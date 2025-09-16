南部醫院護理師半夜撞鬼！凌晨電梯驚見已往生15年阿伯求助

這些年在醫院裡，總傳說著超過午夜十二點之後，盡量不要單獨一個人搭乘醫務大樓某一部電梯。因為妳可能會遇上手上掛著往生室專用手環的病患，而這些病患是往生後逗留在醫院，遲遲沒有去投胎轉世。

素英是內科病房護理師，已經在醫院裡工作五年多。這個月輪上小夜班，每日下班後喜歡買點宵夜大吃一頓，藉此放鬆因忙碌而整日緊繃的心情。

這天上班接連發生許多事，先是第五床的阿伯呼吸急促喘個不停，後來隔壁床的阿姨一直嚷著胸悶不適。素英剛忙完呼吸喘阿伯的一大串處置，接著值班住院醫師判定胸悶的阿姨可能是心肌梗塞，急著會診心臟內科。

面對一連串的挑戰，素英不敢停下腳步，接手幫阿姨抽血檢驗。幸好夜班其他同仁也來幫忙給其他病人藥物，讓素英專心處理這兩位緊急的病人。等她終於得空喝口水，已經是十點多，肚子早已經餓到呱呱叫。

此時夜班組長蓮青遞上一杯飲料，她對素英說：「住院醫師請的，我幫妳點奶茶有加珍珠跟布丁。」

素英以充滿感激的目光投向她：「學姊，謝謝妳。」

會點這麼多花樣的飲料，是因為護理師一旦忙起來便昏天暗地，別說吃飯，連喝口水都是奢侈，所以奶茶可以提供些許安慰，而珍珠與布丁更是提供口感與熱量來源。

心臟內科醫師來看過阿姨之後，因為胸悶的狀態並非今天才有，而是一周前便隱約出現，加上抽血報告並未顯示出急性心肌梗塞的徵象。阿姨在使用過口服抗凝血藥後症狀緩解許多，所以判斷只要暫時觀察就好。

緊接著素英繼續忙著手上的工作，除了一般常規照護之外，還有額外的處置要處理。夜班其他同仁也來協助她，但是臨床上的事情永遠都是只會多不會少，等素英真的把事情做完後，已經十一點半。大夜班同仁已經抵達護理站做些前置作業，素英趕緊加快腳步把手邊的事情大概整理一下。幸好事情都忙得差不多了，就剩下護理紀錄尚未完成。

素英利用一點空閒時間，先去休息室裡喝幾口飲料。幸好有住院醫師請客，否則她已經整整八個小時，連一小口水都喝不上。吸了一口飲料後，嘴中有珍珠跟布丁可以嚼食，補充點熱量，讓心情愉快一些，不至於因為血糖過低而昏倒在工作場域上。

匆匆喝了幾口後，她趕緊跑回護理站，先和大夜班交接完畢後，這才有時間坐下來，看著已經畫得亂七八糟的交班紙，開始寫護理紀錄。其他小夜班同仁早已完成工作，組長蓮青離開前先幫素英提報加班。她羨慕地目送同事離開，然後趕緊打起精神完成剩餘的工作。

而大夜班的護理同仁們於交接班以後，便緊鑼密鼓地到各間病室去巡房作治療。安靜的護理站裡剩下素英一人，她努力回想著這八個小時裡發生的事情，然後化成文字記錄下來。等她寫完最後一本護理記錄，抬頭望著時鐘，居然已經一點四十分了。

素英嘟嚷著：「居然已經這麼晚了。」她起身把桌面整理好，而大夜班的同仁也陸續回到護理站。跟他們打過招呼後，素英趕緊換衣服預備下班回家，等電梯的時候，她感覺到飢腸轆轆，幸好上班前都會先吃些東西墊胃，否則一忙起來真的連一口開水都喝不上。

