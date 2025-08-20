對街大廈斜頂一塊橙金霞光

高樓陰影裡飄落軟毛雨絲

風捲 潮溼的十四歲氣味

他安心將傘張開 終於

那把內面繪滿整幅莫內的傘

祇讓自己望見

像這場雨

像那個賸下一張側臉的午後

📣 分享你的單篇創作｜就有機會登上《迷創作》首頁

猜你喜歡