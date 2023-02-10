【尋客Meet Hakka】雙雙對對玩穿越──桃園百年林家古厝

採訪撰文｜陳怡文

攝影｜劉丞堯＆蕭育瑩

Model｜宋瑋婷＆魏健倫

位於桃園觀音地區、閩客混居村落的林家古厝，已屹立130年，古厝內陳列許多客家特色物件，換上古裝、走進磚牆，彷彿步入時空隧道重回那個古樸歲月；走往隔壁休閒農場，就像打開百寶箱一樣，可以漫步欣賞蓮荷池塘、瓜藤步道、青青草皮、小溪石徑，還可以收成農作、焢窯烤肉，或者坐在復古時尚的餐廳裡，享用在地特色料理。內容之豐富，非常值得安排一整天的時間來訪，客製一場穿越古今的約會體驗！

跨越時空的老屋

林家古厝是由TR紅磚砌成，一等建材加上智慧建築工法，讓這間老屋屹立百年依舊煥發光彩。老屋外觀簡樸、極少裝飾用結構，一磚一瓦直接展現出工匠砌牆技藝，祠堂外也不掛牌匾，其實取有光耀門楣的寓意，彷彿霸氣宣告著「我的建材好、工藝好，根本不需要用華麗的裝飾來增色」。一走進屋內，客家大紅花布馬上跳出來向遊客招手，五顏六色瞬間讓房間繽紛起來，為外觀簡樸的閩式老屋妝點光鮮內在，兩種特色截然不同的文化巧妙融合，像極了理想中的愛情，簡單質樸但品質保證，外表冷靜可靠實則內心熱情亮麗，儘管個性天差地別，依舊能融洽的牽起彼此，歷經風霜也堅定不移。

屋內保存著完好的木桌板凳、木製婚床、各式農具與紅磚大灶，換上現場租借的古裝、牽起愛人走進老屋，剎那間彷彿真的穿越時空。古厝、古裝都準備好了，有沒有可能原地結婚？古厝主人表示，還真的可以在這舉辦傳統婚禮！甚至連騎馬迎娶、花轎抬回都可以安排，宴客場地、豐盛菜餚現場都能準備，這還不是全部！等孩子出生以後，滿月酒、抓周禮，也可以直接一條龍幫你服務到好。

如果小倆口進度沒那麼快，還是可以來體驗製作各種古早味！像是糖葫蘆、蘿蔔糕、米苔目等，都是使用農場新鮮作物、採傳統工法做成，好玩又好吃。

豐富有趣的農場

走進休閒農場，偌大蓮花池首先登臺，青翠蓮葉中挺出朵朵蓮花，襯著紅磚打造的餐廳格外優美，適合坐在池畔一邊聊天一邊享受自然風光。農場裡還有草地、池塘、林園、小溪、瓜藤攀成的綠色隧道等，透過老闆精心設計，這些造景既好看又能遮蔭，手牽著手漫步其中，完全不用擔心炎熱天氣破壞興致，還能在途中發現荷塘小船、木造鞦韆等驚喜，非常適合拿起手機進入外拍模式，豐富景觀讓兩人拍上一整天都沒問題。

農場裡種植多樣農作物，歡迎遊客來採收。 劉丞堯＆蕭育瑩

來到這裡，農家體驗是一定要的，餵魚不稀奇，餵鴨可就少見了吧！毛絨絨的黃色小鴨在水面上嬉戲，可愛模樣直接把心融化；場內還種有多樣作物，四季都可豐收，春天草莓紅、夏天蓮花開、秋天摘南瓜，什麼時候來都有「對時」的作物可以採，收成好直接送入廚房，化身成古厝限定特色料理。

像是這道蓮花餐，蓮葉為排骨包上一層濃郁香氣，清脆蓮梗、綿密蓮子、爽脆蓮藕，再配上長時間熬煮而成的蓮花茶，自帶天然甜味與淡淡清香，沁涼又消暑，一套餐點下來把蓮花從頭到尾都嘗遍，大飽口福也兼顧自然健康。

蓮花餐裡有蓮葉為排骨裹上香氣，還有蓮梗、蓮子、蓮藕，再配上長時間熬煮的蓮花茶，相當豐盛。 劉丞堯＆蕭育瑩

這間充滿驚喜的古厝與農場什麼都有，只要事先預約、跟老闆討論，無論是古裝拍攝、古早味手作、農作採收、焢窯烤肉、自製冰淇淋，任何體驗都有機會安排。

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第31期〈雙雙對對玩穿越〉。