在幽暗角落裡開出的花──從5部慈善救濟事業電影探討人性

文｜翁稷安

圖｜目前勉強

面對社會這樣龐大的有機體，在政府的力量外，也需要民間自覺的投入，才能有效的運轉。慈善團體的公益事業就是最好的例子，主動照顧官方無暇或無力顧及，又或者一般人未曾留意，甚至刻意漠視的暗角。這些團體運用不同的手法，為處在苦痛中浮載浮沉的人們，給予救援和支持，以及對抗現實的希望與力量。

這些團體的背景各不相同，有的出於宗教，有的是單純的民間組織，關心的族群也各自有異，但出發點則是殊途同歸：將惻隱之心化為實際行動。這些從人心良善出發的善舉，不僅跨越人己隔閡，有時甚至超越國界，也見證了人類這個物種超越私利的正向可能，以此為起點， 我們也才能期待更為完美的社會，會在不遠的未來等待。

2014

《愛無止盡德蕾莎》

（The Letters）

本片依據德蕾莎修女的生平拍攝，她可說是20世紀慈善形象的化身。1910年出生的她，18歲就自願前往印度傳教，並在1940年代末全心投入加爾各答當地的慈善工作，進而成立仁愛傳道修女會，用印度社會底層所穿著白棉粗布改製為修女服，標誌著要為貧苦人們的使命。之後更將影響力推廣到國際，照顧各地身處在貧窮或不幸中的人們。在她身後，她創辦的修會仍持續各樣的善舉，2016年，她得到天主教會正式封聖。

本片將焦點置於德蕾莎修女早年在加爾各答的經歷，描寫她如何決定投身照顧窮苦人民的經過，尤其在過程中面對的心靈轉折。從平易近人的視角，看待一位身處異鄉的年輕女性，為何選擇這條艱苦的慈善救濟之路，以及內心所面對的掙扎，和之後如何覓得身心安頓的醒悟。

世間本無完人，德蕾莎修女難免也有大小不一的爭議，然而，但她對窮苦者的付出和奉獻，證明了人心的與力量。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

1958

《六福客棧》

（The Inn of the Sixth Happiness）

1950年代末，好萊塢還在美好的黃金年代尾端，大概也只有在那樣的年代，才會想要以二次大戰時在中國傳教的女性傳教士艾偉德生平為藍本，改編成電影，並且還能獲得奧斯卡提名。

艾偉德出身英國工人階級，1902年出生，1930年自費前往中國山西陽城縣傳教。她在當地創設了「八福客棧」，宣教之外，也收容了許多孤兒。她最知名的事蹟，是在中日戰爭時，當時已入中國籍的艾偉德，因憎惡日軍的暴行，救助了許多中國難民和傷員，並且在1940年帶領94位兒童，經數十天的步行，安全撒離到西安。戰後，英國出版了她的傳記《小婦人》，在無法入境中國的情況下，她改在臺北創建艾偉德兒童之家，並在臺灣病逝。

電影由知名女星英格麗．褒曼飾演女主角，中年褒曼精湛的演技無疑是全片的魅力所在。整體劇情雖約略變動艾偉德生平細節，且難免流露東方主義的情懷，但其中開設旅店傳教行善，並帶領孤兒撒退的情節，仍呈現得真摯又感人。

2000

《讓愛傳出去》

（Pay It Forward）

所有的慈善事業之所以能成立，最初的動力都來自於人性的良善，「惻隱之心，仁之端也。」孟子兩千多年前的觀察，在21世紀的今天，依舊深刻。只有在這樣的基礎上，才能產生同理和同情，而每一個善良的付出，又將激起更多善意的共鳴，促成社會共同體裡每一個人的完善。

《讓愛傳出去》就是一則訴說人心美善的故事，一則社會課堂上的作業，老師希望學生提出能改變世界的想法，一位單親媽媽撫養的學生，想出的提議是以自己為起點，幫助3個人，不求任何回報，只希望這3個人再去幫助3個人，將善意傳出去，產生連鎖反應。隨著故事的推進，不只看到善意無遠弗屆持續傳遞的能量，也看到每一份對他人的付出，最終都會幫助到自己不願面對或無法

處理的悲傷。

每個人或許都是孤獨的存在，唯有藉著善與愛的交互給予，才能消去那附著在我們身心的陰暗。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

1993

《辛德勒的名單》

（Schindler's List）

「樂善好施」從來就不簡單，需要克服重重難關，先是對抗內在貪婪的人性，擴展有限的同理能力，再割捨並分享物質生活的舒適和富裕，最後也得面對往往和付出無法對等的回報。這些難以向外人明言的艱辛，都能解釋為何人們對行善者都給予推崇和稱讚。

假設，在你身處的時代，行善不只辛苦，更是於法所不容，引來殺身之禍時，要如何堅守普世的良善價值？這無疑更加考驗人性。

敘述納粹大屠殺的經典電影《辛德勒的名單》，用最極端的情況，傳達人類行善的決心。當世間的價值已然扭曲，主人翁仍願意賭上一切，經由層層掩護，只為了讓非親非故的人們免除慘遭殺害的命運。在舉世昏暗中，仍能堅守內心的良善，如此一般人難以想像的選擇，不只是一則行善的事蹟，更是對人性的謳歌。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

2009

《攻其不備》

（The Blind Side）

《攻其不備》是一則充滿基督教情懷的真人真事，17歲的黑人少年麥克．奧赫，因家庭的貧窮和破裂，被迫在寄養家庭的體制內流浪。他有著高大的體型和運動能力，被高中美式足球校隊所相中，但缺乏親人的照顧和指引，以及基本的生活的條件，導致成績低落，也對自己沒有信心。在意外的機緣下，他遇上女主角，一位典型中產階級白人家庭的母親，她發現奧赫無家可歸，於是將他收留在自己的家中，並待他如同親人，提供三餐溫飽和指導他的學業，也為了他在不同的場合據理力爭，保護奧赫。

最後，女主角夫婦決定收養奧赫，讓他正式成為他們家庭的一員。在女主角一家溫暖的照料之下，奧赫逐漸開發出自己在美式足球的潛能，也藉此申請到大學。之後進入職業隊，不僅獲得富裕的生活，也成功和球隊一起奪下超級盃的冠軍。

這樣從無到有的人生轉折，幾乎就像是童話故事，也說明了藉由人的善念和付出，在陰暗而絕望的世界，依然會綻放出不可思議的光彩與希望。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第55期「成為幫助別人的人」。

展覽資訊： We Can Help：臺灣扶助事業x基督教芥菜種會特展 特展展期：2022年7月27日至2023年5月28日 地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓（地址：臺南市安南區長和路一段250號） 詳細資訊：點閱看更多