【琅琅時光】自在瀟灑的一片雲：追憶 鳳飛飛

文／朱玲

曾經迷戀的偶像就站在眼前

我永遠不會忘記民國82年那個溽暑的午後，終於見到青春年少時的超級偶像，並合拍了兩張珍貴的照片。她親切隨和的形象，至今仍保存在我的記憶資料庫裡：高䠷清瘦、皮膚細緻的她，站在有聲資料室的黑膠唱片架前，抽出一張張的唱片仔細端詳，臉上漾出驚喜的表情，「你們電台收藏我的唱片，比我自己的還要多耶，太感動了！」的確，從她早期的黑膠專輯，到晚期CD專輯，電台有聲資料室完整保存著她的每一張唱片。

那天聽聞她應邀到電台接受同事訪問，我立刻放下手邊工作追星。當曾經迷戀的偶像站在眼前，我緊張又白目地說：「妳是我學生時代的偶像耶！好喜歡妳的歌。」「難道現在不是妳的偶像了？」我一時語塞、尷尬臉紅，換來她一陣爽朗的笑聲。

她是民國六○、七○年代紅極一時的帽子歌后鳳飛飛，也是我唯一迷過的偶像。

國中時，日子是由讀不完的書與考不完的試堆疊而成的，苦悶的心靈一如身上制服的黑與白，但要求剪至齊耳的西瓜皮頭髮卻圈不住想飛的思緒。在當時明星仍以濃妝豔抹、嬌豔嫵媚打扮為主流的年代，一個總是戴著帽子、穿著褲裝、自然質樸的歌手影像，如磁鐵般緊緊吸住了我，壓抑的心靈彷彿尋到遁逃的出口，一段追星的歲月於焉展開。

在升學聯考制度的框架下，被貼上安靜寡言、循規蹈矩好學生標籤的我，竟莫名將崇拜偶像視為一種罪惡。我不敢大方與同學討論喜歡的歌手，也沒有足夠的零用錢購買偶像的唱片，只能在經過文具店時，快閃進去看看鳳飛飛的小圖卡、翻翻書報攤上的電視周刊、默默為偶像在年度票選最受歡迎歌手的排行榜加油；我也常幻想如果寫封信到電視公司，能否獲得她的親筆回信？但終究沒有勇氣付諸行動。

自在瀟灑的一片雲。圖／abwu

她始終是我心中的超級巨星

桌上小小的電晶體收音機是埋首書堆時唯一的陪伴。不過我的手總不聽使喚地扭轉頻道，只為搜尋鳳飛飛的歌聲，即使只聽到幾句都心滿意足；當媽媽觀看鳳飛飛主持的第一個綜藝節目《我愛周末》時，從書房探出頭來偷瞄幾眼，或假裝上廁所、喝水，都成了親近偶像的小撇步；三廳電影院當道的年代，鳳飛飛演唱了多部瓊瑤電影主題曲，為了追歌，我也追進了電影院觀賞二秦二林主演的愛情故事，而我的專注力恐怕更多投放在鳳飛飛的歌聲上。

鳳飛飛嗓音特別，轉音獨樹一格，雖然歌曲中常出現ㄓㄔㄗㄘ不分的唱詞，聽來有些彆扭，但既是偶像，又豈能挑剔？只覺瑕不掩瑜，完全無損我對她的崇拜。甚至模仿她唱歌時，那些錯誤的發音也一併模仿了。

〈巧合〉、〈奔向彩虹〉、〈流水年華〉、〈心肝寶貝〉……串串音符連結著成長的腳步，迷戀偶像的激情卻悄悄淡去，但鳳飛飛始終是我心目中的超級巨星。

2012年她以體貼、不驚擾歌迷的方式，在人生舞台上瀟灑謝幕，只是她的低調讓人分外疼惜與不捨。記得從媒體得知訊息的當下，胸口好像瞬間被挖空了一大塊，再翻出與鳳飛飛的合照，不禁紅了眼眶。

「我是一片雲，自在又瀟灑，身隨魂夢飛，它來去無牽掛……」鳳飛飛宛如一片雲，曾飄進我的青春歲月，隨著時光流轉，又悠悠飄出了我的生命，但她的歌聲，我會永遠記得。

●本文原刊載於2022年6月30日《聯合報》繽紛版〈迷偶像：自在瀟灑的一片雲〉。