夜間因為較少人使用電梯，所以本來有四部電梯運轉的情況，會讓其中兩部電梯進入休眠狀態。一方面省電環保，一方面能管控人流。

素英按下電梯向下鍵後，等了很久卻沒有電梯上來。

「奇怪，這個時間應該沒什麼人坐電梯呀？」素英低頭看看手錶，已經快兩點鐘，一般人這時刻大多在夢鄉之中，醫院裡的病患也都在休息。電梯到底是怎麼了？

素英又不耐煩地按了幾下按鍵，這時候，電梯終於抵達，門打開後裡面角落站著一位阿伯。

素英並未多想，逕自走入並按了一樓按鍵，接著喝了一口飲料。素英面前是一排電梯按鍵，透過反射她看見那位阿伯一直低著頭。

她心中出現很多問題，在這凌晨時分，阿伯搭電梯要去哪裡？莫非是老菸槍，要下去作點呼吸治療，或是透透氣？

正當她胡思亂想之際，她不小心撇到阿伯手上掛著一個白色手圈，心想他的手圈怎麼會是白色？

素英瞬間感到一陣寒涼從尾椎骨直接往上竄，並感到手腳微微簌簌發抖。醫院裡往生病患的手圈都是白色，與一般住院病患不同，此舉可方便辨別病故患者。如果這都是真的，眼前這位阿伯帶著白色手圈，那不就代表？他…已經…

素英想到這裡，只覺得雙腿發軟，這位阿伯不是人，他是鬼！今天真是倒楣到家了，先是上班踩到屎，忙得要死，連下班回家路上都遇到鬼，要不要這麼幸運呀！想想這些年，她連統一發票最小獎的兩百塊都中不了，怎麼就偏偏遇上機率極低的事情咧。

阿彌陀佛！阿彌陀佛！素英不停地在心中默念，並且祈禱電梯趕緊抵達一樓。在這關鍵時刻，卻是越心急就越慢，她又不敢抬頭確認到底到達幾樓。此時，電梯速度變慢，似乎有要抵達目的地之勢。

此時電梯裡卻響起：「三樓到了。」素英心中一寒，想著不如等等直接衝出去，管他幾樓，三樓也沒關係，都好過繼續跟這位阿伯鬼待在同個空間裡。

電梯門一開，素英正要往外走，卻有位年輕人走進來，只見他直接擋在素英面前。

素英正要開口說借過，電梯門又立刻迅速關上。

這下子死定了，素英正預備抬頭跟年輕人理論，此刻卻撇見他手上也掛著相同的白色手圈。

靠么，怎麼又來一個！素英忍住要飆罵出口的髒話，強壓下心中的恐懼與害怕。

老天爺也真是會開玩笑，一隻鬼不夠又多了一隻。這下子好了，一位弱女子，對上兩位靈界人士，該怎麼辦才好呀？

除了心中繼續默念阿彌陀佛之外，素英只能祈禱著電梯趕緊抵達一樓，等等門一開，她一定用盡全力，往大門口的方向奔跑。

而站在素英面前的年輕病患，似乎覺得她的反應很有趣。此時他開口對阿伯說道：「學長，你看，她也是新來的嗎？」

年輕人往素英手上搜尋著，然後狐疑地問道：「欸，新來的，妳的手圈咧？妳怎麼沒有手圈？」

素英深吸口氣下定決心後抬頭望著年輕人裝不懂地說：「手圈，什麼手圈？」

年輕人舉起手，然後退一步站到阿伯身邊比比白色手圈後說：「這個呀，每一位到這裡報到以後都要戴上這種手圈，妳的手上怎麼沒有跟我們一樣的手圈？」

素英想著該怎麼應付這兩位靈界人士，又邊想怎麼電梯的動作這麼慢呀。

年輕人又伸出手戳戳素英的肩膀，「喂，妳有沒有聽到我的話，我在跟妳講話欸。」

素英抬頭迎上年輕人的目光後，用鄙夷的口吻說道：「呿，什麼手圈，你們也太落伍了吧。」

年輕人與阿伯滿面驚訝地望著素英，落伍？這又是何解？

只見素英舉起手來，跟著緩緩解釋說道：「現在都什麼年代了，還掛手圈咧。」但見她比著手腕處，「看到沒有，這可是最新科技：植入性條碼。」

植入性條碼？這還是第一次聽說欸，只見年輕人與阿伯被素英唬得一愣一愣地直點頭。

素英接續解說到：「這個條碼可厲害了，放進你的皮膚裡面之後，他們只要拿著感應器，嗶嗶嗶幾聲之後，馬上就知道你是誰、啥時走的以及預計什麼時候要被家人領走。」

此時阿伯有點悲愴地低頭看著手腕上的手圈後說：「是不是因為我沒有被植入條碼，所以才會都沒有家人來領我回家？」

他抬頭望著素英說道：「小姐，我只有手圈沒有條碼，可以請他們幫我換一下嗎？我好想回家喔，可以請誰幫我換上跟妳一樣的條碼嗎？」阿伯突然伸手握住了素英的手腕，以羨慕的口吻說：「你們都可以回家，我一個人孤伶伶地躺在冰櫃裡面，已經過了好多年，我都回不了家，我真的好想回家呀。」

