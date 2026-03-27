《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》日本3天票房破億！Youtube爆紅動畫 × 昭和龐克宇宙 揭開失控列車真相

「新銳鬼才導演」龜山陽平一手包辦執導X劇本X角色設計X音效 精心打造！

阻止暴走的列車吧！《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》（Milky☆Subway: The Galactic Limited Express - The Movie）是爆紅動畫《銀河特急 Milky☆Subway》劇場版，全12集的短篇動畫加入全新畫面與角色，由全才導演龜山陽平一手包辦執導、劇本、角色設計、音效，耗費一年多的時間獨自打造本作；《柚木家的四兄弟》寺澤百花、《咒術迴戰》永瀨安奈、《咒術迴戰》小松未可子、《追逐繁星的孩子》金元壽子、《膽大黨》小市真琴、《我的英雄學院》內山昂輝為角色配音，在日本上映3天突破1億日圓，掀起觀影熱潮，戲院滿座一票難求。

《銀河特急 Milky☆Subway》自2025年7月至9月，以12集短篇動畫的形式在▶️ YouTube上架，並提供11種語言的版本方便世界各地的觀眾收看。對於本作躍上大銀幕的感想，龜山陽平導演表示：「電影院這樣的空間，能讓觀眾更投入其中。追加的全新場面也必須讓本作成為好作品才行，雖然因為龐大的作業量而十分辛苦，但為了能讓觀眾心滿意足地走出電影院，盡全力製作了這部電影，非常期待大家觀賞後的感想。」

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》故事敘述因違反銀河道路交通法而被捕的超人類千春與改造人真希奈，與被警方逮捕的超人類朱音和鐵多、改造人柯特和麥克斯，一同進行社會勞動，負責清掃行駛於行星間之間的列車「Milky☆Subway」。原本應該很容易就能完成任務，但列車卻突然暴衝，讓大家陷入混亂。人類假釋官兩子為了解決問題也拚命奮戰，後來他們一同被捲入出乎意料的重大事件……

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》。圖／車庫娛樂提供

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》。圖／車庫娛樂提供

《進擊的巨人》小野賢章加入《劇場版 銀河特急》即興演出 嚇壞小松未可子

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》中還新加入了新角色，由《進擊的巨人》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》小野賢章為這個角色配音，這個角色是「兩子」的同事，雖然是位負責的優秀警官，但同時也是一名具備典型年輕人特質的超人類。對於參與本作的感想，小野賢章表示自己以不破壞作品原有的氛圍為重點，讓自己的聲音演技靈活一點，他表示：「他是個好人，愛抱怨但很有正義感，會把每件事做好。希望大家觀賞完本作後，都會覺得他真是個好傢伙，也請各位多多期待這個新角色。」

小野賢章也坦言自己有點緊張，他說：「不知道各位會如何看待這個角色，覺得滿緊張期待的。」小野賢章也分享錄音時印象深刻的事，他表示：「通常配音時會邊看影片邊配音，這次雖然一開始也是那樣，但後來就不看影片，只錄製對話的部分，可以在自己覺得順的時間點表演，這讓我覺得很開心！」

另外，在《咒術迴戰》中擔綱「禪院真希」的小松未可子，在《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》則為「兩子」配音，對於這次和小野賢章合作的感想，小松未可子表示：「真的很開心！但賢章在配音時開始加入一些即興演出，這是他第一次參與配音的這個作品，而且還是劇場版，竟敢從一開始就即興演出？覺得他太有膽識了！」

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》。圖／車庫娛樂提供

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》。圖／車庫娛樂提供

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》。圖／車庫娛樂提供

「新銳鬼才導演」龜山陽平為《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》費盡苦心

有「新銳鬼才導演」之稱的龜山陽平導演表示：「到現在仍無法相信《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》能在電影院上映，製作時間不長，要將原本每一集3分半鐘的12集內容變成一部電影，且還要重新調整其中的起承轉合真的很辛苦，但幸好最後還是完成了！」而對於在製作動畫時最注意的部分，龜山陽平導演表示：「雖然還有無法徹底實行的部分，但我最在意的就是動畫才能呈現的活潑故事的架構和執導方式。為了不讓作品變成單純的對話劇、為了不讓畫面的部分看起來很無聊，盡心盡力地製作了！」《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》將於4月17日（五）全台上映！

《劇場版 銀河特急 Milky☆Subway》。圖／車庫娛樂提供