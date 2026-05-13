Aya／飲食教養放輕鬆

有些家庭禁止吃巧克力，有些禁止充滿各式香料色素的餅乾糖果，有些則禁止含有亞硝酸鹽的加工肉品；由不同家庭的飲食規範可以看出，家長們對於不可以給小孩子吃什麼，各有重視的標準。

如果孩子本身就不喜愛所謂的「不健康食物」，自然是求之不得，再好不過了。但若喜歡呢？父母禁止，孩子就會完全不食用嗎？家長又能夠管控多久的時間？再者，隨著孩子日漸成長，還願意乖乖聽話嗎？也許在背地裡偷偷吃，甚至吃更多呢？這些問題，值得深思。

有位禁止孩子食用糖果的母親分享，曾在孩子的書桌下找到一大袋糖果，她當場嚇壞。另一位小時候被家長禁止喝汽水的年輕人，則表示因為平常不能喝，去朋友家玩的時候，都會把握機會多喝幾瓶。

與其如此，倒不如從建立正確觀念開始著手。提供相關訊息讓他們了解，某些食物之所以被列為「不健康」的原因為何，不強烈反對他們嘴饞時食用，適時提醒需要注意的食用頻率及數量。

當然，我也會發揮一些搭配上的巧思。好比，吃炸物時會供應水果與生菜沙拉，吃泡麵時會添加蔬菜及雞蛋，吃精緻澱粉時搭配牛奶、豆漿和自榨果汁飲用，吃加工肉品時加入洋蔥、黃瓜或玉米作為配菜。

最後是從根本做起，鼓勵孩子培養定期運動習慣，盡可能達到飲食均衡，養成規律生活作息，提升身體代謝率及抵抗力。

我與丈夫試著用輕鬆一點的態度，來看待「不健康食物」對身體之危害。期望可以幫助孩子學習建立正確的飲食習慣，也能夠滿足全家人偶爾的口腹之慾。