烤肉只是配角 外婆最愛「里民大會」
【月光下的圓】
對我的外婆來說，中秋節的重點從來不是賞月、烤肉或吃月餅，而是社區里民活動的日子。每到九月初，她就會開始提醒我：「今年中秋里民大會你們一定要陪我去！」她的眼神裡總帶著期待，好像整個社區的熱鬧都跟她有關。
活動當天，外婆總是穿上她最鮮亮的衣服，在人群裡穿梭。積極參加歌唱比賽、舞蹈表演，幫忙佈置會場、搬桌椅，還自備小禮物準備交換。她熱情地和鄰居聊天，笑聲響亮又真誠，看著她忙進忙出，我忍不住跟上，心裡也被她的快樂感染。
最令人期待的，是活動晚會最後的抽獎。外婆緊握著號碼牌，眼睛緊盯主持人喊出的數字，臉上帶著小小的緊張。每當數字接近她的號碼，她都會屏住呼吸，手指不自覺地扣緊。
當主持人終於喊出她的號碼時，她先是愣了一下，隨後整張臉綻放出笑容，像中秋的月亮般明亮。
她站起身，連聲說：「看吧，我就知道今年一定有好運！」周圍鄰居的掌聲和歡呼聲讓她更開心。
每每陪著外婆參加活動，我都看見她對生活的熱愛，也感受到她用心維繫的鄰里溫情。中秋節在她眼中，不只是月亮多圓，而是這些小小的瞬間：熱鬧、歡笑、心意，串起了最圓滿的幸福。
和她一起，我才明白，中秋的美好，不只是節日，而是身邊人的陪伴與團聚的快樂。
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
