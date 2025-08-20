【詐騙實錄】scorpian／卸下心防就是被詐騙的開始

文／scorpian

那是一個尋常的週二午後，陽光以一種恰到好處的斜度穿透百葉窗，在我的木地板上繪出幾何圖案。咖啡機發出規律的咕嚕聲，煮著我每天下午必喝的曼特寧。一切都顯得如此平靜，直到Line的訊息提示音，像一枚小石子投入寧靜的湖面。

螢幕上彈出的訊息，帶著某種出乎意料的禮貌，卻又莫名地刺耳：「您好，我是您樓下的鄰居，我想和您商量一下，我家裡有老人家，所以麻煩您晚上在播放音樂的時候可以輕一點嗎？」訊息旁還附帶了一張我從未見過的大頭貼，上面是一張模糊的側臉，在夕陽的餘暉中顯得有些朦朧。

我皺了皺眉，看了一眼音響。它此刻正靜靜地矗立在客廳一角，像一尊沉睡的巨獸，從未在晚上發出過任何足以擾民的聲音。我的生活規律得像一本被翻閱了無數次的舊書，每一個章節、每一個段落都精準地落在它應有的位置。音樂，尤其是深夜的音樂，從不在我的劇本裡。

「抱歉，我想您可能誤會了。」我幾乎是立刻回復道，指尖在鍵盤上敲打著，語氣盡量保持溫和。「我們家晚上從來不播放音樂，而且一直都很安靜。會不會是水錘效應造成的聲響呢？那種聲音有時候會讓人誤以為是樓上的噪音。」

對方的回復也很快，字裡行間透著一股與其說客氣不如說是柔軟的氣息。「啊，真的嗎？那可能是我誤會了，真是抱歉，造成您的困擾了。」

對話本應在這裡結束，就像一場短暫的陣雨，來得急去得也快。然而，這只是一個開始，一條看不見的細線，正悄無聲息地編織起來。

「沒關係的。」我回復道，心想或許這就是現代都市生活的一部分，總有些無傷大雅的誤會，像灰塵一樣，拍一拍就掉了。

「看您名字，感覺有點眼熟呢。」對方又發了一條訊息過來，語氣從客氣轉為一種隨意的閒聊。「您是在哪裡高就呀？」

這句話讓我的警戒線稍微拉高了一點。我並不喜歡在網路上透露太多個人資訊，尤其是面對一個才剛解除誤會的「鄰居」。但我又想，或許只是單純的攀談，就像社區裡的婆婆媽媽一樣。我模棱兩可地回復了一句：「就是一般上班族而已。」

接下來的日子，這位「鄰居」開始有意無意地傳來一些閒話家常的訊息。從天氣、美食，到最近看過哪部電影，話題天南地北。她會分享一些看似不經意的生活細節，比如她週末去了哪家咖啡店，或者她養的貓又調皮了。她的文字總是透著一股淡淡的溫暖，不慍不火，恰到好處，就像午後透過百葉窗篩落的陽光，雖然不灼熱，卻能不知不覺地滲透進來。

我發現自己慢慢卸下了心防。或許是因為生活圈子確實不大，或許是因為對方展現出的善意和耐心，讓我覺得這種鄰里關係並無害處。我們開始偶爾分享一些生活中的小事，比如我今天讀了哪本書，或者她最近學會了做什麼新的料理。這段關係，在某種程度上，彌補了我日漸稀薄的人際互動。它就像一扇開向鄰家的窗戶，讓微風吹進我封閉的空間。

然後，在某個尋常的夜晚，當我泡好一杯熱茶，準備享受片刻的寧靜時，她發來了一條訊息，語氣依然那麼輕柔，卻帶著一絲不同尋常的興奮。

「最近我跟著朋友投資了一個項目，收益還不錯，比放在銀行強多了。」她說，「隨便買一點，每天都有進帳，感覺挺輕鬆的。」

那一刻，我心裡警鈴大作。投資訊息。這是多年來我在網路世界中習以為常的陷阱開端。我的直覺告訴我，這就像是在一片看似安全的草地上，突然冒出的一朵色彩鮮豔卻有毒的蘑菇。

「是嗎？」我簡單地回復，語氣盡量平淡，試圖將話題引向別處。「現在投資風險都蠻高的，還是要多注意。」

她並沒有因此打住。「當然會注意啊，所以我才跟著專業的朋友。他們都有很深的背景，而且都是在很厲害的機構工作。你可以先了解看看，不需要投入很多錢，就當是試水溫。」

她開始有意無意地說些獲利狀況，數字輕描淡寫地從她指尖流出，卻重重地敲擊著我的聽覺。今天又賺了幾千塊，這個月收益已經翻了幾倍，甚至還貼了一張模糊的截圖，上面綠色的數字跳動著，在螢幕上顯得格外醒目，彷彿會隨著她的描述一起膨脹。

「我本來也不相信，」她說，「但事實證明，眼見為實。」

我盯著手機螢幕，那張模糊的夕陽側臉此刻顯得有些詭異。我知道，從一開始的「樓下鄰居」到如今的「投資推薦」，這是一條清晰的脈絡。那些看似無害的閒話家常，那些不經意的善意，都只是精心佈置的誘餌，為了讓我卸下心防，為了讓這朵有毒的蘑菇看起來像是無害的野花。

我沒有回復。手機在手中逐漸變涼，螢幕上的對話框，此刻顯得格外刺眼。我知道，這扇剛剛打開的鄰家之窗，現在必須關上了。這不是真正的鄰居，而是一張無形卻巨大的網，正試圖將我牢牢困住。我深吸一口氣，點擊了那個熟悉的「封鎖」按鈕，讓那張模糊的側臉和那些綠色的數字，永遠地消失在我的Line對話列表裡。

外面的陽光已經漸漸西斜，影子拉得修長。我的咖啡已經涼了，帶著一絲苦澀的味道。我起身，走到窗邊，拉開了窗簾。外面的世界依然喧囂，但此刻，我心中的一片寧靜，終於回歸。那些看不見的陷阱，或許無處不在，但只要心裡的警鈴依然響亮，總能找到脫身的出口。就像那杯涼了的咖啡，雖然無法再溫熱，但至少，我沒有喝下那杯有毒的、看似甜蜜的陌生飲品。