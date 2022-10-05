瓶說書 EP.44｜徵信社都在做些什麼？歡迎光臨宅爾摩斯的萬事屋
主講人：丁慧瑋（寶瓶文化編輯）、謝智博（《宅爾摩斯的萬事屋》作者）
播出日期：2022年10月5日
推薦好書：《宅爾摩斯的萬事屋》
文／寶瓶文化
打從踏進這行，謝智博就知道，他凝視著深淵，深淵也凝視著他。
年輕時賣雞排的謝智博，因為攤車被偷、求警無門，而循線捉賊未果的無助，推動他踏入徵信業。在第一年還是徵信菜鳥時，因為看清業界黑幕而決定自己創業，成立了立達徵信社。他是現實的經營者，卻也是天真的夢想家，堅持的初衷是透過徵信專業幫忙無助的人。
【檔案一：暗紅色的背叛】
「懷疑」是一顆種子，一種下去就生根、發芽，漸漸侵噬人心，更會讓你絕對不想發現的事實破土而出。我最好的調查夥伴阿錦定位女友的位置，挖出了真相，卻也讓他的世界就此崩塌……
【檔案二：第六次跟監】
第六次了，她請我們跟監調查丈夫是否有外遇──即使前五次完全沒蒐集到任何可疑證據。然而我明白，她只是在試著補綴心中那一塊塊感情碎片，想讓自己能再重新相信人。
【檔案三：尋母啟事】
一群同學湊了一萬元，要幫十八歲的女孩尋找從小就分離的生母。「尋人」實在是所有業務中，最困難、最容易失敗、也最不賺錢的項目。但同學們義氣相挺令人感動，我接了！
謝智博從事徵信業十六年，眼前無數場面掀開過人間天堂與人間地獄，遇過太多執迷，深入見識到人性的多變。他說，不要調查自己身邊的人，這是徵信工作守則；而報應，則是這一行最恐怖的職業傷害……。從事徵信業，背負著太多不能說的祕密，委託人來到徵信社像是衣不蔽體，暴露了自己的最不堪、最脆弱、最黑暗……而每接下一個案子，便承接下這一切。
入行十六年的謝智博，遊走於真實與謊言之境，有些案件使他對人性越發質疑，但有時卻在幫助委託人的同時，亦逐漸療癒了自己過往的失落。或許這就是為什麼再失望、無力，他仍堅守在此，因為真相永遠只有一個──對他而言，在這充滿欺瞞詭詐的混沌世界裡，他努力守護的那一個。
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