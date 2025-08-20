新詩｜想不起的回憶

琅琅悅讀／ 麟
(圖/Gemini AI生成)
(圖/Gemini AI生成)

對街大廈斜頂一塊橙金霞光

高樓陰影裡飄落軟毛雨絲

風捲 潮溼的十四歲

他安心將傘張開 終於

那把內面繪滿整幅的傘

祇讓自己望見

像這場雨

像那個賸下一張側臉的午後

📣 分享你的｜就有機會登上《迷創作》首頁

延伸閱讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
詩意流光 詩集 氣味 莫內 創新番 單篇創作

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

新詩｜想不起的回憶

【詐騙實錄】李杰／我被中央政府配合的電廠騙了

【詐騙實錄】陳勁雲／路窄心放寬

魏德聖《BIG》教我們的事：堅定的愛勝過死亡使人堅強

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。