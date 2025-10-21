我想靠近你 近到聽見你的心跳
【以愛之名】
他就像木頭，我則是火；他安靜在我身旁，我用關心點燃他。
隔些時日，我在一場馬拉松奪得分組冠軍，而他，就在終點處觀看。
「10公里，勇者！」
他第一次主動傳訊息給我，就在我跑後氣喘如牛點開手機後，這無疑是最大的驚喜。
平常不苟言笑的他，那天卻意外健談，聊著聊著，我唱了《刻在你心底的名字》，他越聽越入迷，也回唱一首韓文歌，歌詞意境大意是，我永遠不會忘記你。
多年後，我們仍維持著這樣互相取暖的方式，但都沒有明說。
那天，我們約在一間咖啡廳，輕音樂撥放著，整個空間就只有我們兩人。我給了他親手寫的卡片，內容大意就是我想靠近你，近到聽見你的心跳。
我不敢直視，卻用眼角瞄他，後來他靜靜地將卡片放回去信封，並把其上的彩虹貼紙小心翼翼的黏好，並交還給我。
後來我們依然暢談自如，那一刻，木頭終於開始微微燃起，那熱度不會灼人，只是一盞穩定的小光。在靜默中，溫暖彼此。
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選右上角【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
