她感性地說：「《雨帥》是一封寫給民主的情書」。

HOM《無價之畫：巴黎的追光少年》（蓋亞文化提供）

以畫話畫：HOM《無價之畫：巴黎的追光少年》

漫畫家HOM（鴻）與國立臺灣美術館合作出版的《無價之畫：巴黎的追光少年》，描寫藝術家楊三郎青年時期前往法國追尋藝術的故事，呈現1930年代臺北與巴黎的時代風華。漫畫家參考了許多美術史料，也實地走訪楊三郎美術館，但在創作漫畫時，考量故事的敘事主軸和戲劇性，在歷史的時間線上，她以加筆的虛構人物和情節進行「改編」，讓讀者在閱讀時能更聚焦在漫畫想傳達的核心價值。

在漫畫中，楊三郎在夢境中追逐著古埃及的「生命之符」，進而穿越了從古埃及、希臘羅馬以降的西方藝術史，直到夢醒之時才發現自己握在手中的生命之符即是「畫筆」。這段夢境雖然是虛構的劇情，卻深刻呈現楊三郎一生追求藝術的熱情。他生前留下的一句話：「我下輩子還想再畫畫」，深深觸動了HOM，正因為他們同樣是在畫畫的人，她能與這位作品量豐富的藝術家產生共鳴。

在描繪楊三郎的藝術探索旅程時，HOM以色彩斑斕的畫筆勾勒出當時臺灣與法國的景色，更透過虛實角色的互動，推進故事中楊三郎對藝術的認識和思考，而HOM也期盼，未來能有更多的漫畫家一起將臺灣藝術家的故事和作品轉譯成漫畫，將故事帶給更多讀者。

清水《友繪的小梅屋記事簿》（蓋亞文化提供）

日本時代的美食日常：清水《友繪的小梅屋記事簿》

前面介紹的3位漫畫家的歷史漫畫，皆是將真實存在的歷史人物改編而成。由清水執筆、Haku協力編輯的《友繪的小梅屋記事簿》，則是參考日本時代實際存在的料理亭梅屋敷，以可愛的少女角色們，呈現大正時期下的臺日美食文化及生活。漫畫家清水以軟Q感畫風帶出少女們的可愛，在描繪食物、建築、背景時，則選擇以具寫實感的細膩筆觸勾勒，是《小梅屋》有趣的圖像特色，「其實這看作品就知道作者喜歡的是什麼」，清水和Haku笑著說。

為了能忠實呈現日本時代下的臺灣景色及美食，漫畫家和編輯也分享了他們豐富的取材管道，包含蒐羅老照片、實地走訪景點、使用資料庫和書籍、參觀博物館等，因此漫畫中能看到大正時代的各色風格飲食，以及可愛溫馨的女校生活，同時也反映著當時不同族群共同在臺灣生活所遭遇的文化碰撞。

這3場以歷史漫畫創作為主題的講座中，漫畫家們分享將史料轉譯為漫畫的幕後工作，也讓觀眾們一窺讓歷史變得鮮活有趣的漫畫，其實背後需要大量的史料吸納和轉化工作，以及為了讓故事能夠吸引人、傳遞核心價值，在虛實之間的權衡，也讓身為讀者的我們，得以用不同視角去看待歷史，進而與故事中的人物共感，產生跨越時空的連結。

（左起）漫畫家清水、協力編輯Haku和漫畫家HOM向觀眾們分享歷史漫畫的創作。（漫博籌備小隊提供）

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第55期「成為幫助別人的人」。