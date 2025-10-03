「比我爸官大！」實現父親驕傲：從敦睦艦隊到將星閃耀
【成長足跡】
前段日子看到新聞，有位晉升將軍的名字很熟悉，那不就是30年前，對我們非常照顧的主管的兒子嗎？看到這則新聞讓我心裡產生很多情緒，大部分是歡喜，小部分是感傷。
歡喜的是他經由個人的努力及海軍生涯的乘風破浪，以堅毅的決心與不怕苦不畏難的意志力，通過一層層的考驗而得來的美好成果，看到螢光幕前的他，在接受授予將軍階級時的英氣挺拔模樣，就讓我想起和他父親共事期間的林林總總。
他父親是我們單位掌管官士兵教育訓練工作的教育長，對於我們處理公務多有指導跟支持，總在閒暇時間，跟我們說起他服務軍旅的豐功偉績。而他在某一年帶領官兵出國執行敦睦邦誼任務，那年我弟弟剛好在他的船上服義務役，所以彼此之間有許多共同的話題。
教育長在單位任職期間，適逢我們幾個單位要合併，員額精減，我們的存留需要經過考試才能續留海軍工作，所以他常常鼓勵大家好好準備，有任何需求，他都給予我們許多方便與協助，也讓我們能在用心準備考試中，獲得佳績，續留海軍。
他那男子漢的氣魄及對部屬照顧的GUTS，至今30年過去，仍清楚鮮明地存在我腦海裡，永不忘懷，只是他退伍後沒多久，身體就遭遇突來的惡疾。
那時得知他生病，我到醫院探視時，看到一個精壯的海軍人突然變成躺在病床上瘦骨嶙峋的病人，雖然他依舊談笑風生，但我內心難掩心酸，只祝福他早日康復，健康出院。
生命力強韌的他後來多活了兩年，還歡喜地跟我說他要完成他兒子的婚禮，他子承父業的兒子將會是他未來的驕傲。
果不其然，其兒子如今比他的階級高一階了，相信成為父親心裡驕傲的他，所獲佳績與階級，得以撫慰父親在天之靈了。
📰創作投稿／這盞從未熄滅的燈「母親」點亮了我的人生
📰創作投稿／職場不做濫好人！創造「攻其不備，出其不意」的平衡？
📰【走過才知道的事】毛孩17年陪伴終結 你的遺憾減少沒？
📰【作家餐桌2.0】栩栩／無國界的煎餃博覽會
📰小軟子＠絕命青年／流浪在外，是否都會想念家鄉的熟悉味道？
📢 2025 TCCF PITCHING 提案大會入選名單揭曉！
📢 聯合線上原創小說《陰間需要我！》入選2025 TCCF
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言