職場人生三不政策：「不會，不懂，不要問我」

以前有位同事小A，是個個性四海，凡事大而化之的人，每次聽到他和別人的對話，我都覺得很好笑，因為他總是自信大於專業，話講得很大聲，卻沒有探究事情的對錯，就自然而然地回答，不過，有時候聽他和別人電話談話開玩笑，也頗覺玩味，喜感十足，譬如他經常在接起電話，聽到別人要問他專業的問題時，他就會答三不政策，所謂的三不政策就是「不會，不懂，不要問我」。

小A講的是玩笑話，但現實生活中，許多人沒有說出來，但他們真的是抱持「不會，不懂，不要問我」的三不政策在職場運作或過人生，而且不能有太多事煩擾，要不然就會顯現出不耐煩的態度來。這樣的人多的是，時常接觸與互動，大家就會慢慢了解。

我們是基層單位員工，當遇到窒礙難行的專業問題時，我們會向總公司反映或請教，總公司的某些人不知是專業能力不足，還是生性不夠熱忱，當來電提出問題時，他們的回答竟是「先去看規定，自己找答案，不要遇到問題就打電話來詢問。」而且語氣充滿著大衙門的氣勢，讓人無法招架，這是多年前發生在我身邊的真實故事。

那時候的我心想，我就是不懂、不會、不了解，才鼓起勇氣打這個電話詢問，沒想到得到的答案讓我「負面印象深刻」，如果這位承辦人回答的是「這個問題我還不太了解，等我研究一下再給妳答覆」或是「這個事情我也是第一次碰到，不然我詢問其他專業人員後，再跟妳說」，我的心裡就會好過一些，人際關係的好壞和言語溝通的使用恰當與否，真的有很大的關連。

有人專業能力不佳，「不懂、不會」也就算了，能夠以謙卑的行事作風來跨越弱處，向專業比他們強的人虛心學習，也能在職場上闖出一片天，但可惜的是，這些能力只有半桶水的人，就是因為專業不夠，自信不足，卻還擺出一付「你們就必須聽我的，我所持的理論才是專業」的強硬態度，這樣「自以為是，同理不足」的感覺，讓人心累。

近年來，由於高層主管不再固步自封，能夠與時俱進，都能要求各級承辦人員要加強專業能力，加注服務輔導他人的觀念，之前那種大衙門的待人態度已逐漸消失，現在我遇到任何問題，只要一通電話，不管和那位承辦人熟不熟，誠心發問，他們都會針對我們的問題耐心解答，態度溫和，「不會，不懂，不要問我」的行為已漸漸消聲匿跡，讓我溫馨感滿滿。

和這些承辦人員也因為時常連繫溝通而成為好友，他們都能耐心傾聽我們這些基層單位人員的心聲，並針對問題找答案，為困難的事件找到解決的方法，他們給人方便、給人希望、給人溫暖、廣結善緣的職場態度，讓我在人入中年之後，才有職場工作好幸福的深深感受。

