「與其抱怨，不如報喜」擺脫負能量糾纏

「家家有本難唸的經」、「職場不為人知的酸甜苦辣不計其數」、「事的問題好解決，人的問題最難解」，這是年過耳順的我，看過人生百態得到最深切的體會，我的結論是「與其對人抱怨，不如常常報喜」，這樣生活起來，怨恨會比較少，快樂會比較多。

以前遇到人的問題或被誤解時，心裡都很難過，一直想為自己辯解，逢人就傳達自己的不快與怨氣，總覺得不吐不快，希望在別人的嘴裡得到一些撫慰的話語，然而當夜深人靜時，思緒歸位，才發現怨恨會越講越恨，問題越說越成問題，自責的感覺像浪潮一樣，一波一波向心底傳來，讓我反覆輾轉，夜不成眠，負能量持續好一段時日。

經由時間與人生閱歷的增多，我慢慢學會「話到嘴邊留三分，想要脫口而出的話緩一下」、「每件事有不同面向與見解，我『覺得』對錯的事，不見得別人也是這樣『覺得』」的功夫，後來，遇到人的問題或聽到別人傳過來對我的不良評斷時，我的情緒不會先翻滾，而是將腦中思緒整理好，思前顧後，再對這些評斷做回應，但最好的方法就是不回應，才不會生事。

行事作為如此，日久就會變成習慣，「不抱怨」就會成為好相處的人，而當別人來向我抱怨生活上的林林總總時，我就會把自身的經驗告知，希望他們也能提早智慧頓開，不要讓抱怨如影隨形，適時擺脫這些負能量，經常懷有感恩心，人生才會變開闊。

轉念想想，若我們天天逢人就講些開心幸福的事及讚賞別人的話，那麼對方聽到這些好人好事，一定會在心裡開起一朵和善的蓮花，心情開花，日子就會過得愉快，何樂不為呢？希望大家和我一樣，一起日行「與其抱怨，不如報喜」，相信得到的幸福與快樂是無法計價的。

