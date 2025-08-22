【詐騙實錄】梅洛琳／流量變現？流量變「陷」？

文／梅洛琳

前幾個月，我在臉書社團看到一則打工的訊息，報酬不錯，因為我也接過高單價的案子，於是抱著賺外快的心理，便和貼文上面所留下的LINE ID和對方聯繫，對方只要了我的名字跟電話，就說報名完成。

當時我還有點訝異，因為高價的案子多少還會審核，結果對方說只需要當天到指定的現場即可，當時雖半信半疑，還是答應了。

之後幾天，對方便開始跟我聊天，因為我通常對這種剛認識沒多久的人不會多聊，但對方卻每兩天就傳訊息給我，我冷淡回應，有一次，我還看到她LINE我怎麼都不回她？因為這句話從一個剛接觸的人口中吐出，我起了反感，便等了大半天才打開她的訊息，發現她已經把那句話收回，又裝作沒事，繼續聊天。

後來他知道我有在接案，便問我要不要增加收入，我答應了，然後她將我加入一個群組，裡頭有一位「祕書」，每天會在下午固定時間發佈案子，看起來很多人會報名。

過了幾天，那個女孩子又主動來問我為什麼都沒接案？我回覆她，因為我對狀況還不太了解，所以沒有接，她表示如果有任何問題都可以問她。

約一、兩週後，所謂的「祕書」放出一則消息，說有個企業的執行長分享一個「靠流量賺錢」的計畫，但這名執行長說的話太漂亮，但內容全都聽不懂，可謂「詞藻華麗、內容空洞」，但有提到投入金額可以賺五倍的訊息。

隔天，祕書表示群組裡有人投一、兩萬，隔天賺五倍。群組裡一堆人恭喜、鼓掌。隔天又說有人投入十五萬，隔天變成七十五萬，接下來幾天，祕書又說有名男士投入二十萬，現賺一百萬，那名男士還還貼出全家人去慶祝吃飯的照片。

這些報酬聽起來非常誘人，但我認為這和我理解的「流量變現」模式差很多，說法太空泛，看不出來執行內容，我對於賺錢的原則是「聽不懂就不要碰」，更何況是透過陌生人加入的群組。

有趣的來了，過沒多久，我就被踢出那個群組了。我沒直接戳破，反而是聯絡最早那位女生，說我會如期在工作日到指定地點，她也回了聲「好」。

但是，如果照她所言，那麼大型的活動，事前沒有交待工作人員該做什麼，也沒有提供更多的資訊，為了驗證我的猜測，我自己上網查了活動中心的聯絡方式，打電話去詢問，結果對方說隔天完全沒有那樣的活動。

於是，我把打電話的這件事傳訊息告訴那名女孩，並表示她所說的情況與我查到的不符，我不會擔任那場活動的工作人員，說完，我就封鎖了她。

我有過網路接案的經驗，但次數很少，因為它所寫的是真是假，無從得知，當然不乏有真正發案的工作方，但如果要接，要追查清楚，避免損失。如果被加入不認識的群組，裡頭又有不熟悉的投資資訊，寧願不賺，畢竟，不接觸損失為零，一旦被騙，損失率則是百分百啊！

流量變現，還是流量變「陷」，在這追求流量的網路世界，網路求才、外包、接案，不可不慎。