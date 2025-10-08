天裂

而今第八年

月華映照

空谷荒涼的迴響

霧靄沉沉

你沉寂多年的哀痛如驚雷

劈落

斬斷的臍帶

你拖著血痕如受傷的鷹

自此乘風於九天

自此塵封於地底

陳舊的哀痛

未解的

裂谷中的迷霧

愛與恨與愛而不得的

癡與怨與一切不可言說

荒谷中的魑魅

一隻昏鴉

銜一縷蛛絲

長串魍魎相隨

斷了 如第二道驚雷

天裂群鬼幾乎笑出聲來

也有 哭的 哭那裂谷未生的時候

昏鴉不知該笑還是該哭

也是鬼呢 上甚麼青天

而今哪 第八年 第八年秋

願逐月華

願逐月華流照君

總還有些世事是慈悲的

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