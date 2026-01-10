她是在外婆家長大的孩子。從父母分開那天起，她的世界像被拆散的拼圖，每一塊都不太完整，但沒有人幫她拼起來。外婆家的房子不小，但她總覺得自己很擠，擠在誰都不缺她的日子裡，擠在角落，看別人享有她得不到的溫柔。

她擁有的是那種習以為常的沉默。她不是沒努力，只是她的努力，好像從來沒人看見。那些最好的東西，從來都不是她的。新衣服不是她的，好吃的點心不是她的，大人們的好脾氣也從來不屬於她。

慢慢的她學會不要爭，不要吵，因為吵了也沒有用，只會換來一句：「妳怎麼這麼不懂事？」後來她更懂事了，懂得提前幫忙，洗碗、包檳榔、掃地，也懂得把情緒壓到最深的地方。可是沒有人因為這樣而多看她一眼。她還是那個「看起來不麻煩的孩子」，所以也最容易被遺忘。

她不是不知道累，只是知道，就算喊累，也沒人會停下來聽。她不是不想被愛，只是她早就發現，想被愛，要先證明自己值得。她曾經那麼不喜歡自己。不是因為真的不好，而是她從來沒有被誰告訴過「妳很好了。」

有一段時間，她甚至覺得，如果自己能消失，是不是比較輕鬆？是不是就不用那麼辛苦地去證明什麼？不用再假裝不難過、不受傷？

她總是在心裡問自己：「為什麼別人都能被愛，而我只能被忽略？」每當表哥被誇獎，她的心就像被無形的手一把一把擠壓，痛得喘不過氣。快樂的感覺總是被一層厚重的陰影覆蓋，那是失落，是被遺忘的痛。

她想說話，想反駁，想告訴外婆，「我也很努力，我也想被疼愛」，卻只能把這句話咽回喉嚨，生怕一句話出口，就會讓自己被貼上更多「麻煩」、「不懂事」的標籤。

她真的很努力了。可是努力久了卻發現，原來被愛，不是靠表現換來的。深夜裡，她一遍遍翻看那些被忽略的細節，表哥有自己的房間，她只能擠在外婆家的角落；表哥擁有外婆所有的疼愛，她卻只能默默承受冷言冷語。

她問自己：「我是不是永遠活在別人的影子裡？」、「我的存在，真的只是為了填補空缺，做那個無聲的影子嗎？」有時，她在鏡子前看著自己的臉，想找出那個值得被愛的自己，卻只看到一張疲憊又無助的臉。

她的眼神裡，有太多想說卻無法說出口的話，太多渴望溫暖的時候，卻被現實一次又一次打回原點。她的淚水，從來不敢在別人面前流下。她怕被當成脆弱，怕被說成「太敏感」，怕自己成為那個讓人煩躁的存在。

所以她學會了隱藏，把痛苦深藏在心底，只有在夜深人靜的時候，才能偷偷哭泣。她的世界，安靜得像一場無聲的悲劇，只有她自己知道，那份被比較、被遺忘、被貼標籤的痛，從未離開過她的心。

從小到大，那些最美好的東西，總是先給了表哥。新電腦是他的，零用錢是他的，免做家事的特權也是他的。他不用包檳榔、不用洗碗、不用被責備，他只要做自己，就能被喜歡。而她呢？只能站在一旁，看著那些好處像理所當然一樣從不屬於她。

她沒有吵鬧，沒有抗議，沒有爭取，只是一遍又一遍地告訴自己：「只要我夠乖，夠懂事，也許就能換來一點點公平。」

可每當聽到外婆那冷淡的聲音，每當被貼上「麻煩」、「不懂事」的標籤，她的心就像被刀子割過，痛得血流不止，只能強忍著，不讓淚水流出來，因為她怕自己哭了，就會成為別人眼中那個「脆弱又可笑」的小孩。

她記得每次，想跟朋友出門玩，明明心裡渴望著一點點關心，卻換來外婆一句刺骨的話：「你出去不要再回來了。」那一刻，她的世界碎了，委屈淹沒了所有堅強，她感覺自己像一個被遺棄的孤兒，無人愛護，無人疼惜。

有時候，她甚至幻想著自己如果是男孩，是不是就能得到那份理所當然的疼愛？是不是就能擁有屬於自己的位置，不必總是被比較、被遺忘、被貼標籤？但她知道，那只是個無法實現的夢。

她的名字，彷彿只是家裡的一個功能：那個會幫忙的、會忍讓的、不會吵鬧的那個。她用幾乎自我消耗的方式去求生，只為了得到一句簡單的肯定。但她最後才明白，這份痛苦是真實的，是她的一部分。

這份傷痕，不是因為她不夠好，而是因為她被迫承受了太多不公平與冷漠。人生的答案，或許真的不是讓自己變得更完美，而是只能學會擁抱那個，連自己都不喜歡的自己。

