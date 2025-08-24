【詐騙實錄】孫以恩／警察拿出證件的那一刻，我才知道我被騙

文／孫以恩

我一直以為自己算謹慎，直到那一天，在便利商店的櫃檯前，一位穿著便服的女警默默拿出她的警察證件。那一刻，我才真正意識到，我被騙了。

那是十年前的某天，當時詐騙這種事還不像現在這麼流行。我剛從一個跨境購物平台買了一盒酵素粉，商品才剛寄到沒幾天，就接到一通自稱客服的電話。對方語氣急促又專業，說我的訂單重複刷單，已多下十幾樣商品，需要立刻取消，否則會產生高額扣款與信用爭議。

我腦袋雖然有些疑問，但對方講得頭頭是道，連購物明細都能講得出來，加上我真的剛買過東西，就信了。他說要轉接銀行人員幫我處理取消作業。幾秒鐘後，一位「X銀行」的男子打來，語氣更嚴肅，直接說：「現在帳戶即將被凍結，妳需要立刻到 ATM 執行取消流程。」

我當時人在家，媽媽和哥哥都在客廳。哥哥問我：「妳在幹嘛？」我只說：「我要去便利商店一下。」我沒有多解釋，甚至有點怕自己「小題大作」，就這樣默默地走了出去。

我拿著提款卡走進便利商店，一邊聽電話裡的指示，一邊操作 ATM。照著對方說的步驟，我輸入了一串數字和金額，最後螢幕跳出：「成功轉帳 30,000 元」。

我慌了，趕緊問：「這樣就取消完成了嗎？」對方說我剛剛「按錯流程」，現在必須用點數卡補程序，否則整筆款項會被系統凍結。我只想把事情趕快解決，就照他的話去買了遊戲點數卡。

正在便利商店櫃檯買點數卡結帳時，一位看起來像路人的女警走過來，低聲問我：「妳是要把這組點數卡號給電話裡那個人嗎？」

我愣了一下點點頭。她說：「別傳，這是詐騙。」

我遲疑地看了她一眼，又低聲說：「可是他說這樣才能退款…我已經轉錯三萬了。」

她輕輕從包包裡拿出一張證件遞給我，說：「我是警察，最近每天都有好幾個像妳這樣的案子。」

對方聽見我身邊有人，就在電話裡說：「妳身邊的女聲是詐騙團伙，到現場就是想阻止妳把錢拿回來，妳早就已經被盯上了，快點把點數卡號唸給我，不然妳的錢就救不回來了！」

我不知道為什麼，竟然相信了電話裡那個人，而不是我眼前這位真正的警察。我就這樣把點數卡號唸了出去，共一萬元，就這樣不見了。

我看著她手裡的證件，心裡卻有個聲音告訴我：「也許電話裡的才是真的，這個女警可能是來擾亂程序的。」

女警看著我，無奈地嘲諷一句：「妳活該。人站在妳面前了，妳還寧願信電話。」

那一瞬間，我整個人慌不擇路。我甚至開始懷疑自己是不是瘋了。為什麼在那麼明確的證據下，我還選擇相信錯的那一邊？

我們去了警局報案，打了 165，做了筆錄，但那些錢就像被倒進黑洞裡，完全無法追回。

我以為事情就這樣結束了，沒想到幾週後我家又收到一封「法院傳票」。我那天不在家，我媽嚇得拿著信衝去警局問警察。連警察一開始也以為是真的，還幫我打電話去信上那組電話，對方語氣專業，要我們配合「司法程序」。

直到幾天後，真正的法院打電話給我，說最近有人假冒他們寄送詐騙信件，提醒我千萬不要上當。我才終於確定——這是第二波詐騙。

現在回想，我可能是被詐騙界的「元祖級」受害者之一。那時候社群媒體還沒這麼發達，沒有太多人提醒，不像現在大家一聽到「ATM」「點數卡」就警覺。

那次之後，我變得異常敏感，陌生來電只要提到任何金融操作，我一律掛斷。朋友笑我太緊張，我只是淡淡地回一句：「一朝被蛇咬，十年怕草繩。」

這不是怕，而是學會了怎麼保護自己，也知道了該信誰、該懷疑什麼。

我從來沒有公開過這件事，因為一直覺得太丟臉，發生後只想著把這件事雪藏永無見天之日。但時至今日，詐騙集團越來越囂張、倡狂，受害者與日俱增，所以我打破心結，願意將這段需要時刻警惕的「詐騙真實經歷」寫出來，是希望能提醒所有不分年齡、身份、性別、職業的民眾們：被騙不是笨，是一時相信了錯的人，錯過了相信自己判斷的機會。

請記得三件事：

★陌生來電叫你操作 ATM，千萬別信；

★說要你購買點數卡傳號碼的，百分之百是騙局；

★有懷疑，請打 165，問問身邊的人。

因為當你選擇「先相信對方」時，往往已經在騙局的中心了。