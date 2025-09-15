在地飄香50年！澎湖老餅店承載小村人們古早記憶

居住澎湖小村落的我，村里裡有兩間別有特色的老餅店，從我有記憶開始，它們就存在，一直到現在，我都年過六十了，這些小店依舊存在，雖然它們曾經經歷時代變遷，人事更替，小店裡的主人已一換再換，但走路經過時，那種清晨炊煙，日日飄香的感覺仍在我腦裡、鼻腔裡留存。

記得讀小學時，每當過年過節，村里裡只有餅店裡有磨米的機器，媽媽都會指派我和弟弟，天還未亮之前就挑著一擔米去餅店裡磨成漿，回來準備做成粿，餅店裡的老闆娘很早就起床做餅，年節前她有開放幫村里人磨漿，收取微薄費用，出發點在於服務里民。

居住澎湖小村落的我，村里裡有兩間別有特色的老餅店。(圖/洪金鳳)

我最愛吃老餅店的餅乾，但只有過年爸媽才會買，每次去磨漿時，看到那些烤得微黃剛出爐的餅乾，味道香得讓人陶醉，嘴裡的口水都猛往肚裡流，因為那時的我還小，沒有經濟能力得以購買，只能望餅止飢，腦裡帶著渴望吃餅乾的記憶與有能力買回家吃的期待，踏著快樂腳步回家。

這個秘密存在我心好多年，直到我長大出社會工作有收入，才到老餅店買回來和家人分享，餅乾吃進口裡，滿足在心裡，我微微的笑，家人看我開心，都不知道我是因為曾經的夢想實現而開心。

後來，這家餅店在村里的另一邊開了間分店，兩家餅路同宗，但各具特色，前些年還打開通路，變成網路名店，他們的古早味餅乾，還分送到市區的各個特產商店販售，當我在許多特產店看到我們村里餅店出產的餅乾包裝時，心裡的喜悅難以形容。

餅店存在已50多年了，年歲已高的村里婆婆還在當店主，我離開故鄉35年，爸媽也接續離開人間，每每去買餅時，我覺得我買的不是餅，而是古老不想忘的溫馨記憶。

