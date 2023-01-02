【書香遠傳】臺中市立圖書館沙鹿深波分館：以在地力量推展電影藝術

撰文｜凃心怡

圖片｜臺中市立圖書館沙鹿深波分館、洪馬克提供

與其說臺中市立圖書館沙鹿深波分館（以下簡稱深波分館）是一座圖書館，不如說這裡是電影藝術的匯集之地。

身為圖書館，深波分館並不畫地自限，1986 年開館至今，不僅肩負圖書借閱、培養閱讀等本業責任，也致力於電影藝術的推廣。從播放電影起步，陸續舉辦相關講座、開辦剪輯和攝影課程，挖掘中部電影相關人才擔任師資，多年來培育出不少電影愛好者，其中不乏有人扛起攝影機，記錄家鄉的歷史與人文，為在地留下無數珍貴且美好的片刻。

推廣電影 成立地方特色文化館

談起深波分館與電影藝術的淵源，臺中市立圖書館沙鹿深波分館主任許栘綻表示，這把火苗的緣起，來自於前主任陳錫冬心中所堆疊的電影夢。自 1996 年接手管理開始，陳錫冬就逐步在推動電影相關活動。

深波分館的各式圖書以電影藝術為大宗，架上琳琅滿目的電影圖書、電影視聽資料、期刊、影展手冊、電影海報等電影相關特藏高達數千件，全都是開館至今陸續收集的珍貴典藏。這些典藏從不被動放在架上供伯樂挑選，每週五下午開始，接連週末都各自有電影播映。陳錫冬甚至籌措經費，將館內的視聽室改建為電影院，並成立「塵世音像讀書會」，邀請知名導演鄭克昌指導在地民眾進行影像編輯與電影製作。

為配合電影特色，沙鹿深波分館推出電影主題書展。

在眾多的努力推動之下，這把電影藝術之火在深波分館越燒越旺。2004 年，館內更設立了地方特色文化館—沙鹿電影藝術館，持續整合並提供豐富的電影資源。

分享與傳承 讓電影不再只是娛樂

「而我的任務，就是傳承。」許栘綻笑言，典藏是可貴的，深波分館並不吝於與大眾分享，然而分享也需要有周全與完整的計畫，才能讓電影不止步於娛樂，而能成為深印人心的感動。

於是許栘綻請專職館員林言錞規劃電影推廣相關活動，每個月會依照音樂、臺灣電影等主題選放電影，除了盡量透過電影帶給民眾更多元的視角，為了讓觀後的省思與感動延續，也大量舉辦相關講座、映後課程與書展。

映後座談會吸引許多民眾報名參加。圖為金穗影展映後座談會

另一方面，深波分館也逐步強化影視設備，除了擁有如 35 釐米放映機等完整的電影放映設備，2020 年更獲得教育部經費補助進行設備升級，建置 DCP（Digital Cinema Package）數位電影放映機，採用 2K RealLaser RGB 純雷射放映技術，許栘綻直呼，如此一來，深波分館無疑是擁有與院線電影院同等規格的電影放映技術。

「2021 年我們更獲得味丹文教基金會的贊助，更新音響設備為 Dolby 7.1 環繞音效，並進一步增設場燈控制，未來在進行 DCP 電影放映時，就可以進行全面自動化排程。」

培育在地人才 替家鄉留下影視紀錄

深波分館長年來對電影藝術的投入與在地耕耘，將推廣的秧苗栽下，如今迎來飽滿穗收。靜宜大學大眾傳播學系教授陳明媚 10 幾年來帶領學生到深波分館無償進行電影導讀，將課堂所學的電影知識無私分享，甚至還有學生因此發掘內心深處真正的興趣。

其中，紀錄片導演李安豐，也是受惠於深波分館最深的人之一。原是工程師的李安豐，起初只是陪著太太帶著 2 個孩子參加深波分館的親子讀書會，陳錫冬見他平常喜歡拿著攝影機拍攝一雙女兒的成長，於是邀請他參與自己新創辦的「塵世音像讀書會」。

「我就這樣從拿攝影機亂拍孩子，既不會剪輯，也不懂起承轉合、腳本，而開始逐步學會剪接與電影製作。」李安豐朗笑著說，他從沒想過人生會在中年有了轉變，由圖書館開啟他人生的另一扇窗，朝向影音創作者之路發展。

館方開辦課程，參與民眾不只聽講，也實際操作體驗

不僅他深受影響，連帶女兒們與太太的生活也繪出了有別以往的色彩。兩個小孩長期參與親子讀書會，從小就希望可以像課程老師那般引導孩子，因此就讀大學時毅然決然選擇幼保系，也創作繪本、教具，並獲得不錯的成績名次；太太則因為跟著他四處拍片，進而認識許多社區的民眾，對於社區營造活動、家鄉文化保存相當熱衷。李安豐更定期在深波分館舉辦剪輯相關課程，帶領在地老中青三代，透過攝影機記錄自己家鄉、家族的歷史故事，同時也關注生態保育、文化傳承等議題。

深波三部曲 為圖書館寫下歷史

2020 年深波分館在教育部「109–111 年健全直轄市圖書館營運體制計畫」補助之下，期待透過系統化整理與研究，活化館內的電影典藏資源，委託曾至深波分館舉辦福爾摩沙國際電影節巡迴放映的主辦人洪馬克導演協助。

「臺中市立圖書館前館長張曉玲跟我說，深波分館有計畫要把歷年來的館藏做完整的盤點，當時我沒有猶豫就答應了。」投入電影工作多年，洪馬克僅僅走訪深波分館幾回，就對這座圖書館在電影方面的熱情留下深刻印象。同為電影愛好者，他沒有推卻的理由，「結果一來才發現我太天真了，沒想到這座圖書館的電影藝術資源竟有那麼多！」

洪馬克導演開設手機拍片影像工作坊，培育影像人才

細數深波分館的電影特藏，包含有電影圖書 2,029 本、35 釐米膠卷電影 34 部、 電 影 DVD 公 播 版 1,335 部與家用版 1,827 部、電影 VCD 62 部、電影原聲帶 CD 127 部、錄影帶 1,885 卷、雷射影碟（LD）250 片、電影海報 1,627張，除了分類並擬列清單，還得針對具有保存價值文物進行基礎資料建檔與封面拍攝保存。整整一年的時間，洪馬克不僅埋首在眾多館藏之間，也利用空檔，開設各式不同電影講座與課程，例如影像記錄、手機拍片影像工作坊等，投入人才培育的大海。

計畫第二年（2021 年），圖書館仍委託洪馬克將深波分館推廣電影這數十年來的故事，拍攝成紀錄片《深波映像》，全長 36 分鐘，點滴載錄 1986 年開館至 2021 年這長達 35 個年頭的重要記事。第三年（2022 年）適逢深波分館進行場館改造，於是擇定在臺中放送局與臺中市立圖書館沙鹿文昌分館舉辦「深波光譜—電影特藏主題展覽」，向民眾分享深波分館多年來推廣電影的點滴精華。

「深波光譜」展覽與民眾分享沙鹿深波分館多年來推廣電影的點滴精華。

策展人洪馬克進一步解釋，之所以將展覽命名為「深波光譜」，是因為光看似透明，然而本質是透過各種不同顏色的光所組成，「深波分館也正是因為有不同年齡、產業、興趣的人聚集在這裡，才會成為如此豐富多樣的圖書館，並將對電影有熱情跟興趣的人吸引過來。它發揮的功能很難被數據化，但對在地的影響，毫無疑問地正在發酵中。」

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌164期：收納光影下的故事，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。