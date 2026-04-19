並不是每個人的出生都有好爸媽，至少，Candy不是。

當時弟弟的女友懷孕，爸爸跟我商量，不知該如何對待這個可能的孫女。我們給不出「中止妊娠」這麼殘忍的建議，何況國共戰爭後孤身來台的爸爸，對每一個血緣親人的誕生都懷抱喜悅，所以我們的共識是，那就辦婚禮吧。

婚禮是辦了，但這是一個不被祝福的出生，注定是隔代教養。不知道父母的缺席對她的成長有何影響；然而每次見到Candy，她總是一張笑臉，沒有任何陰影。也許是其他親人的愛夠厚，掩蓋了所有的不足。

因為工作之故，我和爸媽住在不同城市，只能在遠方關注這個小生命的成長。在關鍵時刻，爸爸定會來與我討論，書念得怎樣、交了什麼朋友、學什麼樂器……只能儘量做到物質上不至匱乏，精神上則是個謎。我總有我的擔憂，怕的是問題潛藏著。

還好Candy從小學、國中順利畢業，高中就讀住家附近的私立高中，留在她阿公阿嬤的身邊相互照應。考大學時填志願，沒有特定興趣的她問我意見，我說：「東海餐飲系吧，全科大學，接觸面比較廣。」幾個月後，我開著車載著她和行李入住學校新建好的女生宿舍。離開時，看著她在陽台上跟我們揮手再見，開心而滿足。這麼多年來的擔心，在那一刻終於放下。

暑假時她來台北的飯店當實習房務，畢業後到東京的民宿打工兩年，是非常辛苦的勞力活。我問她累不累？她很快樂地回不累，說她做得又快又好。我其實有點心疼，心疼她的認命和勇敢。

從日本回來後，Candy以她的專業進入餐飲業，經常工作到很晚，偶爾身上有酒味，會跟朋友去夜唱，突然有天手臂生出長長的刺青。爸爸對我提及他的擔憂，我說會跟她聊一聊。但她已成年，有權決定自己的未來。我很怕長久的擔憂終究無法避免。

這時發生一件事。一個在澳洲開餐廳的朋友需要人手幫忙，問她有沒有意願？我們都鼓勵她去，可以擴大眼界，實則希望她脫離有點陰暗的夜生活。

她去了，命運從此改變。認識同樣在那裡打工的另一半，一個韓國男生。決定結婚前帶回台灣給所有親人看，確實溫暖有禮，我們為她感到高興。

她和先生在澳洲熬了六、七年，終於在最近拿到永久居留權，開心地回台度假，當然也來台北找我，我們約在餐廳吃飯聊天。

她還是那麼正向、樂觀、笑口常開。但我關心她手背又多了幾個刺青。她回我：「同事們玩樂起鬨，一起去刺的。姑姑說，如果留在澳洲就沒關係。」兩地民情確實有點不同。我鬆了一口氣，擔憂她的任何舉動為她帶來麻煩。既然已經拿到居留權，我問她有沒有生小孩的打算。「我們不打算生小孩，兩個人工作都很忙，而且也喜歡自由自在的生活。」

我頓了一下，不知這想法與她缺乏父母之愛有無關係？我與她分享生了女兒所帶來的快樂，但並未嘗試說服她改變主意。她從袋子裡拿出準備送我的禮物，是一本小說。

「阿伯，這本《A Little Life》非常好看。雖然結局有點悲傷，但我好喜歡，幾個星期就看完，你一定也會喜歡。」我接過書，沉甸甸的，中文譯名是《渺小一生》。

「我會看的，一定看完。」剛好我原本就有讀小說的習慣。

「那你讀完，要寫感想給我看喔。」Candy有點俏皮地說。她還是那張甜甜的臉，我對她一輩子的擔憂，慢慢地散去。