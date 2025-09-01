新詩｜遺憾

玻璃窗不時微震濺上幾排水滴。(圖/freepik)
小孩雀躍撕開朱紅綴黃藍綠彩字包裝

齒牙斲斷黯褐朱古力棒

一聲窒悶迸發在唇邊

斗室裡不流動的濃稠空氣

靜止錯愕的童稚面容淚流滿面


男子粗短手指夾一支雪白菸捲

晶瑩酒杯搖曳著琥珀

面前煙霧蒸騰裡盤盞釜碗青翠醬赤棗黃

箸間一抹金澄送上舌尖

喀嗤輕響湮沒進喧攘談笑


老人啜飲藺草色陶杯裡的深棕漿液

玻璃窗不時微震濺上幾排水滴

外邊木葉狂暴搖曳簌簌亂顫

多年前那一聲嚮望中的鬆脆

兀自在闃靜屋裡無止盡地鏡相反射

