現代人必讀！活用散漫力，提高生產力《智慧型手機知識碎片化時代的「閱讀力」最新技術大全》

大家好！我是詹慶齡，在故事借閱所，讓我們借一本好書，探索自己，閱讀世界。

人人都說這是個知識碎片化的時代，面對排山倒海而來的資訊量，我們又忙又焦慮，到底該怎麼利用有限的時間，快速辨識真假訊息、有效地提取有用的內容呢？這本《閱讀力最新技術大全》可以解答這些問題。

作者佐佐木俊尚是日本相當資深的新聞工作者兼作家，還是個追蹤人數眾多的部落客，每天上傳他認為值得一讀的報導給大眾，讓他在推特累積了78萬多的追隨者，從一個傳統媒體的記者，到IT相關的出版社，作者融合他經驗老道的取材能力，以及對數位工具的深度理解和掌握，自創一套新時代閱讀法，這本書就是他多年閱讀心法的集大成之作。

如果要用簡單的話一言以蔽之，我會說，這是一本淺白易懂的媒體識讀、加資訊整理、還有高效閱讀技巧的最佳工具書。媒體識讀聽起來好像很學術，別擔心，既然作者是個資訊整理高手，input、output都很厲害，自然懂得使用最簡易的分類方式，很白話地告訴我們，怎麼判斷網路世界裡哪些東西可讀、還有怎麼讀。他開宗明義就提出七個方法，破解不值得一看的內容，例如只要看到過度簡單的描述，一下子就把話說死，或者新聞來源不明又充滿煽動字眼的內容，這時候，奉勸大家直接跳過，不要浪費自己的時間。

作者一再強調，事情沒有正確答案，但有多元觀點。他用了大家都很熟悉的瞎子摸象的故事來比喻，我們只摸了大象的腳，並不足以理解大象的全貌，就算看到了整頭大象，也沒辦法只從大象的觀點去理解整個非洲莽原，但是當我們看了大象、獅子和斑馬各自的觀點之後，就會對非洲莽原產生比較清楚的概念，把多組概念集合起來，就能勾勒出非洲莽原的圖像，而這個圖像，就是我們的世界觀。

書名：《智慧型手機知識碎片化時代的「閱讀力」最新技術大全》 作者：佐佐木俊尚 出版單位：方舟文化

因此他說，多閱讀很重要，不只讀網路，也要看書，因為只靠網路，很難獲得多元視角，書本全面蒐集資訊集中化，在認識一件事情的整體面貌上，能夠扮演最佳導覽員，讓我們累積更多知識，豐富情感和思考能力，不過，並不是把書從第一頁翻到最後一頁就叫做看完，閱讀的終極目標是為了把知識和觀點變成我們自己的東西，也就是知肉。為什麼會使用知肉這種字眼呢？這部分要稱讚一下譯者，將日文用語巧妙地轉化為中文，知識的血肉，代表我們把知識吸收內化了。

除了強調現代人為什麼要讀？什麼該讀？書中還用了相當大的篇幅說明怎麼妥善運用網路，累積知識和觀點，有效地養成個人閱讀力，作者分享了許多他自己本身使用的數位工具、方法和步驟，將資訊分門別類整理保存，把所有作業雲端化，雜務交給APP，以此保持頭腦清晰，數位時代，有些事交給電腦，會比交給大腦更可靠，然而，他也強調，電腦雖然記憶力強，但是大腦才能創造概念保存故事。

問題是，現代人很難專注，一支手機就能輕易拉走我們的注意力，這部分正是本書最重要的核心觀念，它不標榜如何提升專注力，而是要我們好好運用散漫力。第一步，承認自己就是很難維持專注，作者認為，就算是再散漫的人，都有注意力非常集中的時刻，例如打電玩的時候。即使三五分鐘，只要妥善運用短期集中，管控好注意力，零碎時間加起來也相當可觀，藉由最少的努力，逐步掌握每段專注力的時間間隔，就是他所謂的散漫力的本質。

我們應該都有過作者形容的經驗，越勉強自己保持專注，越是鬼打牆，反而轉頭去做一下別的事，放鬆心情，靈感就不請自來了，是吧？借閱這本《閱讀力最新技術大全》，讓我們學會活用散漫力，提高生產力。

●本文推薦閱讀書由讀書共和國出版品牌：方舟文化 《智慧型手機知識碎片化時代的「閱讀力」最新技術大全》，授權於聯合新聞網閱讀頻道刊登，未經同意，請勿轉載。