【詐騙實錄】gugu／差點被騙的那一通電話

文／gugu

那是一個再平常不過的星期二早上，我正準備出門上班，手機忽然響起。來電顯示是一串不熟悉的市話號碼，開頭是「02」，我心想可能是銀行、快遞或某個客服單位，於是就接了。

「您好，這裡是某某物流，您有一筆包裹涉嫌違法內容，目前已被海關扣押，請立即配合調查。」

語氣冷靜且不容質疑，對方聲音聽起來像是一位公務員。我一時間有些驚慌，腦中飛快回想最近有沒有買過什麼「違法」的東西，卻想不起來。他接著說：「這件事情已經通報到台北地檢署，我們會為您轉接法務人員，請不要掛斷電話，配合全程錄音。」

我當下心跳加速，雖然有些懷疑，但也不敢掛斷，於是照著對方指示，等了幾秒後，電話「接通」另一個聲音。

這次是一位自稱「林檢察官」的人，說我身分被冒用，涉嫌洗錢與販毒，現在需要我提供金融帳戶資訊配合清查資金流向，並要求我不要對外透露，包括家人、朋友也不能說，否則會妨礙偵查。

聽到這裡，我冷靜了一下。雖然對方講得頭頭是道，還會用「刑法」、「檢察體系」、「機密程序」等專業術語，但我的理智開始回來。

第一，我從沒聽過「檢察官」會透過電話辦案；第二，若真是官方聯繫，為什麼不能讓我掛掉電話自己打去地檢署求證？第三，這些套路怎麼有點像我在網路上看過的詐騙案例？

於是，我假裝說：「我有點怕，能不能先打電話給我媽媽確認一下？」

對方聲音突然嚴厲起來：「妳如果現在掛電話，我們就會視為不配合，將案件直接進入司法程序。」

這一句話，徹底讓我醒了。

我沒有回話，而是直接掛斷電話，立刻上網搜尋剛剛對話的內容。果然，在內政部警政署的反詐騙專區，有一模一樣的詐騙手法說明：「冒充檢警辦案，要求配合監管帳戶，是典型詐騙。」

我冷汗直流。萬一我真的照做，把帳戶和資料交出去，後果不堪設想。

幾分鐘後，我撥打165反詐騙專線通報，他們確認這就是近期頻繁發生的「假冒司法機關」詐騙案，且受害者常常是學生、上班族，甚至是退休長者。若一時驚慌，真的就落入陷阱了。

這場「假包裹、真詐騙」的戲碼，差點讓我成為下一個受害者。