記離散後第八年秋
【月光下的圓】
天裂
而今第八年
月華映照
空谷荒涼的迴響
霧靄沉沉
你沉寂多年的哀痛如驚雷
劈落
斬斷的臍帶
你拖著血痕如受傷的鷹
自此乘風於九天
自此塵封於地底
陳舊的哀痛
未解的
裂谷中的迷霧
愛與恨與愛而不得的
癡與怨與一切不可言說
荒谷中的魑魅
一隻昏鴉
銜一縷蛛絲
長串魍魎相隨
斷了 如第二道驚雷
天裂群鬼幾乎笑出聲來
也有 哭的 哭那裂谷未生的時候
昏鴉不知該笑還是該哭
也是鬼呢 上甚麼青天
而今哪 第八年 第八年秋
願逐月華
願逐月華流照君
總還有些世事是慈悲的
話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
FB留言