【尋客Meet Hakka】男女必備求愛技能！與金曲獎最佳客語歌手「吉那」聊情歌

採訪撰文｜陳怡文；圖｜劉丞堯

傳統客家山歌與現代客家情歌

對於現代十幾、二十歲的年輕人來說，山歌是遙遠又陌生的記憶，可能曾經聽爺爺、奶奶哼唱過幾句，或是在客語台的節目中偶然發現。然而在我們的爺爺、奶奶年輕時，用嘹亮的歌喉唱出愛慕之情，可是年輕男女必備的求愛技能呢！

早期客語山歌表達感情都很直白，例如〈思戀歌〉、〈桃花開〉，字字句句大方表現出彼此情意，透過打情罵俏的情歌對唱，他唱一曲、妳回一段，來回之間，心意就隨著歌曲傳入愛人耳裡；除了聊表心意，客家情歌也描寫著兩人親密互動的情景，別以為傳統歌曲就比較保守，細看就會發現這些歌詞露骨又直接，像是〈十八摸〉，清楚描述著男女肢體接觸的畫面，聽來令人臉紅心跳。

相較老祖宗們的大膽直白，現代客語歌詞更為婉轉、出現更多人事情境延伸，一樣是談情說愛，卻是把心意藏在字裡行間，見山不是山，需要咀嚼幾遍才能嘗出其中酸甜，至於情侶之間互動的描寫，儘管也是描述實際情景，但用字上修飾得更為文雅，像〈十八摸〉這樣從頭摸到腳的限制級歌詞，恐怕很難在現代客語歌曲中出現了。

除了歌詞表達方式天差地別，現代的客語情歌創作，曲風也不再是客家三大調，隨著流行音樂演進、創作方式越來越多元，年輕的客語創作歌手接觸到西洋音樂、日韓流行音樂、電子舞曲等音樂後，融合創作出各式各樣的歌曲，又因每位創作者風格都不同，表現方式百百種，再也無法用一種樣式去定義現代客家音樂。

吉那的山歌印象

吉那對於傳統山歌及客語的印象，是源於小時候一邊拉椰殼胡琴、一邊哼唱山歌的阿公，隨著長輩離開，語言也漸漸失傳，直到自己開始創作客語歌曲、主持客家歌唱比賽後，才開始一句一句把自己的母語學回來。

但若說到客家山歌，那可真不是聽個兩三遍就能學會的，短短兩三句，聽起來很簡單，其實內容非常講究，如何配合音律去對字、配韻腳，通通都是學問，演唱者必須了解其中的音、韻才能自然地唱出各種變化，吉那曾在節目特別企畫裡嘗試過演唱山歌，短短兩句歌詞，縱使學唱了兩百多遍，真正要唱的時候還是會忘記，想要學祖先唱客家山歌來告白，可是一點都不簡單。

吉那雖不是專門創作情歌的歌手，但關於愛情的作品也不少，像是〈憶花戀〉寫著情人約會賞桐花；〈睡不著〉唱出曖昧悸動的戀人，一想到明天要跟對方見面就興奮到睡不著；也有描繪出失戀後希望把生活還給自己的〈把燈關上〉；以及修成正果步入禮堂的〈新婚快樂〉。 圖/劉丞堯

吉那的客語歌曲創作

說到情歌，吉那雖不是專門創作情歌的歌手，但關於愛情的作品也不少，像是〈憶花戀〉寫著情人約會賞桐花；〈睡不著〉唱出曖昧悸動的戀人，一想到明天要跟對方見面就興奮到睡不著；也有描繪出失戀後希望把生活還給自己的〈把燈關上〉；以及修成正果步入禮堂的〈新婚快樂〉。

如果要吉那推薦一首自己創作的情歌，她選〈倆人〉這首為靈魂伴侶而作的歌曲，寫著希望與戀人就這樣一直走下去的心願，一起勇敢面對問題、一起攜手向前，讓那些生活中的平凡，隨著倆人一起完成而昇華成幸福。

對吉那來說，創作就是誠實表達自己的感受，不管是路上看到的一個景象、從朋友那裡聽到的故事，甚至新聞報導提到的事件，接觸到生活中各種人、事、物，而後有了感受，進而開始反思，延伸出想法，靈感就這樣冒了出來，從一個點開始、延伸成線、最後構成整個畫面。隨著人生路不斷前進，每個時期都會遇到不同事件、經歷悲歡起落，不管是開心或是痛苦，藉由音樂創作，一首首表達的都是當下的自己。

吉那有著渾厚嗓音與多變唱腔，可以細膩詮釋情感，也可以用高亢的歌聲帶動全場。 圖/無限美好文創娛樂有限公司

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第31期〈一起來聊情歌！與金曲獎最佳客語歌手──吉那〉。