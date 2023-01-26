【書香遠傳】桃園市立圖書館大湳分館：到眷村老屋看書賞電影

撰文｜袁庭堯

圖片｜桃園市立圖書館大湳分館提供

桃園大湳地區是戰後政府及部隊來臺後的重要駐紮地，大批軍眷聚集在此落地生根。 為了滿足生活娛樂需求，軍眷們發起募資，一磚一瓦打造當時的藝文基地「中正堂」， 作為觀賞電影、文康之用。時過境遷，中正堂獲得完整保存，轉型成為桃園市立圖書 館大湳分館，提供豐富藏書之餘，亦延續電影播放的使命。

桃園市立圖書館大湳分館（以下簡稱大湳分館）位處八德區人口最密集處， 前身為軍方電影院，一旁原為軍營基地，後有保一總隊進駐，現為大湳森林公園，內有兒童玩具圖書館。西北方的陸光街因曾容納軍眷 500 戶，地名又稱 「五百戶」，北方和平路側從前為「聯邦國際影業」國際製片廠，不少在地居民 仍保有童年參與拍片的記憶，軍事、影視背景可見一斑。

由於當地聚集大批軍眷，食衣住行育樂功能缺一不可。1964 年，當時的國 防部軍中同袍儲蓄會與鄰近軍眷社團共同募資，打造對稱、幾何格局的「中正堂」，以鋼筋混凝土立柱加強磚造牆體承載鋼骨桁架，外觀屋頂為日式「歇山頂」 設計，正面入口設有售票處，左右兩側的牆面專門用來懸掛電影看板。進入室內， 以弧形磨石子舞台為核心，放映廳設有高低層次的觀影階梯；2 樓則為放映室。 天花板以山形芬克式桁架作為主要結構系統，特殊的建築風格，多次吸引建築系 師生到此參訪考究。

經過 6 年的工程修復，大湳分館在 2014 年正式進駐八德中正堂。

隨著時代變遷，軍隊移防及眷村改建，中正堂一度荒廢閒置 10 年。所幸，在眷村文化保存風潮下，2007 年該處被公告登錄為歷史建築，經過 6 年、3 期 工程修復，大湳分館於 2014 年正式遷入，提供 3 萬 9 千冊圖書及電影相關著作， 也特地保有一半的樓地板面積規劃為「放映室」，延續電影放映的特殊功能。

保留放映空間 強化電影館藏特色

大湳分館濃重的時代背景，使館方自然地選定「電影」作為館藏特色。館內電影相關藏書累計 224 冊，多為戲劇藝術類書籍，另外也包含語言文學分類、社會科學分類等書籍，DVD 則收有 2,209 片。為網羅更多適合全年齡共賞或特定主題的好書好片，館方亦不時透過映後座談與民眾對話，擴展清單。

2 樓完整保存的放映室，是昔日放映師藏身的神秘空間，放映師在此將精選的電影膠捲掛上機器，調整畫面位置、焦距比例、亮度、確認音量後，將精彩的作品投射在大銀幕上，讓民眾留下刻骨銘心的回憶。

修復時，館方特地保存這個空間，如今用來展示修復過程中的原屋瓦，也特地保留放映孔、放映架等器材設備，並利用布置展間，呈現歷史建物的過往，讓民眾了解中正堂的歷史意義，一覽都市發展史下的戰後新興聚落、緬懷軍事眷村文化，同時理解新社區的文化脈絡。

大湳分館展覽區擺放舊時的屋瓦，使民眾了解館舍歷史。

提升放映能量 主題書展帶動閱讀潮

大湳分館過去只在暑期播放電影，自 2021 年起改為每月定期放映；有鑑於慕名而來的觀影人潮，2022 年開始更拓展成「假日電影院」，並配合推出映後講座，連結館藏書籍，吸引觀眾踏入紙本的世界。

桃園市立圖書館大湳分館主任張小梅表示，分館放映的電影選材，考量主流育樂需求，以「闔家觀賞」的影片為主，為了貼近生活，還會搭配節慶及當地活動。例如，今年 4 月桃園市府舉辦兒童文化藝術節，主軸是「擁抱世界的勇氣」，館方為了傳遞「勇敢」的精神，特地選播《奇蹟男孩》、《伯尼小海豚》、《尋龍高手》等高人氣電影動畫作品，現場還搭配推出「勇氣」書展。

配合電影講座，培養居民的閱讀興趣。

8 月份，館方也配合父親節，應景選擇「父愛」相關好片，如《人生的重量》、《我的冠軍老爸》、《阿公當家》等膾炙人口大作，爸媽陪伴小朋友感受影片傳遞的精神與感動之餘，現場還能快速找到相同題材的書籍，回家繼續細細品味，增進親子之間互動討論及連結。

「動畫片最受讀者青睞，因此館方也盡可能選擇主題書展或節日相關的兒童影片，吸引更多讀者前來觀賞。」張小梅補充。

升級雙語 看電影也能學英文

除了播放電影外，館方也會不定期邀請講師辦理電影導讀、電影賞析講座，甚至有從電影延伸而來的英文講座。張小梅說：「每個人一生閱歷有限，但『閱讀』電影猶如閱讀書籍，可廣泛、多元地認識這世界，也能與內心深處的自己對話。」

為了精準契合主題，強化交流的質量，館方特地與行銷公司合作，找尋經驗豐富、善於溝通的講師，例如電影導讀賞析，請來具新聞背景的國立空中大學兼任講師及廣播節目製作主持人張雪芳，帶領民眾賞析影片故事中的歷史背景，體會導演描繪的電影人生，多面向探討深層意義，培養民眾正向思考的態度。

透過展區布置，引領民眾認識大湳分館的時代背景。

不僅如此，為使學習多樣化，館方也推出「看電影認識異國（英語系）文化、看電影聊文化」等系列活動，邀請專業英文講師黃心如為小朋友挑選合適電影，介紹道地的英文慣用語及常用句型，適時補充英美文化小常識，讓學習輕鬆又有趣。

喚起兒時記憶 拓展多元電影活動

中正堂轉型為大湳分館後，空間仍保有往日風華。曾有民眾到大湳分館看完電影，感動地向館員反映，自己孩提時期曾在中正堂看過電影，如今還能坐在館中觀賞影片，就好像進入了時空長廊般，喚起滿滿回憶。也有講師分享，映後說故事的效果好，大人小孩的反應熱烈，小孩甚至會主動想要閱讀介紹的英文圖書；觀影的民眾也回饋，大湳分館放映室的效果相當具水準，圖書館也發揮選書功能，協助讀者省了很多找書的時間。

大湳分館擁有舒適完整的放映空間。

張小梅表示，除了文字、圖片等介質外，影片也是文化傳播的重要媒材。近年來數位社交平台盛行，都代表了民眾對影片有極高的喜愛與接受度。

近期，大湳分館還與桃園市政府衛生局洽談，明年度可從心理學或心理諮商的角度，合作辦理系列電影講座活動，藉由電影角色來探討心理問題，進而達到「心理衛生」層面的宣傳；另外，分館也考慮後續有機會邀請電影從業人員或廠商，親身分析、交流電影世界及主角內心，以協助各年齡層，包括銀髮族、父母、青少年、兒童，解決切身的人際或成長問題。綜上，館方希望透過凸顯大湳分館的時代背景及價值，用電影帶領民眾探索學習，締造閱讀之外的效益。

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌164期：收納光影下的故事，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。