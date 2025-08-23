【詐騙實錄】金皓勳／檢察官才不會打電話給你呢

文／金皓勳

那是一個尋常的下午，舅舅像往常一樣在老家客廳隨意轉著各個電視台，手機突然響起。來電的人自稱是「檢察官」，語氣嚴肅，說舅舅的郵局帳戶涉及一樁洗錢案，必須立即配合檢調辦案，否則會到家裡直接逮捕他。

舅舅年近七十，早就在家過著退休生活，平常不是去公園看人下棋，就是在家的小院子顧著九官鳥，怎麼可能會跟洗錢案扯上關係？

聽到這樣的指控，舅舅頓時沒了想法，對方說著一連串的法律條文，以及如果舅舅不配合，會面臨怎樣的牢獄之災，甚至還能順暢地報出舅舅的身份證號碼和郵局帳號號碼，還說已經準備要「凍結」他的帳戶，要他先把所有存款轉到一個檢察官的「指定帳戶」好證明舅舅是清白的。

沒有多少積蓄的舅舅，之前靠著開計程車，還足夠支撐生活，郵局積蓄存了大概快三十幾萬，是他自己的養老金。他心急如焚，害怕真的惹上官司，連忙按照對方指示，趕到郵局將錢全數匯到指定帳戶。「檢察官」還在電話裡叮囑他不能告訴任何人，否則會再罪加一條「妨礙調查」。

我下班後回老家，媽媽晚上也都會回老家做晚飯；我記得那天，舅舅一臉就是心神不寧，總覺得他哪裡不對勁。問他事情也不回話，直到媽媽不停的逼問他，舅舅才願意吐露實情：「下午的時候，有檢察官打我手機，說我有在洗錢，我也不知道是怎樣，他們又不讓我掛電話，我不知道該不該跟你們說？」

舅舅一臉哀戚，我們一聽，尾椎發涼到頭部，第一個想法就是：「完蛋！遇到詐騙集團了！」我拿舅舅的手機打過去，手機那端只有冷冰冰的機械聲：「您撥打的電話未開機……」

那一刻，舅舅眼前一黑，癱軟在地，直接暈了過去。

我們急忙叫救護車，舅舅被送往醫院。醫生說他是因極度焦慮和壓力引發的暈厥，幸好沒有大礙，但身心受到嚴重打擊。後來我們報警，就知道這是典型的「假檢察官詐騙」，詐騙集團專挑老年人下手，利用假身份和恐嚇不讓結束通話的手段。

積蓄幾乎被騙光的舅舅，除了經濟陷入困境，他也因為羞愧和自責，整日鬱鬱寡歡。為了讓他康復，我們全家除了給予經濟上的支持，更盡力騰出時間陪伴，帶他散心、回診，經過大半年，舅舅才慢慢走出陰影，恢復往日的笑容。