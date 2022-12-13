聖誕季即樹林祭？〈從林開始〉如何以「教具」思考生態保育及永續的議題

保育森林生態議題玩教具

〈從林開始〉採用相思木、肖楠、檜木、台灣杉、樟樹五種不同台灣林木，製作一款兒童教育玩具，讓每個孩子在玩樂中感受木製玩具的溫潤觸感。藉由玩具配合繪本融入情境，繪本角色引導孩童探索森林生態，從拼裝地形海拔高度，教導種樹觀念。

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

透過「視覺」，觀察四季顏色、木紋及外型；「嗅覺」上，保留每棵樹種獨特的氣味，有效刺激孩童的感官學習；「聽覺」部分，根據不同海拔聲音差距變化，模擬樹葉摩擦沙沙聲；「觸覺」則是感受木頭表面紋理及認知不同樹木造型樣貌。組裝過程同時培養孩童主動探索，從錯誤中學習、建立不氣餒的態度。最後利用檢視真實樹木的形貌，與兒童互動，在玩樂過程中學習，從小根植保育森林的生態觀念，讓森林生態也可以世代留存。

組圖：模擬樹林聲音、認識氣味。（圖／尼普利 提供）

環保無毒國產林原木使用

1. 使用原木製作，比起塑膠玩具，木頭能被生物分解，無毒又環保。

2. 質料結實，不易變形。

3. 使用國產林，減少碳足跡排放，帶來森林永續。

4. 現代環境保育政策及計劃有限，從小開始教育，帶來改變，讓孩子從小對環境保育就有一定相關的知識及重視。

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故事引導傳遞保育觀念。（圖／尼普利 提供）

●引言人的話

台灣擁有許多獨特的天然木材。〈從林開始〉將相思木、肖楠、檜木、台灣杉、樟樹等 5 種木材，利用台灣擅長的車件加工技巧，設計出一組比例簡潔，加工細緻的兒童玩具。一系列的設計巧思，除了可以訓練孩子視覺、聽覺、觸覺、嗅覺的獨特感受，更可以搭配可愛的引導畫冊及卡牌，教育孩童認識珍貴的本土木材。甚至透過拼裝海拔高度，教導孩童種樹概念。是一套設計規劃完整的作品，且具備了量產的可行性。作品的獨特性也具備了群眾集資的潛力。

﹝引言人小檔案﹞

嘖嘖平台專案經理 高立杰

曾是設計師，經營過設計品牌，誤打誤撞進入了群眾集資的世界。擅長以設計人的角度，來規劃執行每一個群眾募資專案。深信每一個在台灣的創作者，都可以有實現夢想的機會！透過嘖嘖，每一個成功的專案，都是在讓美好的事物實現，默默的為台灣生活美學，注入那獨特的養分。

配合繪本，拼裝地形。（圖／尼普利 提供）

設計團隊

台南應用科技大學 商品設計系

Designer｜蔡佩珊、胡皓鈞、高婉菱

Advisor｜陳中聖

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】