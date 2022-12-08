聽說《沒有人想交作業》？吳維緯用大叔幹話帶你直面人生課題

文／Peggy Sha

要知道一齣劇究竟在演些什麼，把劇名讀過一次大概就能掌握精華，《沒有人想交作業》就是這樣一部帶我們直面難題的作品。

這份作業，既是代表大叔們的中年危機，卻又不僅僅是中年危機。人生四十，本應不再困惑，卻又好像卡在了一個最尷尬的時期。故事中，定期相聚的大叔們各懷秘密，說好的聚會也總是湊不齊，直到終於要踏上之前約定好的旅行，才不得不面對一直逃避的內心議題。

學校作業好交，人生課題難答題

不只大叔，這世界上大概沒什麼人喜歡交作業；然而，交作業這件事，可不是你想躲就躲得掉的。寒假作業、暑假作業，除了校園生活中那些有形的作業，每個人身上，也都或多或少背負著一些獨特的隱形作業：符合爸媽的期望、跟上同儕的步伐，達到自己的要求……一項又一項無盡的功課，偶爾還會給人一種錯覺，以為離開了學校就能不用再面對。

然而，進入社會後，我們仍然在追尋一份好看的成績單，找好工作、加薪、升職，然後呢？爬到了一定的位置後，大叔們似乎再也逃不開導演吳維緯口中那句犀利的拷問：「這些作業到底是誰給我們的？」

劇本之中，每個大叔性格各異，有神秘系大叔、潮流系大叔，觀眾不必非得把自己套入其中，吳維緯想要做的，其實是透過這些大叔的故事打造一個破口，能讓人停下來想想，接下來在人生這條路上，還能、還要追求些什麼？我們努力交出的這一份作業，又究竟是為誰而寫？

高高的堡壘中，大叔也有溫柔心？

吳維緯在擔任劇場版導演之前，也曾是讀劇版的台下觀眾。身為一位生理女性，她在兩次觀看演出的時候，都會在觀眾席想像，同一情境下，將性別調換後的可能性；同樣是「交作業」，許多女生採用直球對決，跟閨密約個下午茶，就能將心事嘩啦啦地全倒出來。可男生似乎就不同了，處在理當成熟的歲數，就更不能被人家發現自己內心的小男孩，於是，只能高高地建起一座堡壘，將自己放在其中，既是武裝、亦是囚籠。

談起當時看戲的感受，吳維緯說，明明劇中笑點密集，但走出四四南村的劇場時，卻有一種落寞感，看著夕陽西下，在燦爛的笑鬧中，藏著難以言說的孤寂。當時的她，轉頭看見了矗立的 101 大樓，忽然便明白了什麼。這些大叔，彷彿就是那樣的建築，一直嘗試成為最好、最高的存在，卻也因此再也無法倒下、無法被接住，而那股說不明的唏噓感，正是由此而來。

就在這個瞬間，吳維緯體會到，她想呈現的風景應該是由下往上看的，不再描述高高在上且了不起的成就，而是轉換角度，說出關於這些臭男人們的另一個觀點。

對於吳維緯來說，40代的大叔就像101大樓一般，在追尋成為完美存在的同時，也忘記如何宣洩與被承接。圖為讀劇版劇照。 © 春河劇團提供

幹話連發當武裝，大叔原來很徬徨？

這次製作劇場版的過程中，大部分演員都是吳維緯曾合作過的對象，彼此也十分熟悉。在她眼中，這些演員就像是彼得潘，喜歡鬧、喜歡笑，而她總是接納著演員們拋出來的內容，「因為太好笑了！」再看著彼得潘們考慮現實，慢慢丟下不夠有趣的那些 part。

或許正因為在劇場的環境中充滿了這些彼得潘，吳維緯對於大叔們的各種「直男笑話」也多了一份理解，她知道，許多白爛笑話其實是直男們習慣的生活方式，不一定真有惡意。

就她自己的觀察，許多男性可以說幹話、也可以討論事件，卻無法討論自己，彷彿永遠隔著一層紗，無法真正下定決心，成為自己想要成為的模樣。吳維緯以之前曾為戲舉辦的「大叔心事徵集」活動為例，說當時徵集到的心事都並非真正來自大叔，而是大叔身邊的男男女女；可見，要說出心事，對於大叔而言，就是如此困難。

吳維緯補充道，類似的困境其實不僅僅存在於男人身上，許多女人在相似的年齡時，也同樣需要思考自己對朋友可以傾訴多少、保留多少，這些作業，其實是所有人共同的課題。

讀劇版看不夠的故事，劇場版要說得更完整

那麼，究竟該如何撬開大叔們好不容易建起的堡壘呢？首先，酒絕對是個重點。吳維緯看過太多劇場背景的男生，人生似乎永遠都在「扮演」著什麼，唯有在慶功宴或朋友聚會時，才能在酒精催化下，吐出一些真心話。原本的讀劇版中，就有這樣酒後吐真言的重要情節，搬到劇場版，導演則堆起滿滿的酒箱，讓你好好聽一聽大叔們的心裡話。

不同於之前讀劇版主要是透過口語敘述來描繪情境，節奏好玩又輕快，吳維緯在設計劇場版時，採用了更多象徵，讓意象更顯豐滿，整體而言也較為深沉。

為了完整地呈現出角色的深度與厚度，吳維緯也做了不少功課，不僅細細梳理出角色線條、企圖理解每一句台詞背後的動機，更深入鑽研角色間的關係，讓劇情邏輯更加流暢。

吳維緯笑說，與演員們排戲時的走位可說是「戰略走位」，就像是打籃球時的攻防，演員彼此間需要不斷預測並因應彼此的走位來變化，而每一個出場的方向與站定的位置，都有其意義，再搭配上劇場布景的設計，想必將帶來與讀劇版完全不同的體驗。

排練的過程就像在打籃球，吳維緯笑說需要去思考、預判每個演員的想法，搭配布景，引導演員做出最自然的效果。 © 春河劇團提供

這次的作業是什麼？填空題由你來答

至於這部戲究竟想要帶給觀眾什麼？吳維緯直言，自己不希望觀眾帶些什麼走，「如果真的是看到心有戚戚焉的話，那（感受到的）是你自己。」這部戲不講大道理、沒有標準答案，每個人在這部作品中，能看見的，不過是自己的內心，畢竟交作業這回事，說到頭來也只能是自己的事情。

如果真要說有什麼提醒，吳維緯決定為各位出一份最重要的作業：「把身邊的人帶進來看戲，再帶著自己走。」這份作業，不只要出給大叔，更要派給廣大的女性；無論你是 20 歲的花樣少女、30 歲的職場菁英還是擁有 40 歲的成熟風韻，都請將身邊的大叔拽進劇場，來聽聽笑話，順便感受羊毛衫樂隊（Lovefool）、野人花園（Savage Garden）等等 90 年代回憶殺。最後，如果這部戲真能擊中你的內心，那不妨再與好友去附近的酒吧，來場不醉不歸吧！

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