2026台北國際動漫節／臺漫館營收破200萬，大師與聲優現身2.8萬人次見證

2026 台北國際書展「臺灣漫畫館（臺漫館）」自 2 月 3 日開展至 8 日閉館，進館內的臺漫迷累計人數超越 2.8 萬人，臺漫實體書和周邊共售出逾六千件，營業額突破去年紀錄再創新高、達 200 萬元以上，在台北國際書展成功掀起一股臺漫狂潮！配合這次主題邀請到知名臺漫畫家、聲優老師到現場和粉絲相見歡，不論是簽書座談或是現場聲演都吸引大批人潮聚集，創作者的熱情與魅力更在現場圈粉，讓更多人一起加入體驗臺漫的魅力。

本身就是臺漫外加動漫迷的文策院董事長王時思，對這次臺漫館的熱潮更是有感。她表示：「『臺漫館』是台北書展中唯一針對原創臺漫的展區，目的在於集中能量，為國內的創作者造星，而今年的銷售成績和入館人數也證明，我們讓更多讀者認識並愛上臺漫！」蓄積臺漫能量，董事長也搶先曝光文策院接下來的長期計畫：「這次「臺漫館」透過創作者座談，聲優現場聲演等不同形式，讓臺漫從產業面到粉絲的互動都全面升級，未來也希望透過有聲漫畫製作，漫畫改編動畫等 IP 轉譯形式，能活絡並帶動跨臺漫產業的規模提升。」董事長也預告，今年的漫博會也將有更別出心裁的創意和寵粉互動，請大家拭目以待。

「漫畫聲演現場★只要配音就能躺著過關嗎？」的活動現場，為《鬼滅之刃》配音的陳彥鈞、為《帕比順順 PUPPET SUNSUN》配音的賈文安以及為《我獨自升級》配音的蔣鐵城，三位大咖聲優與資深錄音師陳寬同臺為《只要道歉就能躺著過關嗎》進行生動聲演，聲優界的重量級前輩于正昇與新生代聲優喬資淯、吳佳樺也到場熱情支持。妙語如珠的聲優們讓場面數度失控，感謝粉絲的同時不忘展現幽默：「在這個天寒地凍的天氣，不在家睡覺，反而來聽四個大男人閒聊，你們瘋了嗎！？」場面熱絡宛如實體聊天室，精彩的聲演更讓粉絲大飽耳福，他們更加碼爆料當初選定現場聲演的遺珠之作是 BL 漫，讓臺下 BL 迷為之瘋狂，大家也期待未來有機會看到更多有聲臺漫的製作。

現場也針對產業面邀請漫畫家與出版業者在座談會上交流臺漫製作實務上的碰到難題和產業現況。《敵國鬼子》漫畫家柳廣成分享，希望作品能傳達多元的意識形態，也很感動創作路上受到的鼓勵：「成為漫畫家是我在五、六歲就有的志願，但十八歲投稿時落選，卻仍收到編輯鼓勵繼續畫畫的訊息，現在可以靠畫漫畫生活，這讓我有莫大的成就感。」《Day Off》漫畫家每日青菜也分享第二季創作歷程：「我的角色是臺灣人，場景也在臺灣，台北101 也是場景之一，希望能跳脫日、韓漫的公式，讓兩個主角依照不同年齡層的考量和行為風格，做出充滿真人感、又符合臺灣文化背景的互動。」

榮獲金漫獎的漫畫家狼七和編輯張曉彤則深入分析內容產製的專業模式：「漫畫家需要一個兼具讀者和業者視角的協作編輯，幫忙創作者校正創作方向，包含是否偏離市場偏好、確立故事主軸走向等等，將作者心中的創意和故事引導出來。」兩人也回饋，國際市場對於題材廣泛又充滿特色的臺漫充滿興趣：「與我們交流過的德國、泰國等國際業者，對於臺漫的創作尺度可以這麼自由感到很驚訝，像《黎明前的回聲》這樣一部探討青少年藥癮與心理議題的深度作品，可以同時獲得專業評審的大獎和良好的市場反應。」

許多臺灣漫畫家在「臺漫館」看到自己的作品陳列架上都超有成就感，同時也有感而發因為臺灣文化的多元包容特性讓大家有很大的創作空間。《瀲師》漫畫家艸肅就說：「當初有點擔心恐怖加上奇幻還有耽美的題材太過跳脫市場主流偏好，但後來還是決定大膽嘗試，讓喜歡三種不同類型的讀者都能用自己喜歡的角度沉浸其中。」《16647》漫畫家小河少年 Kawa 同樣表示：「將網遊題材結合 BL，對於創作者來說是個有趣的挑戰，也因為臺灣的創作氛圍很開放，所以我可以盡情地畫出我想要的畫面。」漫畫家十八日揭露《Q比的情人節》 更直接在漫畫中讓月老愛神跨界交流：「我讓東方月老和西方愛神邱比特在作品中大談戀愛，在我考究的過程中發現臺灣真的有月老廟同時矗立邱比特的雕像，這種兼容並蓄的文化很臺灣！而且我在故事出版後還拿回去廟裡供給月老請祂閱讀！」

2026 台北國際書展「臺灣漫畫館」透過全新主題規劃，成功讓臺漫造星追星更加閃亮。文策院今年度也將陸續針對臺漫產業，規劃不同面向的活動接軌國際市場。

