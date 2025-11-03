何謂真正的溫暖？我曾不懂「捨己」的勇氣

「何謂真正的溫暖？」我常這麼問自己。或許，它不是炙熱的陽光，也不是昂貴的禮物，而是那份在人與人之間流動的善意與關懷。很喜歡《內在成就》曾說過：「有些人看似平凡無奇的一生，卻令他人深深懷念。」歷史上功成名就後才與世長辭的人很多，倘若沒有一顆溫暖的心，名聲也只是空殼。

四年前太魯閣號出軌事故中，一位李老師在腿骨折的情況下仍忍痛搬開座椅，協助一名小女孩逃生。她捨己救人的善行在事發多年仍令人津津樂道。那時的我年幼無知，難以理解：自己已經傷筋動骨，為何還要冒險救人？如果因此加重傷勢，又有誰能負責？這份「捨己」的勇氣，我始終無法領會。

直到某年夏天，我前往社區游泳池，想徜徉在池水間放鬆身心，我正準備下水，忽然聽見「啪」的一聲，一個小女孩跌倒在地，嚇得哭聲震耳。她緊抓著我的腳不放，彷彿抓住最後的依靠。我立刻彎腰將她扶起，確認她是否受傷。當她破涕為笑，說出「謝謝姐姐！」的那一刻，我的心也隨之融化。原來，溫暖並非遙不可及，它就藏在這樣的舉手之勞裡。

後來小女孩在水中又認出我，興奮地拿來她心愛的黃色小鴨、小海豚水槍與我分享。我們在水中玩鬧、嬉笑，度過了一個快樂的午後，世界彷彿因為我們的微笑變得七彩而亮麗。那一刻，我彷彿回到了童年，也感受到一種單純的幸福。原來，給予別人溫暖的同時，我也得到了被理解與信任的力量。這位素未謀面的小女孩對我的信任，是我決定要成為下個在黯淡中伸出雙手的原因。

溫暖的心，不一定要驚天動地。它可以是一次默默的關懷、一句鼓勵的話語、一個主動的微笑，往往隱藏在我們那再平凡不過的日常生活中。正如黎明前的微光，不耀眼卻足以指引方向；如寒冬裡的一簇炭火，不劇烈卻能融化冰霜；又如滾動的雪球，帶著善意越滾越大、越滾越遠，讓世界的每個角落都重新閃耀笑容。

願我們都能懷抱這顆溫暖的心，成為別人生命裡的一盞燈，那微小卻長久的光。

