新詩｜遺憾
【詩意流光】
小孩雀躍撕開朱紅綴黃藍綠彩字包裝
齒牙斲斷黯褐朱古力棒
一聲窒悶迸發在唇邊
斗室裡不流動的濃稠空氣
靜止錯愕的童稚面容淚流滿面
男子粗短手指夾一支雪白菸捲
晶瑩酒杯搖曳著琥珀
面前煙霧蒸騰裡盤盞釜碗青翠醬赤棗黃
箸間一抹金澄送上舌尖
喀嗤輕響湮沒進喧攘談笑
老人啜飲藺草色陶杯裡的深棕漿液
玻璃窗不時微震濺上幾排水滴
外邊木葉狂暴搖曳簌簌亂顫
多年前那一聲嚮望中的鬆脆
兀自在闃靜屋裡無止盡地鏡相反射
