【徵文入選】以晨／我只是想談個戀愛

文／以晨

我是在一個叫「戀語森林」的交友App上遇到他的。

他說自己在S國當工程師，年近四十，單身多年，正在尋找能安定下來的伴侶。他的中文不太流利，但總是用笨拙卻甜膩的語氣問我：「你今天好嗎？我想你了。」一開始我沒太認真，只當成無聊時打發時間的對話對象，但他幾乎每天準時傳訊，早安、晚安、吃飯了沒，有時還配上精緻的插畫小圖，看起來就像是他自己畫的。

我們聊天的頻率越來越高，從生活話題聊到家庭，他說他母親早逝，父親嚴厲，從小沒人陪他吃早餐。而我，剛結束一段失敗的戀情，也渴望一個溫柔的對象。我們的孤單彷彿在某個時刻重疊，他告訴我，他叫「Victor」，但希望我叫他「阿V」，他說這樣比較親密。

某天，他發了一張照片，是一間咖啡館的外觀，暖黃色燈光與木質裝潢看起來很有氣氛。他說，這是他夢想的生活——和我一起回台灣，開一間屬於我們的咖啡館，我心裡一陣暖，從未有哪個男人跟我談過夢想，還把我擺在裡面。

兩個月後，他說公司臨時調度資金，碰上國際匯款問題，需要一個台灣帳戶協助週轉，錢會進來、也會很快出去，不會影響我的信用。他語氣很急，但依然溫柔：「我真的沒辦法了，小太陽，我相信你。」這是他給我取的綽號，他說我總在螢幕那頭，像陽光一樣照亮他灰暗的生活。

我有些遲疑，畢竟帳戶不是小事，但他從未向我開口借錢、也沒提過任何利益，只說「幫我一次，我保證會處理好。」我想了很久，還是答應了，去銀行開了一個新帳戶，按照他的指示申請網銀服務，拍照給他操作。

當天傍晚，帳戶進了好幾筆款項，他說這只是公司轉帳流程，三天內就會清空，我看著存摺上那些數字，有點不安，又有點茫然。這就是愛嗎？愛一個從未見過面的人，愛到願意借出自己的名字和身份。

第三天，我的原本薪資帳戶被凍結了，接著接到警察通知，我涉入一起詐騙案，帳戶成為詐騙集團的金流轉換點，有被害人指控是我把錢洗出國。

我腦袋一片空白，站在警局門口的那一刻，我才真正明白，我被騙了。

我聯絡阿V，App顯示帳號不存在，他所有的對話、語音訊息、插圖全都消失，只剩下一本他曾寄來的「戀人日曆」還在我抽屜——365張圖，每天一張，一隻手繪的小貓說：「今天也要愛你喔。」

我不想告訴家人，只能自己找律師、配合調查。我說我什麼都不知道，他們說：「你是成年人，應該有能力判斷。」那段時間，我每天都在質疑自己：為什麼會相信？為什麼會放手？為什麼會淪為幫兇？

我的存款全扣了，雖然沒被起訴，但留下了「曾涉詐騙調查」的紀錄。我連信用卡都辦不下來。

後來，我才知道，這種詐騙叫「假交友真洗錢」，是情感詐騙的一種。他們專挑有經濟能力的單身女性，從不急著騙錢，只用「愛」包裝信任，最後把你變成人頭帳戶。

我原以為這是我一個人的噩夢，直到我加入了一個受害者互助社團。裡面有老師、護理師、工程師、家庭主婦，甚至一位60歲退休婦人，她在跟一位「軍官」談了快半年戀愛，最後騙走了她一輩子的退休金。

我們每天在群組裡分享經驗，有人罵自己傻，有人痛哭失眠。有人說：「他從不讓我開鏡頭，只說基地有保密規定。」有人說：「他寄來的每張照片，我現在才知道是從IG盜圖。」每個人都曾堅信：「他不一樣。」但事實證明，他們的腳本，都一模一樣。

現在的我，還在重建生活，但我願意走上講台，成為演講志工，我到學校、公司、社區活動中心去講這段故事，我只講一句話：「請相信愛，但也請先保護你自己。」

我只是想談個戀愛，但這個戀愛，讓我失去了太多。但如果我的故事能讓一個人提早警覺，少走一次冤枉路，那這段經歷，就不白費。