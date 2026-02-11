《鐳明閃擊》百位「成女戰姬」親自上陣 3D幻想RPG四大特色曝光

由艾瑞爾網路所代理的3D成女幻想原創戰術RPG《鐳明閃擊》2月10日展開台港澳事前預約，玩家可於網頁、雙平台進行，預約即得「限定人台胸鍊擺設」、「賽卡卡限定皮膚」、「黑盾徵募憑證」等虛寶。

《鐳明閃擊》是一款支援手機 / PC 雙平台互通的 3D成女幻想原創戰術RPG。在「進攻型塔防」中，玩家將成為指揮官率領百位身材姣好、個性鮮明的戰姬親自上陣。根據不同戰場制定戰術與配隊，利用即時費用部署不同職業的角色攻破防線，體驗策略致勝的快節奏軍事槍戰。官方也在今日釋出遊戲五大特色，一起在失控的世界為人類文明的未來而戰吧！

戰局有策略 首創進攻型塔防

創新融合進攻式塔防與即時戰棋雙核心，主動出擊布局攻防。打破“重策略輕爽感” 的單一體驗，讓每一場戰鬥都兼具策略深度與操作快感！「進攻型塔防」最核心的特色在於將戰鬥聚焦在玩家關鍵的幾次有意義的戰術部署和大招釋放，並透過即時回饋強化策略價值。玩家不是被動防禦，而在遊戲中始終扮演主動進攻的一方。

先上了再說 科幻亂世沒在怕

遊戲背景設定在與外星入侵者決戰勝利後、世界格局撕裂且危機四伏的科幻近未來，玩家作為五十年前大戰後失蹤的“英雄”再度甦醒，延續火種，讓我們一起為文明而戰。

《鐳明閃擊》3D成女幻想原創戰術RPG。圖/鐳明閃擊提供

高潮隨時來 負距離親密互動

告別千篇一律的美術風格！遊戲採用了差異化與辨識度都更為明顯的寫實3D畫風，透過高頻親密交互的角色和擬真戰場為玩家帶來更沉浸式的體驗！應用PBR次世代技術，刻畫精緻入微的寫實3D建模，呈現真實的槍械金屬光澤、服裝面料與角色肌理，讓遊戲體驗更有幻想力！

玩法夯到爆 盡享顱內狂歡

體驗從不千篇一律，策略與操作的多重滿足。肉鴿、割草、PVP、飛行射擊等多樣化副本玩法，每天都能找到新的樂趣。

《鐳明閃擊》事前預約現正火熱進行中，除官方事前預約頁面活動外，參與官方粉絲專頁貼文互動活動，更有機會贏得更多好康！更多關於《鐳明閃擊》的遊戲資訊和福利活動，敬請關注官方網站和官方粉絲專頁。希望永續，為世界而戰，一起對抗無盡的末日吧！👉《鐳明閃擊》事前預約官網