素英感到手腕處一陣寒涼傳來，讓她非常害怕，此時電梯終於抵達一樓，當電梯門一打開，素英使盡全力地甩開阿伯的手，然後轉身發瘋似地往外面跑去。

素英跑得氣喘吁吁卻依稀聽見後方還傳來聲聲呼喚，好像是阿伯的哀求聲。

『拜託一下啦，我真的很想回家，可以幫我通知一下家人嗎？』

『我不是故意不理他們啦，我也是因為被債主討債不得已，才會躲到南部來。』

『小姐，幫幫我，我是張萬財，住在台北萬華的張萬財。拜託一下，幫幫我。』

素英只記得最後那句萬華的張萬財，一路上她像沒命似地奔跑，當她終於跑到大門口時，方才停下腳步。

而大門口的值勤警衛看著氣喘吁吁的她，以為她遇上匪徒之類，好奇開口問道：「小姐，妳怎麼了？發生什麼事了？」

只見素英上氣不接下氣地說道：「有鬼，電梯裡有鬼。」

她抓住警衛的衣服後說：「阿伯鬼叫做張萬財，他是住在萬華的張萬財。」

警衛聽不懂素英說的是什麼意思，於是扶著她問：「什麼張萬財？他是誰？」

素英突感一陣暈眩襲來，然後便直接暈了過去。

警衛先生急忙扶住她跟著大喊：「小姐，妳沒事吧？小姐。」

幾小時後，素英在急診室裡醒過來。醫師詢問到底發生什麼事情，她也說不清楚，後來只告知醫師或許是因為她太久沒吃東西，所以下班後突發低血糖才會暈倒在大門口。

素英把整件事情告訴學姊蓮青，經過打聽後，在半年前，醫務大樓三樓病房，在凌晨兩點鐘送走一位年輕病患。根據素英的形容，病患的外貌與那日在電梯裡遇上的年輕人，幾乎一模一樣。

而萬華張萬財又是誰呢？

素英與蓮青百思不得其解，直到他們專程上網搜尋失蹤人口，還真有一個叫張萬財的男性。她們看著網路上的照片，素英立刻認出那人真的就是當晚遇到的那位阿伯。但她依舊想不通，那天晚上張萬財所說的那些話又是什麼意思？

『拜託一下啦，我真的很想回家，可以幫我通知一下家人嗎？』

『我不是故意不理他們啦，我是因為被債主討債不得已，才會躲到南部來。』

『小姐，幫幫我，我是張萬財，住在台北萬華的張萬財。拜託一下。』

蓮青思考過後打電話到社服處詢問社工師，最近醫院有沒有收治無名氏的病患。

社工師方萱接到電話後說：「我經手過的很多無名氏病患，大部分都很快讓社會局介入處理，不過還真有位無名氏的屍首，至今仍冰存在醫院冰櫃中。」

社工師方萱告訴素英這位無名氏的故事，這是位約莫七十歲的病患，在十五年前因為路倒被送入醫院急診室，急救過後診斷死亡。因為身上沒有相關證件，無法確認身分，本來要由社會局接手處理後事，但是每次葬儀社的人員要來接大體的時候，不是車輛故障無法行駛，便是冰櫃門突然打不開。種種靈異跡象，讓葬儀社人員不敢輕舉妄動。於是由社會局人員出面協調，暫時借放在醫院裡，而這一放就是十五年光陰過去。

素英告訴方萱，先前於電梯裡遇到鬼的事情，然後告訴她或許這位無名氏是失蹤人口張萬財。

當方萱拿出無名氏的相片與張萬財的照片比對後，果真是同一個人。方萱嘖嘖稱奇，對素英說：「這下子張萬財阿伯真的可以回家了。」

於是方萱打電話通知警察局，失蹤人口萬華的張萬財目前在南部醫院，趕緊通知家人來接他回家。

而素英與蓮青則是找了一天休假時間，到附近的大廟中拜拜祈求平安。且從此之後，素英再也不敢下小夜班後，單獨一個人搭電梯離開醫院。

